«В Совбезе не отдохнешь»: чем займется Медведев на новой должности

Приняв отставку правительства премьер-министра Дмитрия Медведева, президент России Владимир Путин предложил ему стать заместителем председателя Совбеза и заняться вопросами обороноспособности и безопасности.

«Если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, то это надо сделать, буду просить депутатов о поддержке», — сказал президент, который является по должности председателем СБ России.

Совет Безопасности России — это конституционный совещательный орган при президенте страны, полномочия которого достаточно широки. Он готовит решения президента по вопросам обеспечения безопасности государства, общественной и экологической безопасности, организации обороны, военного строительства, осуществления военных связей России с иностранными государствами.

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В Совет Безопасности также входят председатели обеих палат парламента — Государственной думы и Совета Федерации, главы МИД, Минобороны, МЧС, Росгвардии и мэр Москвы. Кроме того, членами Совбеза являются глава Минюста и генеральный прокурор РФ.

Должность в Совбезе также занимает бывший министр обороны России Сергей Иванов, который в 2007 году был советником Медведева по борьбе за «номинацию» в кандидаты на президентских выборах — 2008. Стоит отметить, что Иванов остается в Совбезе, несмотря на то что в настоящее время занимает должность спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии.

Согласно положению о Совбезе, президент проводит совещания с постоянными членами совета «как правило, один раз в неделю».

За оперативную работу СБ отвечает его секретарь. Эту должность в настоящее время занимает Николай Патрушев, в прошлом — директор Федеральной службы безопасности. С приходом в Совбез Медведева статус Патрушева снижается,

считает доцент кафедры Российского экономического университета, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Если раньше он рассматривался как зампред Совета Безопасности, то с введением должности для Медведева меняется и место Патрушева», — подчеркивает собеседник «Газеты.Ru».

При этом можно предположить, что, в отличие от президента, сам Медведев будет работать в этом органе на постоянной основе.

Как отмечает Перенджиев, Совбез — «один из важных органов госуправления». «Правительство — это технический исполнитель, а в Совбезе принимаются политические решения. В него входят ключевые фигуры политической элиты», — говорит эксперт, добавляя, что о принятых Совбезом решениях зачастую не сообщается публично.

На первый взгляд, перемещение Медведева в Совбез выглядит понижением, так как он занимал две высшие должности в стране — президента и председателя правительства. Однако, учитывая тот факт, что для него будет учреждена должность зампреда в Совбезе, он станет вторым человеком после его председателя Путина.

«Это почетная и ответственная работа. Я бы не стал называть ее понижением, хотя в глазах многих это некоторое понижение. Лакмусовой бумажкой будет сохранение или несохранение за Медведевым «Единой России»,

— говорит «Газете.Ru» глава политической экспертной группы Константин Калачев.

Большинство заседаний Совбеза касается оборонной политики. Так, последнее заседание в ноябре 2019 года было посвящено развитию Вооруженных Сил. Кроме того, СБ рассматривал такие вопросы, как энергетическая безопасность, информационная структура и антинаркотическая политика.

Как ранее рассказывал «Газете.Ru» источник, знакомый с работой Совбеза, несмотря на то что на заседаниях излагаются разные точки зрения, а сам президент предлагает несколько вариантов решения той или иной проблемы, все понимают, какой из них необходимо поддержать.

Медведев знаком с работой Совбеза, так как сам был его председателем с 2008 по 2012 год, однако эксперты по-разному оценивают ситуацию с его перемещением на новую должность.

«Он остается в обойме, возможно, для него это передышка, но, правда, ситуация в мире такая, что в Совбезе не отдохнешь», — говорит «Газете.Ru» политтехнолог и бывший кандидат в президенты России Андрей Богданов.

Экс-помощник президента России Бориса Ельцина Сергей Станкевич рассматривает назначение Медведева на должность зампредседателя СБ как «почетную паузу» перед какой-то иной должностью.

Стоит отметить, что Путин, предлагая Медведеву должность, отметил, что последний занимался вопросами обороноспособности и безопасности. Во время президентства Медведева в стране, действительно, была проведена масштабная военная реформа, которую осуществил тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков. При этом известно, что одна из инициатив Медведева в области внешней политики была критически встречена Путиным, в то время премьером. Речь о решении Медведева воздержаться от вето по Ливии в Совбезе ООН в марте 2011 года. Это фактически дало США и другим странам Запада возможность начать военную интервенцию в эту страну.

Бывший генпрокурор России Валентин Степанков, который занимал должность заместителя секретаря Совбеза на первом сроке Путина, считает, что новая должность — «понижение» для экс-премьера. При этом Степанков отмечает, что ключевую роль в Совбезе играет аппарат, который «скрупулезно» готовит материалы, которые затем обсуждаются на заседаниях СБ. Учитывая появление в Совете Безопасности «промежуточной фигуры» Медведева, статус секретаря Совбеза, который непосредственно занимался документооборотом, будет снижаться, уверен Степанков.

Пока не ясно, сколько Медведев пробудет на новом посту. В то же время пребывание на высокой должности может дать ему большие возможности во взаимодействии с влиятельными коллегами за рубежом. Нынешний секретарь Совбеза Николай Патрушев вел достаточно публичную деятельность и проводил встречи со своим тогдашним американским визави — помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.