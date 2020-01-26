«Зависла пауза»: Париж недоволен Зеленским

Пауза после проведенной 9 декабря встречи «нормандской четверки» приводит к нарастающему недовольству Парижа украинским президентом Владимиром Зеленским, заявил в эфире телеканала «112. Украина» дипломат и депутат Верховной рады Олег Волошин.

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Парламентарий, который входил в состав делегатов от Украины на саммите, сказал, что французские политики возмущены тем, что старания главы Франции Эммануэля Макрона, организовавшего переговоры, оказались напрасными.

«Ключевой мой вывод такой — во Франции не понимают, почему после достаточно успешного, проведенного по инициативе президента Эммануэля Макрона саммита 9-го декабря в «Нормандском формате», зависла очередная пауза», — пояснил Волошин.

Он добавил, что все, к чему пришли стороны по итогам встречи (подписанное коммюнике, согласование разведения войск), оказалось отодвинутым в сторону, так как фактически эти договоренности не реализуются.

«Мы видим, что там [в украинском парламенте] идет острая дискуссия по рынку и по вопросу о земле, по новому Трудовому кодексу, масса других законопроектов голосуется, принимается, но ничего не делается в контексте реализации политической части минских соглашений», — посетовал депутат.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью главному редактору Девятого канала израильского телевидения Дмитрию Дубову заявил, что у минских договоренностей есть настоящее.

«У минских соглашений есть настоящее, и в этом настоящем есть Украина с теми проблемами, которые у нас возникли, с той войной в Донбассе, которую не мы начали, не мы принесли на нашу территорию. Минские соглашения — это в том настоящем виде, это единственное, что пока есть», — отметил Зеленский.

По его словам, этот пакет документов — «единственное, что дает возможность» выбрать, следовать им или нет. «Ты строго по ним идешь или ты хочешь их пересмотреть. Но это бумага, документ, объект, вокруг которого возможно встречаться», — считает глава государства.

На первом за три года саммите стран «нормандского формата» — России, Украины, Франции и Германии — было решено, что минские договоренности, заключенные в 2015 году, остаются основой для решения конфликта в Донбассе. Кроме того, главы «четверки» договорились, что к концу марта этого года должно быть проведено разведение сил в трех новых точках на линии соприкосновения. Помимо этого, лидеры стран призвали контактную группу провести обмен пленными в Донбассе по принципу «всех на всех», а также предоставить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам». Все эти пункты были прописаны в итоговом коммюнике, который подписали стороны по итогам саммита.

Следующая встреча главы Украины Владимира Зеленского, лидера Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и российского президента Владимира Путина запланирована на апрель этого года. Место проведения — Берлин.

Кроме того, на саммите в Париже лидеры стран договорились продолжить работу по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Пока этого не произошло, политики продолжают обсуждать решение этой проблемы на международном уровне. Так, 28 января новые составы украинского правительства и Европейской комиссии встретятся в Брюсселе, где, в частности, обсудят ситуацию с внутриукраинским конфликтом. Повестка дня также предусматривает обсуждение имплементации минских договоренностей и положение дел в Крыму, передает РИА «Новости».

Пока ситуация на юго-востоке страны практически не меняется. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) по-прежнему фиксируют нарушения перемирия.

Только за последние сутки представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) обвинили силовиков в более чем 10 нарушениях. «За истекшие сутки общее количество нарушений... составило 15 раз», — приводит РИА «Новости» слова представителя ведомства.

Он отметил, что военнослужащие Украины используют для атаки на территорию республики мины калибром 82 и 120 мм, а также применяют стрелковое вооружение и гранатометы. Под обстрелами оказались девять населенных пунктов.