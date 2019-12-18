«Паспортный запрет»: Киев ужесточил правила поездок в Россию

Правительство Украины ужесточило правила пересечения границы с Россией для граждан страны, заявил премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, с марта 2020 года граждане страны смогут пересекать российско-украинскую границу только по загранпаспортам.

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Данные меры будут действовать только при выезде с территории Украины, указал премьер, они не распространяются на въезд.

«При въезде граждан Украины с территории России государственная пограничная служба будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении», — написал Гончарук в Telegram.

Ограничения позволят уменьшить время прохождения пограничного контроля для украинцев, желающих поехать в Россию, подчеркнул премьер, так как информация с загранпаспортов считывается специальными приборами.

Введение нового порядка в начале декабря анонсировал директор департамента консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев. Таким образом кабмин Украины приостановил действие соглашения с Россией об условиях безвизовых поездок граждан, отмечал дипломат.

Новый закон определяет перечень документов, по котором украинцы могут покидать территорию страны, говорил Погорельцев, помимо загранпаспорта, речь идет о дипломатических и служебных паспортах, а также удостоверениях моряка и члена экипажа.

Ужесточение правил пересечения границы с Россией дипломат объяснял наличием «угрозы» для национальной безопасности Украины со стороны Москвы. По мнению Погорельцева, об этом свидетельствует «российская вооруженная агрессия» в отношении Украины.

В числе прочих причин сотрудник украинского МИД называл ухудшение ситуации с поддельными внутренними паспортами и свидетельствами о рождении на Украине.

«Этот вопрос является актуальным как для надлежащей идентификации лиц при пересечении государственной границы, так и для защиты прав и интересов, прежде всего, граждан Украины», — уверен Погорельцев.

При этом Киев с 2015 года запретил жителям России въезжать на украинскую территорию по внутренним паспортам, эти меры были приняты из «соображений безопасности». В свою очередь Москва не стала вводить зеркальные меры в отношении Украины, украинцы до сих пор могут попасть на российскую территорию по внутренним документам.

Как отмечал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, власти Украины всячески пытаются заставить своих граждан не ездить в Россию.

«Они никак не могут убедить не ездить к «агрессору», который почему-то не боится пускать к себе «противника» без виз и загранпаспортов. Поэтому и решили от греха подальше «бить своих, чтобы чужие боялись». Не можем отговорить ездить — введем максимум трудностей», — считает сенатор.

Своими действиями Киев пытается принудить жителей страны к «европейскому выбору», уверен Косачев, теперь власти Украины будут рапортовать о том, как «украинцы стали реже ездить в Россию», выбирая безвизовую Европу.

Тем не менее власти Украины обеспокоены не только поездками своих граждан на российскую территорию, но и выдачей им гражданства России. В частности, Киев осуждает действия Москвы в отношении жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые с весны могут получить российский паспорт по упрощенной схеме.

Впоследствии инициатива была расширена на всех граждан Украины, проживающих на юго-востоке страны. Подобные меры носят гуманитарный характер, утверждают в Москве. Однако Киев все же не поддерживает это решение и отказывается признавать новые паспорта жителей Донбасса.

При этом президент России Владимир Путин после введения мер отмечал, что Москва не пытается создавать проблемы правительству Украины. По его мнению, указ необходим жителям указанных районов из-за конфликта в Донбассе.

К концу 2019 года российские паспорта получили уже более 60 тыс. жителей неподконтрольных Киеву территорий, более 100 тыс. подали документы и ожидают решения властей.