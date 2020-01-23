Время угроз: зачем Меркель приехала к Эрдогану

24 января канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Турцию, где встретится с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. В центре повестки — ситуация в Ливии, Сирии и экономическое сотрудничество стран.

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«Как вы знаете, недавно в Берлине состоялась конференция по Ливии, в которой, конечно, принимала участие Турция в связи с той значительной ролью, с тем влиянием, которое она имеет на стороны ливийского конфликта. Есть еще много тем, которые в повестке и должны быть обсуждены. К ним, конечно, относится Сирия, но и двусторонние темы, будет экономический аспект», — сказал 22 января представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Берлинская конференция по урегулированию ситуации в Ливии прошла 19 января. В связи с обострением конфликта к мероприятию было приковано пристальное внимание.

В Ливии происходят вооруженные столкновения между сторонниками двух лидеров. Страна расколота: ей с одной стороны руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, а с другой — «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

Еще весной Хафтар начал наступление на столицу Триполи. Новый виток конфликту придало вмешательство Турции, которая в конце ноября заключила меморандум о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам с правительством национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сараджем. В январе парламент Турции одобрил введение военных сил в Ливию для поддержки. Россия, Турция, Италия и Германия запустили механизмы международных переговоров.

В берлинской конференции приняли участие Ангела Меркель, глава России Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Майк Помпео.

В числе других приглашенных стран были Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Алжир, Китай и Республика Конго. Также на встрече присутствовали лидеры Организации Объединенных Наций, Европейского союза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

Пожалуй, главным пунктом соглашения стало подтверждение эмбарго на поставки вооружения в Ливию, а также отказ в предоставлении военной помощи любой из сторон конфликта.

«Мы получили обещания от всех делегатов, что участники этой конференции не будут оказывать поддержку враждующим сторонам в Ливии и прекратят все действия, пока соблюдается соглашение о прекращении огня», — сказала на итоговой пресс-конференции Меркель.

Это положение во многом касается Турции, которая уже приступила к военной помощи Сараджу. Однако Эрдоган, возвращаясь с конференции, заявил журналистам, что на сегодняшний день в Ливии присутствуют только турецкие военные советники. По его словам, несмотря на запрос ПНС о военной помощи и его одобрение турецким парламентом, войска страны еще не отправлены в Ливию.

Ситуация усугубляется тем, что в конфликте замешаны и другие страны. Правительству национального согласия в Триполи оказывают поддержку Турция, Катар и ООН. Официально сторону Хафтара занимает Египет, многие также уверены в том, что фельдмаршала поддерживают Объединенные Арабские Эмираты, Италия, Франция и Россия.

Германия же занимает, преимущественно, нейтральную позицию, соответственно, видит необходимость взять на себя обязательство третьей стороны, прикладывающей усилия для урегулирования конфликта. Переговоры с Турцией в этом ключе важны для Берлина. Анкара в шаге от прямого вмешательства в конфликт, а сам Эрдоган заявлял после конференции, что не намерен садиться за стол переговоров с Хафтаром.

«Я сразу сказал Путину, что мы не принимаем роль посредника. Путин сказал, что возьмет на себя Хафтара, и предложил мне работать с Сараджем, чтобы решить проблему. У нас с ним такой подход. А вообще-то я — по моим политическим воззрениям — за один стол с террористом не сяду, и ему не дам сесть», — сказал Эрдоган турецким журналистам, возвращаясь с конференции по Ливии в Берлине.

Не сходит с международной повестки и тема Сирии. И здесь Германии и Турции есть что обсудить. Конфликты на Ближнем Востоке столкнули Европу с проблемой, решения которой она так и не смогла найти без участия Анкары — колоссальной волной миграции.

Турция служит барьером для Евросоюза, принимая беженцев у себя. Брюссель взамен пообещал финансовую помощь и, что главное, активизировать переговоры о членстве Анкары в ЕС.

Проблемы возникли и в финансовой части и особенно в политической, что вызывает у турецкого правительства все большее раздражение.

При этом свою часть договора Анкара выполняет исправно: в 2015 году с турецких берегов в Европу прибыли 860 тыс. нелегалов, а вот за первую половину 2019 года — всего 11 тыс. Стоит также заметить, что пик миграционного кризиса в Европе пришелся на 2015 год, уже в 2016-м поток мигрантов резко пошел на спад и продолжает снижаться. Одной из причин этого тренда и стало заключение соглашения между ЕС и Турцией.

Отношения Брюсселя и Анкары также ухудшились в связи с началом Турцией операции в Сирии «источник мира». Кроме того, ЕС ввел санкции против Анкары за незаконную геологоразведку в исключительной экономической зоне Кипра.

Все это, в совокупности с фактически замороженным процессом принятия Турции в ЕС, вызвало особую напряженность в отношениях Анкары и Европы. Германия как лидер ЕС выступает в роли представителя объединения. Свое недовольство Эрдоган решил высказать, напомнив о своей роли для Брюсселя.

В конце декабря президент Турции предупредил Европу об угрозе новой волны беженцев в Европе в свете авианалетов на севере Сирии. По его словам, только в сирийской провинции Идлиб более 80 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и направились к турецкой границе.

Турция, по его словам, не может в одиночку справиться с их притоком, а «отрицательные последствия ощутят все европейские страны, особенно Греция». Спустя несколько дней после его заявления, немецкие СМИ сообщили о готовящейся встрече двух лидеров.

За день до визита Ангелы Меркель министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Евросоюз в нарушении соглашения по беженцам.

«Мы выполняем соглашение и принимаем назад высылаемых беженцев. А что ЕС? ЕС обещал нам выплатить 3 миллиарда евро в конце 2016 года, и еще 3 миллиарда в конце 2018 года. Уже 2020-й год, а мы полностью не получили еще первые 3 миллиарда», — заявил политик в интервью немецкому изданию Bild.

Он также напомнил и о других нарушенных договоренностях — Турцию не приняли в таможенный союз, а переговоры о вступлении Турции в ЕС полностью прекратились. Ограничиваться жалобами Анкара, впрочем, не намерена. Как заявил глава МИД, Турция имеет полное право открыть свои границы для беженцев, стремящихся в Евросоюз.