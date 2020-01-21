«Печальная веха»: в США начался импичмент Трампа

Историческое разбирательство по существу по делу об импичменте главы Белого дома Дональда Трампа началось в сенате США днем 21 января.

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В ходе судебного процесса в качестве обвинителей в верхней палате американского конгресса выступят семь «менеджеров импичмента», в частности — председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф и глава юридического комитета Джерри Надлер, сообщает «Интерфакс».

Среди защитников американского лидера: адвокаты Кеннет Стар, Алан Дершовиц, Джейн Раскин, Джон Ратклифф.

«На прошлой неделе сенат преодолел одну из самых печальных вех в нашей системе власти. Мы запустили третий процесс импичмента президента в американской истории», — приводит РИА «Новости» слова сенатора-республиканца Митча Макконнелла.

Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов.

Мнение американцев касательно возможного отстранения президента расколото: согласно недавнему социологическому опросу университета Куиннипиак (Quinnipiac, штат Пенсильвания), 51% не поддерживают отставку главы США, в то время как 45% выступают за то, чтобы Трамп был подвергнут этой процедуре.

При этом рейтинги Трампа сейчас не самые плохие. Популярность президента США достигла наивысшей отметки за последние полгода: по данным того же опроса, его работу одобряют 43% граждан, не одобряют — 52%. К слову, до слушаний в конгрессе по импичменту уровень поддержки был на уровне 38%.

По словам одного из авторов опроса социолога Мэри Сноу, такие результаты связаны с укреплением экономики: уровень безработицы снижается, ценные бумаги демонстрируют рекордные показатели.

Именно стабильное состояние американской экономики— определяющий фактор для любого президента.

В свое время это стоило переизбрания президенту США Джорджу Бушу-старшему, несмотря на военную победу в Ираке в 1991 году. Экономическими проблемами США удачно воспользовался демократ Билл Клинтон, который провел свою кампанию под лозунгом «Это экономика, глупец».

Палата представителей еще в декабре прошлого года провела голосование по импичменту президента США. По его итогам законодатели предъявили американскому лидеру обвинение по двум пунктам: препятствование правосудию и злоупотребление властью.

Причиной для старта импичмента послужила жалоба сотрудника Национальной разведки, который уличил Трампа в давлении на президента Украины Владимира Зеленского.

Разведчик сообщил, что Трамп якобы потребовал от Киева начать расследование против компании Burisma в обмен на американскую военную помощь. Разговор американского и украинского лидеров состоялся 25 июля.

«Там много людей говорят о сыне Байдена, что Байден сам остановил уголовное преследование, и многие люди хотят узнать об этом. Если бы Вы могли заняться этим с генеральным прокурором – было бы здорово. Байден стал хвастаться, что прекратил преследование, так что если Вы можете заняться этим... Это звучит ужасно для меня», — сказал Трамп Зеленскому по телефону.

В докладе указано, что в ходе своего визита в Киев, который состоялся на следующий день после общения президентов, тогдашний спецпредставитель США по Украине Курт Волкер посоветовал Зеленскому выполнить требования Трампа.

Байден-старший — один из потенциальных кандидатов в президенты от демократов, поэтому в партии действия Трампа расценили как попытку получить иностранную поддержку для переизбрания на предстоящих выборах. Белый дом опроверг все обвинения разведчика, однако это не привело к завершению расследования демократов.

Что касается опросов, то 52% респондентов уверены в том, что президент США заботился о личной выгоде в отношениях с Киевом, и только 40% полагают, что глава страны ратовал за национальные интересы. 48% из той же выборки респондентов считают, что Трамп поддерживал выделение военной помощи Украине, 40% в действиях американского лидера ничего подобного не заметили.