«Болота под Москвой»: мэр Херсона перечислил русские земли

Причерноморье «не имеет отношения» к России, заявил мэр украинского города Херсон Владимир Николаенко. Слова чиновника опубликованы на сайте херсонской городской администрации.

«Исконные российские территории — это болота под Москвой», — убежден Николаенко. Он также назвал Россию «смертью» и «злом», наказав украинцам помнить об этом, «когда они слушают российскую музыку или покупают российские товары».

Столь бурную реакцию херсонского мэра вызвали слова президента России Владимира Путина. Во время большой пресс-конференции 19 декабря российский лидер напомнил о действиях вождя большевиков Владимира Ленина.

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«Все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой — для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине», — заявил президент.

По мнению Путина, это решение «странноватое», но представляет собой «наследие, с которым приходится разбираться».

После гибели Российской Империи и прихода к власти партии большевиков новообразованная Украинская советская социалистическая республика (УССР) получила земли, ранее входившие в состав регулярных губерний Новороссии и Слобожанщины. Под власть Киева отошли Одесса, Николаев, Херсон, Донецк, Луганск и Харьков — города с большинством русского населения.

В начале декабря вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов забрать себе пару российских регионов для восстановления «исторической справедливости».

Кулеба так ответил на слова председателя Государственной думы Вячеслава Володина, который заявил, что «национализм и притеснение малых народов» может спровоцировать распад Украины.

По словам спикера Госдумы, Киев «в очередной раз демонстрирует нетерпимость», притесняя малые народы, населяющие страну. Также он добавил, что на Украине «постоянно нарушаются права нацменьшинств — русских, венгров, и поляков».

Поводом для слов Володина, в свою очередь, послужил скандал на форуме ООН по вопросам меньшинств в швейцарской Женеве, прошедшем 29 ноября. Украинская делегация сорвала выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. По словам российского парламентария, представители Украины «били кулаками по столу так сильно, что он завибрировал», а их лица «были перекошенными от ярости».

Украинские власти далеко не в первый раз заявляют о «притязаниях» на приграничные российские регионы. Так, в Верховной раде в октябре 2019 года было создано межфракционное объединение «Кубань». Депутаты провозгласили курс на «возвращение Кубани в состав Украины».

«Наша задача — разработка политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь, займемся Кубанью», — заявил член «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. В группу «Кубань» вошли 13 депутатов.

В ответ на эти слова губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил спросить мнение коренных кубанцев по этому поводу.

Губернатор также выразил надежду, что депутаты Рады впредь не будут озвучивать столь нелепые идеи. Он также заявил, что ставшие первыми казаками крестьяне бежали в южные земли Российской империи из всех губерний и «сложно сказать, какой национальности они были».

Вопросы географии и идентичности украинские власти заботят крайне сильно.

В июле советник президента Украины Никита Потураев заявил, что необходимо переименовать русский язык в «российский», если речь идет о его использовании в России. «Как филолог я хочу сказать, что, безусловно, «украинский русский», или «русский украинский» (неважно, как называть), уже отличается от «русского русского». Это видно», — подчеркнул он.

Кроме того, Потураев предложил изменить на украинских картах и само название России. «Можем вообще на своих картах начать их называть Московия. Что нам мешает?» — обратил он внимание, отметив, что не стоит бояться таких новшеств, так как это «проактивная история». Украинский эксперт объяснил, что «это символические действия, которые меняют дискурс».