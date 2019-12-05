«Неадекватная угроза»: украинцам запрещают ехать в Россию

Власти Украины планируют запретить своим гражданам страны ездить в Россию по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении, заявил директор департамента консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев.

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Правительство Украины намерено приостановить действие положений соглашения с Россией об условиях безвизовых поездок граждан, отметил дипломат, кабмин уже составил соответствующий проект постановления.

«В случае принятия правительством постановления с 1 марта 2020 года к гражданам Украины, которые пересекают границу с РФ, будут применяться положения этого закона в части паспортных документов, дающих право на выезд за границу», — пояснил Погорельцев.

Закон четко определяет документы, которые позволяют украинцам выезд с территории Украины, добавил представитель МИД Украины, речь идет о загранпаспорте, дипломатическом и служебном паспорте, а также удостоверениях моряка и члена экипажа.

Необходимость подобных мер Погорельцев объяснил ростом случаев с выявлением поддельных свидетельств о рождении и внутренних паспортов. Он также уверен, что существующий упрощенный режим поездок граждан Украины в Россию «в условиях вооруженной агрессии последней» является «неадекватной угрозой» нацбезопасности его страны.

«Этот вопрос является актуальным как для надлежащей идентификации лиц при пересечении государственной границы, так и для защиты прав и интересов, прежде всего, граждан Украины», — подчеркнул Погорельцев.

Стоит отметить, что украинские власти еще в марте 2015 года запретили россиянам въезжать на территорию Украины по внутрироссийским паспортам из «соображений безопасности». Так, в настоящее время граждане России могут попасть на украинскую территорию только с помощью загранпаспорта. К слову, Москва не стала отвечать на этот шаг Киева, сохранив украинцам возможность въезжать в Россию по внутреннему паспорту.

При этом в вопросе «безопасности границ» Киев беспокоят не только поездки украинцев в Россию по внутренним паспортам, но и выдача российских паспортов гражданам Украины. Украинские власти не раз критиковали инициативы Москвы по упрощению процедуры получения гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал еще в апреле, впоследствии действие инициативы было распространено на всех граждан, проживающих в Донбассе. В Москве отмечали, что это решение носит гуманитарный характер.

Как говорил сам Путин, конфликт на юго-востоке Украины вынудил Москву принять подобные меры, так как этот указ необходим жителям данных районов. Президент также подчеркивал, что своим решением Россия не пытается создать проблемы властям Украины.

В настоящее время российские паспорта получили более 60 тыс. жителей республик Донбасса, а еще около 100 тыс. человек ожидают получения российского гражданства. Подобное развитие событий крайне не устраивает Киев, поэтому еще весной правительство Украины отказалось признавать новые документы жителей ДНР и ЛНР.

Генпрокуратура Украины проводит расследование массовой выдачи иностранных паспортов жителям страны, так как украинское законодательство не предполагает наличие двойного гражданства. Помимо России, паспорта украинцам выдает Венгрия, Румыния и Польша.

К слову, в ноябре вступил в силу российский закон, который дает гражданам Украины право получить разрешение на временное проживание в России. Его действие распространяется на лиц без гражданства, которые постоянно проживают на украинской территории, а также на людей, признанных беженцами или получивших временное убежище в России.

Согласно закону, российские власти выделяют квоты на временное проживание в течение четырех месяцев, их количество распределено по регионам. Документ также разрешает квалифицированным зарубежным специалистом получать вид на жительство.

При этом граждане Украины также могут получить статус носителей языка, который дает право иностранцам получить вид на жительство в России и гражданство в упрощенном порядке. Им достаточно лишь подать соответствующие заявление, проходить собеседование нет необходимости.