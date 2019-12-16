Саммит в Париже, выборы в Британии и козни WADA: о чем пишут телеграм-каналы

Минувшая неделя началась со встречи «нормандской четверки» в Париже. Но до этого Владимир Путин встречался с Александром Лукашенко.

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Неожиданно эта сочинская встреча сопровождалась протестами в Минске. На эту акцию обратил внимание ИА «Стекломой».

«В минских протестах против интеграции с Россией добрый русский человек часто упускает из виду, что в Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко никто никуда просто так не выходит – и не то что попрыгать-покричать, а даже похлопать в ладоши, — анализирует канал. — Если митингующих никто не задерживал, не бил дубинками и не забирал в отделение милиции, значит, то были какие надо митингующие. Да и портретов самого Лукашенко, столь ненавистного в среде змагаров, никто почему-то не рвал и не топтал, вот ведь удивительно.

Понятно, что выгул доморощенных оппозиционеров (даже интересно, у скольких из них есть оперативные псевдонимы) прямо во время сочинских переговоров является частью торга Александра Григорьевича в рамках той самой интеграции.

Вряд ли ставка сыграет – верить в существование «независимых политических сил» в Белоруссии может разве что очень впечатлительный и незамутненный комментатор с сайта «Эхо Москвы».

Впрочем, ради дополнительный скидки на газ и списания миллиардных кредитов и не на такое пойдешь».

Собственно итоги саммита «нормандской» четверки анализирует канал «Записки из красного дома».

«Очевидны несколько вещей: а) Зеленский будет пытаться переписать Минск-2 b) Европа уже не скрывает раздражения от выходок Киева.

Две эти вещи важные. Можно говорить о деталях, что не Зеленский, а алкоголик и психопат Аваков контролирует украинскую власть - не имеет значения. Главное, что Европа ещё не жестко, но уже настойчиво требует от Киева не изобретать велосипед, а строго идти по пунктам минских соглашений.

Леонид Слуцкий считает, что Европа должна должна быть тверже и требовательней к украинской стороне и понимать, что Дальний Запад, на который они продолжают по старой памяти оглядываться, плевать хотел на их экономические проблемы.

С этим трудно не согласиться. Достаточно посмотреть, что происходит на улицах Берлина и Парижа. А там разъярённые рабочие и фермеры, вот что. А тут какая-то нелепая Украина. Уж не знаю, что будет делать пожилая фрау, но амбициозный Макрон, похоже, уже понял с какого перрона отправляется поезд», — рассуждает канал.

В середине недели прошли выборы в Великобритании. Победу на них одержали консерваторы во главе с Борисом Джонсоном.

Канал MediaMedia заметил, что на Politico вышла разгромная статья о том, как BBC со своими «устаревшими подходами» проиграла информационную предвыборную гонку в Великобритании:

«Вместо того, чтобы быть непредвзятым наблюдателем за событиями, корпорация, по мнению автора статьи, слишком увлеклась критикой. И как результат, за период с 11 по 24 ноября BBC получила 24 000 жалоб со стороны своей аудитории на предвзятость в освещении всех сторон брекзит-противостояния.

Например, руководитель кампании лейбористской партии Эндрю Гвинн написал письмо генеральному директору BBC Тони Холлу, в котором указал на предвзятость освещения деятельности лейбористов: «Мы заметили очевидный дисбаланс в сторону более негативного освещения нашей политики, чем, например, в случае с консерваторами».

При этом журналист BBC Эндрю Нил очень сильно обиделся на Бориса Джонсона, который не пришёл на интервью. Обиделся настолько, что разразился гневной тирадой прямо в эфире: «Наш премьер-министр будет стоять рядом с президентами Трампом и Путиным, но он не нашёл 30 минут, чтобы постоять рядом со мной!».

В конце ушедшей недели в Пекине и Вашингтоне потихоньку начали обнародовать содержание согласованной накануне «первой части торговой сделки» между КНР и США.

Стало известно, что власти обеих стран отменяют объявленное ранее повышение пошлин на товары друг друга с 15 декабря.

Значение этого события может оказаться большим, считает «Мейстер».

Канал уже писал о модном историко-математическом методе прогнозирования исхода президентских выборов в США «13 ключей к Белому дому», разработанном Аланом Лихтманом.

«Лихтман 9 раз подряд верно предсказал результат президентских выборов в США. Вкратце метод сводится к следующему: предлагается оценить истинность или ложность 13 суждений. Если число ложных суждений меньше или равно 5, то правящая партия сохранит Белый дом за собой.

Если же число ложных суждений равно или больше 6, то президентский пост получит конкурирующая партия. Вот и все. По этой методике, сейчас Трампу для переизбрания необходим крупный внешнеполитический успех. Пересмотр условий торговли с Китаем, если Трампу удастся добиться желаемого, вполне сгодится», — полагает «Мейстер».

Канал «Русский ориенталист» тем временем комментирует парадоксы американской внешней политики.

«Оппоненты Трампа одновременно с импичментом решили испортить его отношения с Россией и Турцией. Москву угрожают объявить спонсором терроризма, а «геноцид армян» уже признал конгресс. По-хорошему, это подстава. В угоду своим внутриполитическим разборкам демократы наносят явный вред дипломатии США.

Теперь президенту США очень сложно будет хоть о чем-то договориться по Ближнему Востоку, да и вообще хоть с кем-то хоть о чем-то договориться. И на фоне автократов Путина и Эрдогана он смотрится глуповато, как какой-то Зеленский. Он и так после публикации телефонных разговоров выглядел глупо.

Вот вам и хваленая двухпартийная система! Раньше-то было принято считать ее чуть не идеальной: мол, вне зависимости от того, кто президент - штаты системно и последовательно всех давят. А нет, оказывается, американские глобалисты ставят свой личный результат на выборах выше интересов государства. И это очень плохой звоночек для будущего США.

А вы говорите конфликт «башен кремля». Да за океаном такие персонажи у руля, что при случае и по Вашингтону жахнуть из «градов» не побрезгуют», — пишет канал.

Ну и в заключение о спорте. А точнее о скандале в фигурном катании с участием Этери Тутберидзе, Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко, который разразился в конце прошлой неделе.

Свой взгляд на положение вещей раскрыл «Адекват».

«Тутберидзе конечно дает результат, но главный плод деятельности - одна за другой списывающиеся по серии травм в полуинвалидном состоянии юные девчонки.

Я не знаю, где баланс между тренерской требовательностью и интересами спортсмена, особенно профессионала, который в 16 лет за пределами тренировок 7/7/365 остается психологически чаще всего совершенным ребенком, но это не самый лучший вариант начинать жизнь, честное слово.

На истинности не настаиваю. Но убежден, что человек в этом возрасте осознавать последствий того, что он делает со своим организмом, не может, так же как и в случае иных, зачастую наказуемых практик.

Баланс, тем не менее, тут должен быть найден. Хотя бы потому, что на каждого ушедшего олимпийского чемпиона/призера, приходится множество тех, кто здоровье испортил в стремлении к той же вершине, а до нее так и не добрался», — пишет канал.

Продолжая спортивную тему: в начале прошлой неделе стало известно, что по результатам решения WADA, Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио.

«Вы, конечно, знаете, что Валентина Ивановна Матвиенко предложила провести альтернативные Олимпийские игры в России. Мол, такие возможности у нас есть», — пишет в этой связи «Антискрепа».

И, иронизируя, добавляет: «Я тот, кто помнит Игры доброй воли в Москве в 1986 году. И да, я существую!».

Но это еще не весь спорт, которым интересуются телеграм-каналы.

«Доктор прописал» рассказал, как игрок лондонского «Арсенала» расстроил весь Китай, причем настолько, что гостелекомпания CCTV отказалась от трансляции матча между «Арсеналом» и «Манчестер Сити».

«Произошло это после того, как полузащитник «Арсенала» и большой друг президента Турции Эрдогана Месут Озил покритиковал политику китайских властей в отношении уйгуров

Комментарий Озила, сообщает китайская англоязычная газета Global Times, весьма огорчил болельщиков и футбольные власти страны. И чтобы не расстраивать их еще больше, вместо матча «Арсенала» и «Манчестер Сити» покажут игру «Тоттенхэма» с «Вулверхэмптоном»

Ждем извинений руководства «Арсенала»? — вопрошает канал. Ведь огорчение китайцев может весьма негативно отразиться на доходах»

А еще одну важную новость прошлой недели — человеком года по версии Time была признана Грета Тунберг — комментирует РИАN.

«В сети по этому поводу есть много мнений, но особо выделяются два — возмущение и снисходительное «хи-хи».

Мы склоняемся ко второму, конечно. Потому что Тунберг, в целом, действительно на своём месте — тот уровень хайпа, который она словила, тянет на Нобелевскую премию мира. Так что обложка здесь — это почти ничто.

Но смотрится это всё до тошноты конъюнктурно. И порция Тунберг в последние месяцы настолько большая, что, кажется, у людей вот-вот выработается хроническая аллергия. Верните уже этой девочке её детство, в конце концов», — просит канал.

На этом все! До следующей недели.