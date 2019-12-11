Не проблема: Песков ответил на слова ДНР о лжи Киева

Москва не считает проблемой возможное искажение украинской стороной итогового документа прошедшего в Париже «нормандского саммита», поскольку искомый текст есть и на английском языке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Об искажении документа Киевом заявил ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин, пояснив, что в коммюнике указывается обсуждение всех правовых норм, которые касаются особого статуса Донбасса, а украинская сторона упомянула лишь сам закон об особом статусе территории, передает РИА «Новости».

Власти Киева дошли до крайней степени вранья», — так происходящее прокомментировал Пушилин.

Правовые аспекты должны включать комплекс законов и соглашений, продолжил глава ДНР, в том числе об амнистии и проведении местных выборов, а также предполагают внесение соответствующих поправок в конституцию.

«Пока на всех версиях официального сайта украинского президента не появится согласованный лидерами правильный текст, мы не будем выполнять решения саммита», — подчеркнул Пушилин.

Стоит отметить, что вскоре после этого Киев поправил ошибки в публикации итогового документа «нормандского саммита». В настоящее время согласованный текст коммюнике размещен на всех версиях сайта — украинской, русскоязычной и англоязычной.

При этом искажение итогового коммюнике со стороны Киева заметили не только в ДНР, но и на Украине. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила власти страны в фальсификации перевода текста итогового документа.

«Офис президента сфальсифицировал в переводе коммюнике по итогам встречи в Париже важнейший аспект договоренностей глав государств», — заявили в пресс-службе партии.

Перевод документа должен быть немедленно исправлен, убеждали в «Оппозиционной платформе», а также необходимо «наказать виновных».

В России же уверены, что Киев попытался сделать вид, что речь идет только о продлении на год закона об особом порядке местного самоуправления. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, без включения особого статуса Донбасса в конституцию Украины он может быть отменен в любой момент.

«Таким образом, Донбасс получит особый закон на время, а потом киевские власти в любой момент могут забрать его обратно», — уверен политик.

Киев должен включить закон об особом статусе Донбасса в конституцию, подчеркнул Пушков, это необходимо для полноценного функционирования документа.

Итоги саммита «нормандской четверки» еще долго будут обсуждаться украинской и российской публикой. При этом предостережения пресс-секретарей лидеров обоих государств оказались полностью оправданными.

После саммита, действительно, осталось «послевкусие разочарования», о чем и предупреждала перед встречей участников «нормандского формата» представительница президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По итогам саммита стороны договорились провести обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса по формуле «всех на всех», призвали обеспечить всестороннее прекращение огня до конца года и согласовали проведение новых переговоров весной 2020 года.

Согласно тексту коммюнике, «нормандская четверка» заинтересована в согласовании всех юридических аспектов введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей (так на Украине называют ДНР и ЛНР), а также выступает за введение особого статуса на указанных территориях на постоянной основе.

«Стороны считают необходимым включить «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство в соответствии с вариантом, согласованным в рамках «нормандской четверки» и Трехсторонней контактной группы», — отмечается в документе.

О том, что президент России Владимир Путин победил на саммите «нормандской четверки», заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Сегодня ты победитель», — сказала она российскому президенту после официального ужина, когда четыре лидера направились на пресс-конференцию, говорят источники СМИ.

В свою очередь, Зеленский уверен, что его переговоры с Путиным в Париже окончились «ничьей». По его словам, в ходе беседы были некоторые уступки.

«Я не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем: ничья», — отметил украинский лидер.

Песков считает, что неуместно говорить о победителях или проигравших на саммите. По его словам, все лидеры имели единую цель — возобновить работу «нормандского формата» после длительного перерыва, а также принять реальные усилия для нахождения мер по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Представитель Кремля отметил, что в этом направлении уже сделаны важные шаги, но многое еще предстоит сделать.