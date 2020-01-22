Никаких «но»: Лукашенко – самый популярный в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко — самый популярный в России зарубежный политик. Об этом в интервью газете «Известия» заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Позитивное отношение связано с тем, что он, во-первых, при всех «но», воспринимается как пророссийский политик, а не прозападный. Люди это ценят», — сообщил он.

Среди «но» Федоров назвал нефтегазовую и торговую политику Минска, а также сообщения о роли Белоруссии в перепоставках санкционных товаров в РФ.

Реклама

По словам Федорова, раньше главным конкурентом в битве за уважение был первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Кроме того, социолог назвал основные факторы популярности «батьки Лукашенко»: он выстроил стабильную, развивающуюся экономику, сохранив жесткий контроль за страной.

Однако, подчеркнул глава ВЦИОМ, среди молодого поколения Лукашенко воспринимается как «абсолютно несовременный» политик.

«Есть мнение <...> что это последний диктатор Европы, странный смешной чудак из прошлого века. Эта точка зрения, скорее, маргинальная», — добавил он.

В начале декабря 2019 года Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не собиралась и не будет входить в состав другого государства. Вопрос присоединения Белоруссии «даже к братской России» не обсуждается, подчеркнул он.

«Никто никогда не подпишет документы, которые нам принесут вред», — добавил Лукашенко.

По его словам, Москва и Минск не ведут диалога по политическим вопросам, обсуждая углубление интеграции. Кроме того, не планируется и создание единого парламента для двух стран, подчеркнул белорусский глава.

В середине сентября СМИ обнародовали подробности проекта интеграции России и Белоруссии. Он предусматривает единые Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможни и энергетики двух стран, предоставление взаимного доступа к системе госзакупок, а также создание унифицированной системы учета собственности.

Также во время беседы со СМИ Лукашенко призвал власти России прекратить обвинять Белоруссию в нахлебничестве. «Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, мне никаких союзов не хочется», — заявил Лукашенко.

Спустя несколько месяцев Лукашенко подтвердил, что Белоруссия и Россия готовы идти по пути объединения, но вопрос о суверенитете в этом контексте не обсуждается.

«Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы», — отмечал белорусский глава. При этом он добавил, что и Россия, и Белоруссия должны сохранить «оба суверенитета».

Стоит отметить, что позиция Лукашенко по поводу принадлежности Крыма также неоднозначна. Полуостров, напомним, вошел в состав России на правах субъекта федерации после общенародного референдума весной 2014 года.

Минск признавать Крым частью России не спешит. Лукашенко в марте 2019 года заявил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным признание Крыма российским. «Нет, таких тем не проскальзывало. Благодарен Путину за его понимание моего положения», — отметил он.

«Что будет, если я заявлю, что Крым наш или Крым российский? Это ничего не изменит», — подчеркнул белорусский лидер. Он также заявил, что если Украина считает Крым своей землей, то она должна «воевать и умирать» за полуостров.

Александр Лукашенко занимает пост главы республики с 1994 года. За прошедшие 25 лет он переизбирался четыре раза. Так, на выборах в 2015 году, за его кандидатуру проголосовали 83,49% избирателей при явке почти 90%. При этом Лукашенко пока не говорил о своих планах участвовать в президентской гонке в следующем году. В Евросоюзе белорусского лидера называют «последним диктатором Европы».

При этом на протяжении всего своего правления Лукашенко расписывается в любви к «братскому российскому народу», требуя у Москвы скидки на топливо и прочие преференции. Военные базы РФ на своей территории Минск размещать отказывается.

«Я поднимаю вот этот огромный бокал русской водки за наше здоровье, за русского человека и белоруса, который выстоял, пройдя через все лихолетья», — говорил белорусский лидер в 1996 году на приеме в Кремле на встрече с первым президентом РФ Борисом Ельциным.