«Царь «Ликуда»: Нетаньяху остается у руля

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху смог сохранить лидерство в правящей партии «Ликуд», получив на прошедших в четверг внутрипартийных выборах 72,5% голосов, в то время, как его единственных соперник — бывший глава МВД Гедеон Саар — получил только 27,5%.

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В голосовании, как отмечает телекомпания CNN, приняло участие 50% из более чем 116 000 членов партии.

Весомая победа серьезно укрепляет положение Нетаньяху, 70-летнего ветерана израильского политического Олимпа, перед выборами в парламент страны в марте 2020 года.

Бывшему главе МВД, 50-летнему Саару, который заявлял о необходимости обновления партии, был нанесен серьезный удар. Однако, как отмечает израильский политолог Бенни Брискин, Саар, за которого проголосовали в том числе и действующие депутаты, сохранил определенные рычаги влияния.

«У Саара есть свой лагерь в «Ликуд», — объясняет Брискин.

Однако, как констатирует в беседе с «Газетой.Ru» член бюро «Ликуд» Ариэль Бульштейн, победа Нетаньяху демонстрирует, что его поддерживает не только большинство членов партии, но и большинство израильтян.

«Несмотря на свой возраст Нетаньяху более смелый и гибкий чем большая часть его конкурентов», — говорит он. Эксперт отмечает, что во многих вопросах экономики лидер партии «демонстрирует большую смелость чем его конкуренты, которые претендуют на новизну».

По словам Бульштейна, внутрипартийные праймериз стали «голосованием доверия по отношению к Нетаньяху, который завоевывает доверие вне зависимости от тех, кто бросает ему вызов».

«Ликуд — это самая демократическая партия, которая выбирает своего лидера прямым голосованием, и Нетаньяху не боится конкуренции. Я вижу, насколько эта борьба и прямой контакт с избирателем для него важны», — сказал эксперт, отметив, что политик, несмотря на свой возраст, чувствует себя «молодым и динамичным».

По мнению Бульштейна, в уходящем году Израиль добился успехов под руководством Нетаньяху, показывает низкий уровень безработицы, а иностранные инвестиции растут.

Войдет в учебники истории

Уходящий год оказался для Нетяньяху богат на серьезные дипломатические успехи, которые оказали большую помощь Израилю.

Так, в апреле Вашингтон признал за еврейским государством право на расположенные на границе между Сирией и Израилем Голанские высоты. Это решение было принято вопреки резолюции ООН, в которой эта территория признавалась оккупированной.

В ноябре США признали поселения Израиля на территории Палестины, отказавшись от заявлений прошлой администрации Барака Обамы. Еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан появились после победы Израиля в «шестидневной войне» 1967 года. В настоящее время в регионе существует около 120 крупных и мелких поселений, в которых живут сотни тысяч израильтян. При этом, с точки зрения международного права, поселения не считались частью еврейского государства.

По мнению Бульштейна, эти шаги вместе с признанием США Иерусалима как столицы Израиля в декабре 2017 году обеспечили премьеру место в учебниках истории.

«Главное достижение в том, что он полностью снял отрицательные варианты развития событий с повестки дня», — добавляет эксперт.

При этом главное достижение Нетаньяху в том, что премьер «идеален в определении цели развития страны и их реализации». Бульштейн отмечает также, что политик уже «обошел» по времени пребывания на посту первого премьера Давида Бен Гуриона.

Нетаньяху, который находится у руля израильской политики уже более 10 лет, действительно одна из авторитетнейших фигур современной политики — у него крепкие отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с американским лидером Дональдом Трампом. Оба приглашали его в предвыборный период в свои страны, что де факто стало поддержкой Нетаньяху в период избирательной кампании.

Однако, несмотря на крепкие международные позиции, Нетаньяху и его партия находятся уже в третьей избирательной кампании за прошедший год. «Ликуду» не удалось договориться с партнерами по коалиции о формировании правительства из-за многочисленных противоречий.

По мнению Брискина, эта ситуация заставляет усомниться в политических возможностях Нетаньяху.

«Выиграно сражение в «Ликуд», но неясно, будет ли выиграна война. Тот факт, что Нетаньяху два раза не мог создать правительство, говорит о провалах для политика его уровня. И вопрос в том, что если коалиция не будет создана и после третьих выборов встанет вопрос: «Что дальше?» — говорит Брискин.

Эксперт называет Нетаньяху «царем «Ликуда». Однако, он считает, что в случае, если правительство не будет создано после третьих выборов, это может поставить вопрос о том, не является ли Нетаньяху «гирей на ногах правого лагеря».

Против премьера играют и возбужденные в отношении политика уголовные дела. Нетаньяху подозревают в получении подарков на сумму более $280 тыс. от с предпринимателей.

В конце ноября генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит предъявил премьеру обвинения по трем эпизодам, которые дают основания для уголовного преследования.

«Только после того, как я убедился, что доказательная база достаточна, я решил предъявить обвинения премьеру», — отмечал Мандельблит. Он также указывал, что приговорить Нетаньяху может только суд.

Риск оказаться на скамье подсудимых давит на премьера, для которого возможность стать во главе Израиля в очередной раз — шанс приобрести иммунитет от преследования. Согласно израильским законам, премьер может находится у власти до того, как решение о его виновности примет суд.