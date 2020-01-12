«Дабы не проливать крови»: глава Абхазии ушел в отставку

Глава Абхазии Рауль Хаджимба решил добровольно сложить свои полномочия. Его заявление зачитал собравшимся у государственной дачи президента бывший премьер-министр республики Сергей Шамба.

«Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране», — процитировал он сообщение Хаджимбы.

Сотни сторонников оппозиции, которые собрались в воскресенье, 12 января, у правительственной дачи лидера республики, встретили слова Шамбы свистом, аплодисментами, стреляли в воздух, после чего стали расходиться, передает ТАСС.

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Информацию об отставке абхазского президента также подтвердил в комментарии агентству вице-президент республики Аслан Барциц. «Дабы не проливать крови, дабы сохранить хоть какую-то стабильность в стране, он подписал документ об отставке», — сказал он.

Свое подтверждение сообщений дал и спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия. «Да, прямо сейчас оставляет пост. На мое имя как спикера парламента написал. До завтрашнего дня все, что не прояснилось, прояснится, я думаю. Вопрос, кто будет исполнять [обязанности главы государства], до конца не решен. Пока, возможно, премьер-министр. Но это пока вопрос переговоров», — обратил внимание парламентарий в разговоре с ТАСС.

Позже на официальном сайте президента страны появилось сообщение о том, что он отправил в парламент заявление об отставке.

Барциц оценил действия Хаджимбы как единственно правильные. По его словам, президент Абхазии принял решение об отставке добровольно «во имя того, чтобы в такое время люди не столкнулись и не было жертв».

Что касается назначения его как вице-президента республики на должность исполняющего обязанности главы государства, Аслан Барциц пояснил, что он не может занять этот пост.

«Я не могу исполнять обязанности по той причине, что суд принял такое решение (отменил решение ЦИК об итогах выборов президента), я не был до этого вице-президентом. Я не могу быть исполняющим обязанности президента, скорее всего, будет премьер-министр, в соответствии с конституцией», — сказал он в комментарии российскому агентству.

Сам абхазский премьер Валерий Бганба еще не определился, готов ли он исполнять обязанности главы государства до выборов нового президента.

«Парламент должен формально принять отставку президента. Есть закон, и в соответствии с ним исполнение обязанностей президента переходит премьер министру.

А если премьер отказывается — то спикеру. Я пока еще не определился, соглашусь ли на это», — сообщил он.

Отставка Хаджимбы будет рассмотрена парламентом в понедельник, 13 января.

Ранее Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта. Повторными они называются только юридически, в них могут принять участие также новые кандидаты. ЦИК придется провести выборы заново после того, как в пятницу Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, прошедших в сентябре прошлого года, как того требовали митингующие.

Глава Абхазии Рауль Хаджимба решил сложить свои полномочия спустя полтора часа после приезда в Сухум помощника президента России Владислава Суркова. О том, что российский чиновник прибыл в Абхазию, рассказал Барциц в комментарии РИА «Новости». »Владислав Сурков приехал для того, чтобы уладить ситуацию», — сказал политик.

Как отметил лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания, благодаря содействию замсекретаря Совбеза РФ Рашида Нургалиева и Владислава Суркова в Абхазии был преодолен политический кризис.

Все эти события произошли после того, как в четверг, 9 января, около 13.00 по московскому времени митингующие пытались штурмом взять здание администрации главы республики. Недовольные представители оппозиции выломали дверь и окно, после чего пробрались в здание, где им оказали сопротивление сотрудники силовых структур. Местные власти расценили действия протестующих как попытку госпереворота.

Жители Абхазии устроили протесты у административного здания из-за недовольства результатами сентябрьских выборов президента республики. Тогда с минимальным перевесом победил Рауль Хаджимба. Его главным противником в политической борьбе был оппозиционер Алхас Квициния. Он по итогам голосования набрал 46,19%. Протестующие требовали от властей заново провести выборы главы государства, аннулировав победу Хаджимбы.

Тогда же парламент страны призвал на тот момент президента республики уйти в отставку, однако тот категорически отказался. Тем не менее он согласился на переговоры с оппозицией.