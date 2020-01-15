Жить стало легче: Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

По итогам 2019 года Россия по-прежнему вторая среди сильнейших мировых держав. Журнал US News & World Report сообщает, что РФ уступает по могуществу «только США», обгоняя Китай.

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В числе лучших стран мира оказались 73 государства. Рейтинг составляется изданием каждый год на основании самых разных критериев.

Основной рейтинг журнала — «лучшие страны мира». На первом месте, по версии американского издания, оказалась Швейцария, на втором — Канада, на третьем — Япония. Год назад Япония была второй.

В первую пятерку «лучших стран» вошли также Германия и Австралия. Россия — на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.

Кроме того, Россия поднялась на две позиции среди самых привлекательных для туристов стран — теперь мы на 48-м месте. По темпам экономического роста РФ заняла 12 строчку в общемировом рейтинге. Исследование, на основе которого составлялся рейтинг, было проведено компанией BAV Consulting и Пенсильванским университетом. В ходе него была опрошена 21 тыс. человек из 36 стран мира.

Напомним, в декабре уже сообщалось, что Россия на втором месте среди самых сильных стран мира. Авторы указали при этом на мощную и профессиональную армию нашего государства. Издание US News & World Report обращало внимание и на размеры страны — наибольшие в мире, а также отмечало «в основном авторитарный» характер управления страной на протяжении большей части более чем тысячелетней истории. В публикации среди проблем РФ американские эксперты назвали низкую открытость для бизнеса и среднее качество жизни. При этом внимание они оценили как высокий уровень культурного влияния, исторического наследия и талантливых людей.

Напомним, в соответствии с майским указом президента 2018 года к 2024 году Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира.

Сейчас российский ВВП на шестом месте в мире по объему после Китая, США, Индии, Японии и Германии. «По поводу того, чтобы мы заняли достойное место в ряду других индустриальных держав, — это непростая задача, но, в целом, она абсолютно решаемая», — говорил ранее президент России Владимир Путин.

Кроме того, стоит отметить, что в прошлом году вооруженные силы РФ заняли второе место среди сильнейших армий мира по версии рейтинга Global Firepower. Авторы учитывали более 55 факторов и включили в список 25 стран. Первое место заняла армия США, третье — Китая.

Среди всевозможных рейтингов стоит вспомнить о списке стран с самым работящим населением. Пару лет назад Организация экономического сотрудничества и развития установила, что россияне работают чуть ли не больше всех в мире — в 2017 году россияне в среднем провели за работой 1980 часов. Наша страна вошла в первую пятерку самых работающих стран — больше трудились только жители Мексики, Коста-Рики, Южной Кореи и Греции.

Тем не менее по производительности труда Россия значительно отстает от многих развитых стран мира. В 2017 году в рейтинге издания Market Watch наша страна по этому показателю спустилась с 32-го на 34-е место, пропустив вперед Чили и Польшу. В начале 2019 года, однако, сообщалось, что производительность труда в РФ растет.

Также стоит отметить, что Россия занимает 68 место в мире среди самых счастливых стран, между Пакистаном и Филиппинами. Об этом сообщило агентство ООН по поиску решений для стабильного развития. На первом месте в мире — Финляндия, она занимает эту строчку уже не первый год. Кроме нее, в первую десятку «счастливцев» внесли Данию, Норвегию, Исландию, Нидерланды, Швейцарию, Швецию, Новую Зеландию, Канаду и Австрию.

Российские власти уровнем счастья граждан обеспокоены. Весной прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что при принятии важных решений властям России стоит заранее выяснять, как их реализация скажется на уровне счастья россиян. Она также предположила, что можно было бы обратиться к опыту ОАЭ, где создано министерство счастья.

«Мы все хотим, чтобы все в России были счастливы, чтобы это была страна счастливых людей», — подчеркнула председатель верхней палаты российского парламента.