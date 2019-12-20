От выборов Зеленского до импичмента Трампа: как прошел 2019 год

Двоевластие в Венесуэле

Венесуэла стала центром мирового внимания в самом начале 2019 года, после новогодних праздников — 10 января — состоялась инаугурация президента Николаса Мадуро, который был переизбран на очередной срок. Это событие стало предлогом для начала одного из самых крупных политических кризисов в истории страны.

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Венесуэльская оппозиция изначально не признала итоги президентских выборов, который прошли в мае 2018 года, а после инаугурации Мадуро и вовсе решила свергнуть лидера страны. Основной фигурой в этом плане стал спикер национальной ассамблеи Хуан Гуайдо: он обвинил Мадуро в узурпации власти и объявил себя временным исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

При поддержке оппозиции по стране прокатилась волна акций протеста, на улицы выходили миллионы граждан Венесуэлы, из-за постоянных столкновений с полицией тысячи были задержаны, а сотни погибли. Гуайдо стал фактическим лидером демонстраций, получив поддержку от большинства стран Европы, Латинской Америки, а также США. Люди требовали от Мадуро уйти в отставку и расформировать правительство, однако президент настаивал на легитимности своих полномочий и отказался выполнять просьбы протестующих.

Ситуация в Венесуэле остается в подвешенном состоянии до сих пор, за год своеобразное двоевластие продолжает действовать. Гуайдо организует поставки в страну гуманитарной помощи от других государств и продолжает попытки по свержению Мадуро. За текущий год оппозиция несколько раз пыталась организовать госпереворот в Венесуэле, но это не привело к отставке президента и смене правительства. Стороны также пытались разрешить существующие проблемы с помощью диалога, однако пока это не дало никаких результатов.

Гонконгский кризис

В конце марта очередной «горячей точкой» стал китайский Гонконг. Стихийные митинги захватили город из-за законопроекта об экстрадиции осужденных гонконгцев на материковый Китай.

Гонконг входит в состав КНР на правах автономного региона — специальный китайский район обладает независимой от Пекина политической, культурной, законодательной и экономической инфраструктурой. Отношения Гонконга и Китая строятся по принципу «одна страна — две системы», он гарантирует независимость города. Вопрос своеобразной свободы от материкового Китая — один из самых важных для жителей района.

Законопроект об экстрадиции протестующие в Гонконге расценили как первый шаг для перехода под полный контроль Пекина. Активисты потребовали от местных властей отказаться от рассмотрения инициативы для завершения протестов.

Начиная с лета демонстрации в Гонконге приняли массовых характер, а также утратили «мирные оттенки». Большинство акций протеста приводили к столкновениям с полицией, за год сотрудники правоохранительных органов задержали уже более 3,6 тыс. человек. Вместе с изменением характера акций, поменялись и требования демонстрантов. В частности, они призывают власти освободить всех задержанных, расследовать «преступные действия» полиции и предоставить жителям города всеобщее избирательное право.

Несмотря на полную отмену спорного законопроекта, протесты в Гонконге все еще продолжаются. Жители отказываются прекращать демонстрации до выполнения их требований, а местные власти не желают идти на поводу у активистов. Подливают масла в огонь и США, которые приняли ряд законов в поддержку демонстрантов, пообещав вводить санкции против нарушителей их прав в Гонконге.

Пекин расценивает действия Вашингтона как вмешательство во внутренние дела страны, и собирается ввести ограничительные меры в отношении инициаторов законов по Гонконгу. Пока что предпосылок для урегулировании ситуации не наблюдается.

Поражение Порошенко и старт Зеленского

На Украине произошло крайне важное политическое событие — выборы нового президента. Первый тур голосования состоялся в конце марта и определил основных претендентов на пост главы государства, ими стали тогдашний лидер страны Петр Порошенко и не имевший политического опыта Владимир Зеленский.

Второй тур выборов прошел в апреле и завершился сокрушительной победой Зеленского над Порошенко. Экс-президент набрал лишь 24,4% голосов, а его оппонент заручился поддержкой более 73% избирателей. Зеленский пришел к власти на волне обещаний о переменах, в частности, новый президент обещал завершить конфликт на юго-востоке Украины и бороться со старой властью.

Начиная со своей майской инаугурации Зеленский начал своеобразный «крестовый поход» против людей Порошенко в правительстве и парламенте. Одним из первых решений нового президента стал роспуск Верховной рады, которая отказывалась рассматривать его инициативы. Парламентские выборы позволили президентской партии — «Слуга народа» — впервые в истории Украины получить абсолютное большинство в Раде.

Впоследствии Зеленский смог утвердить лояльный себе состав кабинета министров и завершить смену власти на Украине. За счет поддержки в парламенте новый президент беспрепятственно продвинул необходимые ему инициативы, в частности, отмену депутатской неприкосновенности или закон об импичменте.

Тем не менее, пока Зеленский не исполнил свое главное обещание — мир на Донбассе. В этом ему отчасти мешает оппозиция и ряд националистических объединений. Определенные подвижки в процессе урегулирования конфликта есть — в частности, отвод вооружений на нескольких участках и обмен пленными, — но ситуация далека от своего завершения.

Обновление Евросоюза — усиление правых

Европа весной готовилась к выборам в Европейский парламент. Голосование прошло в 28 странах Евросоюза в период с 23 по 26 мая, его главным итогом можно считать усиление позиций правых в ЕП.

Наиболее успешно правые выступили в Италии и Франции, партии «Лига Севера» и «Народный фронт» в совокупности получили 50 мест в Европарламенте. К ним также присоединилась ультраправая «Альтернатива для Германии» — 11 мандатов, и еще ряд объединений из Австрии, Бельгии и Чехии, которые в целом получили 8 мест в ЕП.

Евроскептики из других стран получили еще около 44 мандатов, что в целом усилило позиции правых в Европейском парламенте. Их успехи можно назвать скромными, однако это почти в два раза больше результата прошлых выборов. Правые силы точно не будут игнорировать свое право голоса при решении всех важных вопросов, что впоследствии может сказаться на политике Евросоюза.

Помимо выборов в ЕП, произошло и обновление органов власти ЕС. Таким образом, сменились главы Еврокомиссии, Евросовета и остальных правительственных учреждений объединения. Новому правительству предстоит решить основные проблемы ЕС, которые последние годы связаны с миграцией и Brexit.

Новая ступень Brexit — победа Джонсона

В числе первостепенных нерешенных задач в ЕС на данный момент находится ситуация вокруг Великобритании. Британские власти в течение всего 2019 года пытались организовать выход страны из состава Евросоюза, но в итоге процесс начнется лишь в наступающем году.

Главной причиной проблем стало противостояние между правительством Великобритании и парламентом, который систематически отказывался поддерживать сделку Лондона и Брюсселя по условия Brexit. Полное несогласие сторон привело к нескольким переносам даты выхода Великобритании из состава ЕС, а также участию британских партий в выборах в ЕП.

Апогеем противостояния стала отставка Терезы Мэй с поста премьер-министра в начале лета, на смену ей в конце июля пришел Борис Джонсон. Новый премьер изначально придерживался плана по проведению Brexit в любом случае, даже без сделки с Брюсселем. Джонсон, как и Мэй, столкнулся с оппозицией в британском парламенте, которая помешала его планам по выходу из ЕС.

Однако премьер смог развернуть ситуацию в свою сторону, добиться новой сделки с ЕС и предварительно одобрить ее в парламенте. Кроме того, Джонсону удалось организовать внеочередные выборы, по итогам которых его Консервативная партия получила абсолютное большинство — это позволило закрыть вопрос о дальнейшей судьбе Brexit.

Под конец 2019 года премьер пообещал, что Великобритания покинет Евросоюз до 31 января 2020-го.

Уход Назарбаева, новая эра в Казахстане

В Казахстане в 2019 году сменился президент. Первый глава республики Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку. О своем решении покинуть пост главы государстве он сообщил в марте 2019 года, после почти 30 лет правления республикой.

Полномочия президента были переданы тогдашнему председателю сената казахстанского парламента Касым-Жомарту Токаеву, он принял присягу и назначил досрочные выборы главы Казахстана на июнь. Избирательная кампании стартовала в апреле, в выборах приняли участие семь кандидатов, в том числе и сам Токаев.

По результатам голосования Токаев стал новым президентом Казахстана, получив более 70% голосов избирателей. Он продемонстрировал внушительный результат на выборах, но не приблизился к своему предшественнику — в 2015 году Назарбаев получил почти 97% голосов.

Смена власти в Казахстане прошла без существенных нарушений, президентские выборы были признаны легитимными мировым сообществом. К слову, Назарбаев не ушел из политики, после отставки он сохранил за собой пост главы Совета безопасности страны, члена конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан».

Грузинский демарш

Запомнится 2019-й обострением отношений России и Грузии, которые и без того были достаточно натянутыми в последние несколько лет.

Начиная с 2008 года между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, это связано с Абхазией и Южной Осетией — Москва признает их независимость, а Тбилиси считает своими территориями. Стороны всячески пытаются наладить контакт, но удается это сделать с переменным успехом. Летом 2019 года отношения сторон упали на еще несколько пунктов из-за антироссийский протестов в Тбилиси.

Демонстрации начались в Тбилиси после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова в заседании Международной ассамблеи православия в грузинском парламенте. Тогда депутат по приглашению занял место спикера парламента, чем воспользовалась оппозиция, спровоцировав демонстрации.

20 июня несколько тысяч человек устроили антироссийский митинг у здания парламента Грузии, из-за которого Москва решила ввести временный запрет на авиасообщение с Грузией. Российские власти расценили волнения в Тбилиси как угрозу для безопасности туристов и прекратили полеты.

В результате поток российских туристов в страну сократился на 20%, а бюджет Грузии не досчитался $350 млн.

Тбилиси считает, что действия Москвы были чрезмерными и никакой угрозы для российских туристов нет. Стороны ведут активный диалог о возобновлении авиасообщения, но пока данный вопрос так и остается нерешенным.

Украинское потепление

Помимо Грузии у России также существуют ощутимые проблемы с Украиной. Избрание Зеленского президентом задало некий тон на улучшение двухсторонних отношений, но пока стороны сделали лишь небольшие шаги для их нормализации.

Одним из них можно считать масштабный обмен заключенными между Россией и Украиной, который состоялся в сентябре 2019 года. Тогда стороны обменялись людьми по формуле «35 на 35». К слову, важным аспектом стала передача Украине задержанных за провокацию в Керченском проливе моряков, которая произошло в ноябре 2018 года.

После этого от властей обеих стран поступают сигналы о намерении продолжить данную практику. В конечном итоге Россия и Украина рассчитывают провести между странами обмен по формуле «всех на всех».

На фоне обсуждения этих вопросов фактически возобновился контакт сторон на высшем уровне, обмену предшествовали три телефонных разговора Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

«Нормандский саммит» — время перемен

Контакт Зеленского с Путиным привел и к еще одному важному событию, а именно к саммиту «нормандской четверки» — Россия, Украина, Германия, Франция. Встреча прошла в Париже в декабре, впервые после трехлетнего перерыва. Для организации переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, Киеву пришлось выполнить ряд требований.

Украинская сторона утвердила «формулу Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также предоставление им особого статуса в случае легитимности избирательной кампании. Кроме того, Киев одобрил разведение сил в двух населенных пунктах на линии разграничения и принял участие в составлении проекта итогового документа «нормандского саммита».

Правительство Украины выполнило свою часть условий и в итоге лидеры «нормандской четверки» встретились во Франции. Главными итогами переговоров стала договоренность об обмене пленными (уже произведен), призыв к всестороннему прекращению огня и соглашение продолжить контакты.

Основным успехом саммита можно считать сам факт его проведения и желание сторон поспособствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. К тому же, в ходе переговоров состоялась первая личная встреча Зеленского и Путина. Лидеры должны вновь встретится в апреле текущего года в рамках «нормандской четверки», что, возможно, положительно повлияет на отношения России и Украины.

Также достижением саммита можно назвать совершенный 29 декабря обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса — об этом лидеры «четверки» также договорились на саммите. Киев получил 52 человека от ДНР и еще 25 от ЛНР. В Донецк вернулись 60 человек, еще 63 — в Луганск. Это первый за два года крупный обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе.

Импичмент Трампа

Возобновление переговоров «нормандской четверки» по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины приветствовали многие западные страны, поддержал встречу и президент США Дональд Трамп. Именно с ним связано последнее громкое событие уходящего года — запуск процедуры импичмента в отношении президента.

Демократы в палате представителей начали расследование против Трампа еще в сентябре, причиной послужила анонимная жалоба сотрудника разведки, который заподозрил американского лидера в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. Разведчик утверждал, что Трамп в ходе телефонного разговора с ним потребовал начать расследование против компании Burisma в обмен на финансовую помощь Киеву.

В совет правления фирмы входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена — Хантер, который якобы также заинтересовал американского лидера. Демократы расценили действия Трампа как попытку получить помощь другого государства для своего переизбрания, так как Байден-старший — один из претендентов на номинацию в кандидаты в президенты от партии.

Под конец года палата представителей выдвинула обвинение в отношении президента по двум статьям — злоупотребление властью и препятствование расследованию.

Теперь дело об импичменте должен рассмотреть сенат, который должен обвинить или оправдать Трампа. Однако наиболее вероятен второй вариант развития событий, так как большинство в верхней палате конгресса принадлежит сторонникам президента — республиканцам.