Киев проигнорирован: Путин не поздравил Зеленского с Новым годом

На сайте Кремля появились поздравления президента России Владимира Путина с Новым годом и Рождеством Христовым коллегам из других стран, однако поздравлений в адрес лидеров Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили в сообщении нет.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал «Газете.Ru» происходящее. «Не все лидеры вошли в сообщение. При необходимости будет добавлена информация», — пояснил Песков.

При этом на вопрос, может ли Путин отдельно поздравить Зеленского, пресс-секретарь ответил, что вполне возможные добавления к данной информации.

Стоит отметить, что Кремль опубликовал поздравления с праздниками президентов постсоветских государств: Абхазии — Рауля Хаджимбу, Азербайджана — Ильхама Алиева, Армении — Армена Саркисяна и премьер-министра страны Никола Пашиняна, Белоруссии — Александра Лукашенко, Казахстана — Касым‑Жомарта Токаева, Киргизии — Сооронбая Жээнбекова, Молдавии — Игоря Додона, Таджикистана — Эмомали Рахмона, Туркменистана — Гурбангулы Бердымухамедова, Узбекистана — Шавката Мирзиёева и Южной Осетии — Анатолия Бибилова.

Также Путин поздравил президента США Дональда Трампа, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президентов Франции Эммануэля Макрона и Сирии Башара Асада, канцлера ФРГ Ангелу Меркель, королеву Великобритании Елизавету Вторую и британского премьера Бориса Джонсона и других политических мировых лидеров.

Кроме того, президент России поздравил с праздниками ряд бывших глав иностранных государств и правительств, а также политических деятелей, в частности Роберта Кочаряна, Нурсултана Назарбаева, Сержа Саргсяна, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша, Романо Проди, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Тарью Халонен, Короля Хуана Карлоса I и Герхарда Шрёдера.

В октябре нынешнего года Зурабишвили выразила уверенность в том, что Тбилиси необходимо идти по пути диалога и переговоров с Москвой, чтобы решить существующие проблемы.

«Когда у страны есть такие проблемы, как оккупированные территории, существует два пути: первый — это военный, от которого мы отказались, а второй — это путь дипломатии и переговоров. Нельзя, чтобы Грузия не пыталась использовать этот путь и была закрыта в себе», — указала политик.

Зурабишвили также отметила, что «в Грузии нет русофобии». При этом всего несколькими месяцами ранее она назвала Россию «врагом и агрессором», заявив, что Москва якобы заинтересована в расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными.

Что касается украинского лидера, то в ходе пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин не стал говорить, что думает про Владимира Зеленского после первой встречи.

«Я всегда уклоняюсь от вопросов подобного рода, не давая характеристики своим коллегам. Давайте мы будем давать характеристики историческим личностям», — ответил российский лидер.

При этом Путин отметил, что на такой высокий пост попадают люди «как минимум незаурядные».

Сам же президент России предпочитает скромно праздновать Новый год в кругу родных и друзей, если ему позволяет рабочий график — рассказывал Песков.

Он отмечал, что Путин неоднократно справлял Новый Год по всей географии России. Но если у российского лидера нет таких деловых поездок, то он всегда предпочитает это делать дома, в кругу родных и друзей, и делает это скромно.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос и выяснил, что россияне назвали Путина политиком года и хотели бы пригласить его к себе домой на новогоднее застолье.

Как отмечается, 22% россиян ответили, что именно Путина хотели бы увидеть у себя дома, 12% — лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, 4% — премьер-министра России Дмитрия Медведева.

В списке популярных политиков также оказались министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, за них проголосовали по 3% респондентов, еще 2% хотели бы встретить Новый год в компании лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

При этом 47% россиян не хотели бы видеть в своих домах ни одного политика, еще 11% затруднились дать ответ.