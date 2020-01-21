«Печальная веха»: в США начался импичмент Трампа

В сенате США начался процесс по импичменту Трампа

В сенате США началось разбирательство по существу по делу об импичменте главы Белого дома Дональда Трампа. В ходе судебного процесса в качестве обвинителей в верхней палате американского конгресса выступят семь «менеджеров импичмента». Среди защитников американского лидера: адвокаты Кеннет Стар, Алан Дершовиц, Джейн Раскин, Джон Ратклифф. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов.

Историческое разбирательство по существу по делу об импичменте главы Белого дома Дональда Трампа началось в сенате США днем 21 января.

В ходе судебного процесса в качестве обвинителей в верхней палате американского конгресса выступят семь «менеджеров импичмента», в частности — председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф и глава юридического комитета Джерри Надлер, сообщает «Интерфакс».

Среди защитников американского лидера: адвокаты Кеннет Стар, Алан Дершовиц, Джейн Раскин, Джон Ратклифф.

«На прошлой неделе сенат преодолел одну из самых печальных вех в нашей системе власти. Мы запустили третий процесс импичмента президента в американской истории», — приводит РИА «Новости» слова сенатора-республиканца Митча Макконнелла.

Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов.

Мнение американцев касательно возможного отстранения президента расколото: согласно недавнему социологическому опросу университета Куиннипиак (Quinnipiac, штат Пенсильвания), 51% не поддерживают отставку главы США, в то время как 45% выступают за то, чтобы Трамп был подвергнут этой процедуре.

При этом рейтинги Трампа сейчас не самые плохие. Популярность президента США достигла наивысшей отметки за последние полгода: по данным того же опроса, его работу одобряют 43% граждан, не одобряют — 52%. К слову, до слушаний в конгрессе по импичменту уровень поддержки был на уровне 38%.

По словам одного из авторов опроса социолога Мэри Сноу, такие результаты связаны с укреплением экономики: уровень безработицы снижается, ценные бумаги демонстрируют рекордные показатели.

Именно стабильное состояние американской экономики— определяющий фактор для любого президента.

В свое время это стоило переизбрания президенту США Джорджу Бушу-старшему, несмотря на военную победу в Ираке в 1991 году. Экономическими проблемами США удачно воспользовался демократ Билл Клинтон, который провел свою кампанию под лозунгом «Это экономика, глупец».

Палата представителей еще в декабре прошлого года провела голосование по импичменту президента США. По его итогам законодатели предъявили американскому лидеру обвинение по двум пунктам: препятствование правосудию и злоупотребление властью.

Причиной для старта импичмента послужила жалоба сотрудника Национальной разведки, который уличил Трампа в давлении на президента Украины Владимира Зеленского.

Разведчик сообщил, что Трамп якобы потребовал от Киева начать расследование против компании Burisma в обмен на американскую военную помощь. Разговор американского и украинского лидеров состоялся 25 июля.

«Там много людей говорят о сыне Байдена, что Байден сам остановил уголовное преследование, и многие люди хотят узнать об этом. Если бы Вы могли заняться этим с генеральным прокурором – было бы здорово. Байден стал хвастаться, что прекратил преследование, так что если Вы можете заняться этим... Это звучит ужасно для меня», — сказал Трамп Зеленскому по телефону.

В докладе указано, что в ходе своего визита в Киев, который состоялся на следующий день после общения президентов, тогдашний спецпредставитель США по Украине Курт Волкер посоветовал Зеленскому выполнить требования Трампа.

Байден-старший — один из потенциальных кандидатов в президенты от демократов, поэтому в партии действия Трампа расценили как попытку получить иностранную поддержку для переизбрания на предстоящих выборах. Белый дом опроверг все обвинения разведчика, однако это не привело к завершению расследования демократов.

Что касается опросов, то 52% респондентов уверены в том, что президент США заботился о личной выгоде в отношениях с Киевом, и только 40% полагают, что глава страны ратовал за национальные интересы. 48% из той же выборки респондентов считают, что Трамп поддерживал выделение военной помощи Украине, 40% в действиях американского лидера ничего подобного не заметили.