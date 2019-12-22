Китай не бросим: Лавров рассказал о встрече с Трампом

Москва не будет ухудшать отношения с Пекином в угоду Вашингтону — так глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал свой недавний визит в США и встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, а также состоявшуюся ранее беседу с бывшим главой американского Госдепартамента Генри Киссинджером.

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По словам дипломата, тема российско-китайских отношений затрагивалась во время его беседы с Трампом 10 декабря в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

В этой связи Лавров вспомнил октябрьскую встречу с Киссинджером в Нью-Йорке. Экс-госсекретарь рассказывал тогда о своей книге, где говорится, что для США желательно, чтоб их отношения с Россией и Китаем были лучше, чем отношения России и Китая между собой.

«Мы не будем ухудшать наши отношения с Китаем только для того, чтобы американцы были счастливы, но сама идея, что нужно достигать своих целей через позитив, развивая сотрудничество, а не через санкции и ультиматумы, наверное, заслуживает как минимум признания», — указал глава российского внешнеполитического ведомства.

Непосредственно после визита в Вашингтон Лавров заявил, что глава Белого дома заинтересован в «добрых отношениях» с Москвой.

«Трамп искренне понимает выгоду для американцев, для американского бизнеса, для США в целом и для ситуации в мире от добрых отношений между РФ и США. Отношений, которые не должны содержать элемент одолжений кого-то кому бы то ни было в одну или в другую сторону, которые должны опираться на баланс интересов, на прагматизм и на обоюдную выгоду», — сказал Лавров.

При этом российский министр сообщил, что американский лидер рассматривает приглашение посетить День Победы 9 мая в Москве.

«По поручению президента [России Владимира Путина] я подтвердил это приглашение. Президент Трамп его рассматривает», — сказал глава дипведомства.

Кроме того, Лавров заявил, что торговый оборот между российской и американской стороной вырос, невзирая на введенные санкционные меры.

По данным министра, рост оборота стал заметен при президентстве Трампа. По подсчетам России, торговых оборот двух стран увеличился с $20 млрд до $27 млрд.

«Это почти на одну треть увеличение, и это означает новые рабочие места в обеих странах и рост прибыли производителей», — констатировал Лавров.

Американский лидер охарактеризовал встречу как «очень хорошую». «Только что прошла очень хорошая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России», — написал Трамп в Twitter.

Касательно Пекина, то в середине нынешнего месяца Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Китай очень близки к заключению торговой сделки.

«Подбираемся очень близко к большому соглашению с Китаем. Они этого хотят, мы тоже!» — признался президент США.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в этой связи заявила, что этот договор приведет к деэскалации торговой напряженности, а также окажет влияние на начало процесса отмены ряда тарифных ограничений.

Кроме того, глава МВФ отметила, что договоренности сторон станут этапом на пути к заключению всеобъемлющего соглашения, а оно в свою очередь поддерживало бы «открытую, стабильную и прозрачную глобальную торговую систему» и устранило напряженность в этой сфере.

Пекин также пообещал увеличить закупки сельхозпродукции американских фермеров до $50 млрд в 2020 году. Это вдвое больше показателя 2017 года. По данным американского министерства сельского хозяйства, до начала торгового конфликта Китай импортировал продукцию фермеров США на $24 млрд.

То, что пошлины будут отменены в обмен на закупку товаров американских фермеров, было предсказуемо, говорят эксперты. Именно агросектор в большей мере пострадал от торговой войны. Фермеры жаловались Трампу, что потеряли Китай. На данный момент США ввели пошлины на китайские товары на сумму $360 млрд.

В середине нынешнего месяца американские СМИ представили рейтинг самых могущественных стран мира. Критериями при составлении списка были участие страны в международных альянсах, политический вес лидера, экономический, военный и политический потенциал. В итоге на первом месте оказались США, на втором — Россия, на третьем – Китай.