«Это выдумки»: Киев ответил Путину об исконно русских землях

Слова президента России Владимира Путина на большой пресс-конференции 19 декабря о том, что те территории, которые создатель первого в мире социалистического государства Владимир Ленин передал Украине, являются «исконно русскими», возмутили Киев.

Реклама

Замглавы украинского МИД Василий Боднар заявил, что ведомство осуждает эти слова российского лидера, и обвинил Путина в попытке «посягать на территориальную целостность Украины».

«Ни один нарратив Путина и никакие его выдумки не будут работать для нас. Более того, давайте обратимся к истории: кто кому принадлежал? Когда-то в свое время Москва была подчинена Киеву, так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях», — добавил украинский дипломат.

При этом в своем высказывании Путин напомнил про ошибочную территориальную политику Ленина.

«В ходе создания Советского союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имеют, и никогда не имели никакого отношения — все Причерноморье, западные российские земли, были переданы в Украину со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине», — сказал президент России.

Реагируя на это, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и вовсе выступил с утверждением, что, если от России отделить земли, которые были присоединены «с помощью крови, насилия, предательства и лжи», то останутся «исконно русские болота» размером с Московскую область, передает РИА «Новости».

О создании Украинской народной республики было объявлено в 1917 году.

«Когда создавали СССР, встал вопрос о выделении Украины. Ленин решил, что надо прирезать к ней Донецко-Криворожскую республику, а она была в составе России. Но это, по существу, вся Новороссия, Донецк и Кривой Рог», — приводит сайт kp.ru слова директора киевского Института археологии Украины академика Петра Толочко.

Крымский политолог Владимир Джаралла также указал на искусственность создания Украины советской властью, передает ФАН.

«Национальный вопрос советской властью впервые в мире был поставлен на своеобразный поток, и тогда, после передачи под юрисдикцию УССР многих русских земель, собственно и образовалось то, что мы называем современной Украиной в ее нынешних границах», — указал эксперт.

Украина должна быть благодарна СССР, при котором произошло становление и обогащение республики, а нынешние украинские власти и население этого не ценят — об этом несколькими днями ранее заявил бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Владимир Журавко.

По его словам, Украина многие века являлась частью большой семьи — могучей империи, которую Киев и сейчас должен помнить и чтить, в том числе, и правителей государства — царей, генсеков. Политик напомнил про земли и ресурсы, которые были отданы Украине после падения СССР.

«Вместо того, чтобы развивать, сохранять и укреплять то, что досталось, как манна с неба, тупые и жестокие правители Украины начали разваливать и приводить к упадку.

А все ради бездумного, алчного, первоначального накопления капитала, ради набивания своих карманов и наполнения заграничных банковских счетов», — написал Журавко на своей странице в «ВКонтакте».

По его мнению, вхождение Крыма в состав России укладывается в реанимиацию исторической правды. Журавко также указал, что Донбасс отделится от Украины из-за неприятия бандеровской идеологии.

«Все-таки я с мудрыми старейшинами согласен, когда они говорят, что все то, что пришло бесплатно, без вложения труда и сил, без жертв и крови — оно цениться никогда не будет. Так и с Украиной произошло. Ленин создал квази-государство — УССР. Сталин приумножил земли Украины ее западными областями. Хрущев, с «барского плеча» подарил Крым», — пояснил Журавко.

Стоит добавить, что в 2014 году после «евромайдана» новые власти Украины начали проводить так называемую политику декоммунизации, ликвидируя «идеологическое наследие советского периода». Весной 2015 года кабмин Украины одобрил «декоммунизационный пакет» законов. Среди прочего, закон устанавливает уголовную ответственность для отрицающих преступления тоталитарного режима.