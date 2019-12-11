«Активно допивал вино»: Сурков призвал не верить Авакову

Не стоит доверять словам главы МВД Украины Арсена Авакова о том, как прошел саммит в «нормандском формате», заявил помощник президента России Владислав Сурков в комментарии «Коммерсанту».

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«В том же интервью, где он дает характеристики участникам российской делегации, он сообщает важные сведения и о себе самом. Он говорит, что его — цитирую — «близко не подпустили» к переговорам», — указал российский политик, вспомнив комментарий Авакова, который он дал украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Сурков также отметил, что Аваков после переговоров «активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров «нормандской четверки».

«Померольчик», по его выражению. Так что не нужно верить словам человека, который не был на переговорах, да еще к тому же и пьяного», — обратил внимание помощник российского президента.

Вместе с тем он отметил, что переговоры, которые прошли между лидерами Франции, Украины, России и Германии в Париже 9 декабря, «не были ни особенно трудными, ни эмоционально заряженными». По словам Суркова, они были «скорее, долгими».

Таким образом Владислав Сурков прокомментировал характеристику, которую ранее дал украинский министр поведению российский представителей во время переговоров «нормандской четверки». Так, по его словам, которые были, в частности, обнародованы на сайте украинского министерства внутренних дел, Сурков якобы кричал и кидал бумаги. «У господина Суркова сдали нервы, он там бросил бумаги на стол и кричал: «Мы так не договаривались», — сказал Аваков.

Украинский министр уточнил, что тогда речь шла о дальнейшем разведении сил вдоль линии соприкосновения. Российская сторона якобы настаивала, чтобы этот процесс был продолжен, однако украинские политики заявили, что не будут выполнять это требование.

«Они предложили разводить и дальше войска. Куда разводить? В Марьинке? Где каждый метр полит кровью. И отвод означает сдачу наших позиций на километры», — детализировал Аваков.

Кроме того, по его словам, во время переговоров сорвался и президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщил Аваков Гордону, Зеленский достаточно резко ответил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову в ходе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. «Я, в отличие от вас, обошел все эти места вдоль границы своими ногами. Поэтому не надо кивать головой, что вы тут все знаете», — процитировал Зеленского Аваков.

По итогам саммита участники договорились, что разведение сил все же будет продолжено, были выбраны три участка.

Помимо Суркова опровержение словам главы МВД Украины дал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В ответе на вопрос РИА «Новости» он заявил, что ничего из того, о чем говорил Аваков, «не было».

Но слова главы украинского ведомства о поведении участников процесса — это не единственный комментарий, который он сделал после переговоров. В сообщении, опубликованном на сайте МВД по итогам саммита в Париже, говорилось также, что Аваков заявил о готовности правоохранительных органов Украины проводить патрулирование на территории самопровозглашенных республик. По его словам, «это будет очень тяжелый переходный период», но Украина готова его пройти. Однако это произойдет только после того, как Киев возьмет под свой контроль границу с Россией, проходящую через Донбасс. «Но пока мы видим, что Путин не готов к этому», — сказал Аваков.

В ходе встречи «нормандской четверки» действительно поднимался вопрос передачи Украине контроля над приграничной зоной. Однако Владимир Путин напомнил лишь, что, согласно минским договоренностям, это произойдет на следующий день после проведения выборов в органы местного самоуправления народных республик. Граница с Россией стала камнем преткновения в вопросе урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, так как Киев хочет сначала получить контроль и только после этого проводить выборы и устанавливать особый статус.