«Так и должно быть»: Медведев сдал дела Мишустину

Премьер-министр Михаил Мишустин встретился со своим предшественником Дмитрием Медведевым в Доме правительства. Переговоры продлились больше часа, после чего политики вышли к членам кабмина.

Реклама

Медведев в очередной раз поблагодарил и.о. министров за проделанную работу и заявил, что все они стремились выполнить поставленные перед правительством задачи. С некоторыми из глав министерств, отметил политик, он проработал восемь лет.

«Хочу сказать, что все вы старались, все вы ориентировались на выполнение задач, планов, поставленных президентом, вытекающих из указов, из директивных документов правительства. Скажу прямо: многое получилось, что-то не получилось. Но, действительно, так и не бывает, чтобы все получалось одномоментно, потому что очень амбициозные цели, очень сложные и очень важные для нашей страны», — подчеркнул Медведев.

Он также отметил, что правительство в настоящий момент находится в отставке, однако исполняет свои обязанности до назначения нового. Экс-премьер выразил надежду, что и.о. министров продолжат выполнять работу надлежащим образом.

Новому же составу правительства Медведев пожелал успехов, отметив, что их ждет трудная работа.

«Хочу пожелать, пользуясь этой возможностью, новому правительству, и, конечно, председателю правительства, максимальных успехов в достижении поставленных целей. Работа в правительстве — я об этом неоднократно говорил — наверное, один из самых сложных видов деятельности. Эта работа требует максимальной отдачи, она всегда очень критично оценивается людьми, это специфика деятельности правительства, но она исключительно важна», — сказал он.

Смена правительства, по словам экс-премьера — это естественный для страны процесс, сигнализирующий о переменах в государстве.

«Так и должно быть в таких ситуациях, они естественны для любой страны и не являются чем-то особенным. Они знаменуют те или иные перемены, которые происходят в стране, будь то конституционные перемены или какие-то иные», — заявил Медведев.

Его преемник, в свою очередь, также призвал членов кабмина продолжить исполнять обязанности — в соответствии с указом президента. Он отметил, что правительство должно сосредоточить все свои усилия на реализации всех целей, заявленных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

«Самое главное на сегодняшний момент — сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному собранию, которым мы все и занимаемся», — сказал Мишустин, поблагодарив всех за проделанную работу.

Он также пообещал провести новую встречу после всех консультаций и объявления состава кабмина.

16 января Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьера, сразу после этого Владимир Путин подписал соответствующий указ.

В тот же день российский лидер подписал указ о назначении Медведева заместителем председателя Совета безопасности. Помимо этого, экс-премьер останется во главе партии «Единая Россия».

Заявление Дмитрия Медведева об отставке правительства стало неожиданностью для всех. Оно прозвучало после ежегодного послания президента к Федеральному собранию. Выступая, Владимир Путин предложил внести серьезные правки в Конституцию РФ, которые перераспределяют властные полномочия.

Во-первых, президент предложил повысить статус Государственной думы, дав нижней палате парламента право утверждать кандидатуру премьер-министра, а также представлять членов правительства. Глава государства при этом не будет иметь права отклонить предложенные кандидатуры.

За главой государства останется право назначать руководителей силовых ведомств — МВД и Минобороны, президент также останется Верховным главнокомандующим.

Помимо этого, за первым лицом государства сохранится право определять задачи и приоритеты деятельности кабинета министров, а также право отстранять от должности председателя правительства, его замов и федеральных министров, если те будут ненадлежащим образом исполнять свои обязанности или в случае утраты доверия.

Кроме того, Путин предложил усилить и роль Совета Федерации, который сможет отстранять судей Конституционного и Верховного судов РФ. Верхняя палата парламента будет участвовать и в назначении руководителей силовых ведомств — их главы, по предложению Путина, будут назначаться «по итогам консультаций с Советом Федерации».

На этом анонсированные президентом изменения не заканчиваются. Владимир Путин предложил закрепить в основном законе роль и статус Госсовета, который в настоящее время представляет собой орган, собирающийся время от времени для решения общенациональных задач.

Главным вопросом остается, сохранит ли преемник Медведева состав правительства в прежнем составе. О том, что Михаил Мишустин намерен все же внести некоторые изменения, говорили депутаты Госдумы, с которыми он встретился вчера утром. Однако, насколько серьезными будут кадровые перестановки, пока остается неизвестным.