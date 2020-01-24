Знакомые лица: чем занимаются помощники президента России

Президент России Владимир Путин назначил экс-министра экономического развития Максима Орешкина, экс-министра культуры Владимира Мединского своими помощниками, а бывшего вице-премьера Дмирия Козака — заместителем руководителя администрации президента. Соответствующие указы были подписаны 24 января.

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Мединский, Орешкин и Козак не вошли в кабинет нового премьер-министра Михаила Мишустина, который был назначен председателем правительства РФ 16 января.

Назначение Орешкина и Мединского помощниками главы государства предсказывали ранее российский и зарубежные СМИ. А о том, что экс-министр продолжит работу в сфере культуры, говорил и сам президент России Владимир Путин. В Минкультуры экс-главу ведомства заменила Ольга Любимова, которая руководила департаментом кинематографии.

«Ему будет чем заниматься, он будет в этой сфере [культуры] трудиться», — говорил глава государства 22 января.

Владимир Мединский занял пост министра культуры 2012 году и стал одним из самых часто критикуемых членов кабинета министров Дмитрия Медведева. На прошлой неделе свои претензии по работе ведомства высказали премьер-министру Михаилу Мишустину депутаты «Единой России».

«Недостаточно делается для развития домов культуры в малых городах и сельской местности. Все чаще звучат вопросы к эффективности финансирования кинематографа, не всегда понятна политика минкульта по выдаче прокатных удостоверений», — рассказал журналистам руководитель фракции Сергей Неверов.

Помимо этого, в российском обществе часто можно было услышать обвинения в адрес Мединского в протекционизме в отношении российского кино. Ведомство неоднократно требовало перенести даты проката иностранных фильмов, чтобы оставить больше времени для российских премьер.

Также экс-министра критиковали за цензуру, в частности, ведомство приняло решение не допустить к показу фильм «Смерть Сталина», сославшись на жалобы российских граждан.

В 2017 году в адрес Мединского поступили обвинения из-за его докторской диссертации. Тогда эксперт вольного сетевого сообщества «Диссернет» филолог Иван Бабицкий и доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский заявили, что работа министра содержит грубые ошибки и не может считаться научным исследованием. Они подали заявление в Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК), чтобы лишить Мединского докторской степени. Большинство членов ВАК, однако, проголосовали за то, чтобы не лишать министра культуры степени доктора исторических наук.

Максим Орешкин вошел в состав правительства в 2016 году, сменив на посту министра экономического развития Алексея Улюкаева, который был приговорен к восьми годам тюремного заключения за получение взятки.

Еще в 2012 году Владимир Путин поставил правительству задачу: за шесть лет войти в топ 20 рейтинга Doing Business, который составляет Всемирный банк (ВБ). К 2018 году, этого, однако, добиться не удалось, и российский лидер оставил задачу, но передвинул сроки ее выполнения до 2024 года.

Хотя за время работы Орешкина Россия значительно продвинулась в рейтинге и заняла в прошлом году 28 место, по мнению российских наблюдателей, экс-министру так и не удалось добиться главной задачи — ускорения темпов экономического развития.

Стоит отметить, что на посту помощника президента у Максима Орешкина появляется гораздо больше пространства для управления экономической политикой страны — в частности, он сможет влиять на решения главы государства в этой области.

Дмитрий Козак занял пост вице-премьера в 2008 году. До этого он год возглавлял министерство регионального развития. В сфере его влияния на должности вице-премьера лежали области промышленности и топливной энергетики.

Именно он в 2018 году занимался прекращением роста цен на бензин в России. Козак тогда договорился о заморозке цен, в результате чего стоимость топлива увеличилась не более, чем на уровень инфляции. Также Дмитрий Козак решал вопросы, касательно нефтяных и газовых сделок. Именно он возглавил делегацию РФ на переговорах с Украиной о транзите газа, в результате которых Москва и Киев заключили соглашение.

Серьезной критике Козак подвергся, когда Россия принимала в Сочи Олимпийские игры в 2014 году. Именно он курировал строительство олимпийских объектов, которое вызвало резкое недовольство высокими тратами.

Кроме того, Козака обвиняли в решении выделить льготы нефтяным компаниям, что привело к весомым потерям бюджета.

Теперь в администрации президента десять помощников главы государства — Лариса Брычева, Дмитрий Калимулин, Игорь Левитин, Анатолий Серышев, Владислав Сурков, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Дмитрий Шальков, Владимир Мединский и Максим Орешкин.

Переход экс-министров в администрацию президента — уже привычная кадровая практика. С возвращением Путина в Кремль в мае 2012 года в АП в статусе его помощников пришли сразу несколько экс-министров, которые не вошли в состав нового правительства. Тогда ими стали бывшая министр экономразвития Эльвира Набиуллина, бывшая министр здравоохранения Татьяна Голикова, экс-министр образования Андрей Фурсенко и его коллега из транспортного ведомства Игорь Левитин. Последние сохранили свои посты. Набиуллина и Голикова были переназначены уже через год.

На место Эльвиры Набиуллиной с поста министра экономразвития пришел Андрей Белоусов. Тогда же, в 2013-м пост вице-премьера оставил Владислав Сурков и тоже вошел в состав помощников президента.

Уже тогда аппарат помощников некоторые считали чрезмерно большим, но сейчас у президента на одного помощника больше.

Именно помощники занимаются «обеспечиваем деятельности» главы государства и осуществлением контроля за исполнением решений президента. По сути, они управляют структурными подразделениями, как и министерства, при этом не будучи обремененными строгими ограничениями закона о правительстве.

Стоит заметить, что ряд экс-министров продолжает курировать все те же сферы, за которые отвечали в правительстве. Игорь Левитин продолжает заниматься транспортными вопросами, Андрей Фурсенко курирует образование и науку.

Международным направлением занимается Юрий Ушаков. Владислав Сурков был назначен помощником президента России по вопросам развития Абхазии и Южной Осетии. Оба играют весьма значимую роль во внешней политике РФ.

Сурков, например, занимается, в том числе, урегулированием ситуации вокруг Донбасса, он принимает участие в переговорах «нормандской четверки» по вопросам исполнения минских соглашений.

Лариса Брычева возглавляет Государственно-правовое управление администрации. Дмитрий Калимулин возглавляет референтуру президента РФ, которая занимается подготовкой выступлений, посланий, писем и заявлений главы государства.

Анатолий Серышев является председателем Совета при президенте РФ по делам казачества, а также членом Совета при президенте по противодействию коррупции.

Дмитрий Шальков — начальник Контрольного управления президента Российской Федерации, которое занимается проверкой исполнения органами исполнительной власти указов, распоряжений и иных решений главы государства.

При этом, например, среди помощников не было того, кто занимался бы культурой. Эту функцию выполнял советник российского лидера по культуре Владимир Толстой, сохранивший эту должность.

Кадровые перестановки в Кремле снова подтвердили тренд на переход министров в администрацию президента.