«Кармен-сюита» для Путина: президент в Большом театре

Президент России Владимир Путин отметил, что торжественная встреча Нового года проходит в Большом театре, как и в прошлом году.

«Многим такая встреча понравилась. Я понимаю, что все вы заняты, не хватает времени на посещение театра. Нас ждут прекрасные впечатления при просмотре шедевров мирового балета. Потрясающая музыка и хореография вместе с неформальным общением — все это создает праздничное настроение. Предновогодние дни всегда полны надежды, что каждый новый год принесет новые успехи. Но все готовы неизменно работать на общее благо, на лучшую жизнь людей»,

— цитирует РИА «Новости» обращение президента России к собравшимся.

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В этом году гостей торжественного вечера ждет балет «Кармен-сюита» в первом отделении и балет «Бриллианты» — во втором.

«Кармен-Сюита» — одноактный балет на музыку французского композитора Жоржа Бизе в аранжировке композитора Родиона Щедрина. В центре сюжета — история девушки-цыганки Кармен, которую спасает из-под ареста влюбленный в нее солдат Хозе.

«Бриллианты» — заключительная часть балета знаменитого американского балетмейстера, эмигранта из Российской империи Джорджа Баланчина.

Для Путина Большой театр — особое место: именно здесь в июне 2013 года президент и его тогдашняя супруга Людмила Путина рассказали прессе, что собираются развестись. Признание было сделано ими после совместного просмотра «Эсмеральды», поставленной по мотивам романа Виктора Гюго «Собор Парижской богоматери».

Журналисты и международные обозреватели стали искать скрытый смысл в постановке, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг предположения, что такой «грустный» балет был специально выбран для объявления о разводе. «Это не грустный балет, а жизнеутверждающий», — говорил он в беседе с журналистами.

Политический балет Большого театра

Главный театр страны — Большой — всегда был культурным символом государственной власти. Балетные и оперные спектакли во все времена посещали высшие руководители государства, от царей до генсеков. Как правило, руководители государства размещались в правительственной ложе, и за их реакцией внимательно смотрела публика.

«Для советского руководства Большой театр был витриной, сверкающим дворцом, куда оно могло приглашать иностранных гостей и проводить съезды Коммунистической партии»,

— писал в 2013 году в своем эссе главный редактор журнала The New Yorker Дэвид Ремник.

В свое время много внимания уделял Большому Иосиф Сталин. По воспоминаниям начальника охраны советского вождя Николая Власика, именно Сталин спас от уничтожения оперу Михаила Глинки «Жизнь за царя», а также лично разрешил оставить в ней гимн «Славься».

«Как же без «Славься»? Ведь на Руси были купцы, бояре, духовенство, миряне. Они все объединились в борьбе с поляками. Зачем нарушать историческую правду?» — приводятся слова руководителя советского государства в книге «Сталин. Личная жизнь» Николая Власика и Алексея Рыбина.

При «оттепели», после того как Сталина на посту сменил Никита Хрущев, советские артисты, в том числе и танцовщики Большого театра, стали чаще гастролировать за рубежом — это стало частью культурной дипломатии, которая должна была помогать продвижению советской политики.

«Русский балет стал культурным послом Советского Союза. Высокие надежды возлагались на то, что артистической мастерство советского балета повергнет мир в ступор, символизируя собой достигнутый советской цивилизацией СССР культурный пик, и покажет не только превосходство советского балета, но и советского проекта в целом», — писала в книге «Лебеди в Кремле. Балет и власть в Советской России» Кристина Эзрахи.

Правда, сам советский руководитель большого пиетета перед балетом не испытывал, в чем честно признавался, вспоминая свой разговор в молодости с хозяйкой квартиры, где он жил. «Помню, мне хозяйка дома задавала такой вопрос: скажите, что вы понимаете в балете? Ведь вы простой шахтер... А я, признаться, тогда в балете ничего не понимал, потому что я <…> балета тогда еще не видел», — вспоминал советский генсек.

Среди российских поклонников балета есть и те, кого вряд ли можно заподозрить к любви этому виду искусства. В российском правительстве, например, таким ценителем был экс-глава Минобороны, а сегодня спецпредставитель президента по экологии Сергей Иванов.

«Почему я люблю леопардов, как баскетбол и балет? Потому что они объединяют в себе все это: грацию, ум, прыгучесть и коварство», — говорил Иванов в интервью «Газете.Ru».

Правда, вниманием Иванова пользовался не классика Большого, а авангард постановщика Бориса Эйфмана. Любовью к этому направлению балета Иванов «заразил» даже тогдашнего главу Госдепа США Кондолизу Райс, когда повел ее на постановку режиссера в Петербурге в 2002 году.

Учитывая значение балета как главной витрины страны, идеологи советской культуры уделяли ему самое пристальное внимание. «Над балетом товарищи еще очень долго работать, в этом сезоне премьеры не будет, а в будущем посмотрим», — такие слова министра культуры Екатерины Фурцевой приводила в своей книге «Майя Плисецкая. Богиня русского балета» автор Елена Обоймина. Речь шла о балете «Анна Каренина».

Посещение балета было обязательной частью программы пребывания в стране высоких иностранных государственных деятелей, многие из которых мечтали попасть на балет в главном мировом театре. В своих мемуарах президент США Ричард Никсон рассказывал, как после долгих переговоров ходил в Большой и сидел c супругой в одной ложе с главой МИД СССР Алексеем Косыгиным и руководителем Верховного совета Николаем Подгорным. Давали «Лебединое озеро».

В Большой театр приходил и президент США Рональд Рейган, который впоследствии говорил советскому лидеру Михаилу Горбачеву о силе советского балета: «Хочу вам сказать, что ваши исполнительские коллективы — такие, как Ленинградский балет — привлекают в США огромное количество публики, их также показывают по телевизору».

Советские зрители, правда, видели балет на голубом экране и в тревожные для страны дни путча августа 1991 года. Включив телевизор, вместо привычных программ жители обнаружили великолепных «маленьких лебедей». Их поставил в эфир по распоряжению руководства Государственного комитета по чрезвычайному положению тогдашний руководитель телевидения Леонид Кравченко.

Балет транслировался в перерывах между экстренными выпусками новостей. Его появление на экранах телевизоров вызвало большой резонанс среди населения, так как в последние десять лет он стал своеобразным признаком крупных политических изменений в стране: до путча «Лебединое озеро» транслировалось в дни траура и похорон генеральных секретарей ЦК КПСС Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Константина Черненко.