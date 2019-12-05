«Красные линии»: Порошенко и Тимошенко зовут украинцев на Майдан

Лидеры трех оппозиционных партий Верховной Рады призвали граждан Украины и общественные организации выйти на площадь Независимости в Киеве «на Майдан». Об этом сообщает РИА «Новости».

Воззвание к украинцам подписали лидер «Европейской солидарности» и экс-президент страны Петр Порошенко, глава «Батькивщины» и бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко, а также председатель партии «Голос» и вокалист рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.

«Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации восьмого декабря <...> выйти на Майдан Незалежности, чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину», — говорится в документе.

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«в интересах украинского народа» не идти на компромисс в деле европейской и евроатлантической интеграции Украины, не сдавать «оккупированный» Крым и не допускать выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, пока не будут выполнены «условия по безопасности».

В октябре Порошенко уже устраивал «майдан желтых повязок» — пара тысяч его сторонников выступали против реализации «формулы Штайнмайера», подписанной в начале месяца в Минске. Участники акции протеста вышли на площадь Независимости в центре Киева, повязав на руки желтые повязки. «Слуга, выходи, народ пришел!», «Ты наша свежая кровь» — гласили плакаты. В толпе раздавали брошюры под названиями «Национализм» и «Москальская отрава».

Президент Владимир Зеленский заявил, что уважает право сограждан на протест, и призвал не поддаваться на провокации «тех политиков, которые хотят вернуться к грабежу и избежать уголовной ответственности».

«Я слышу вас, и, поверьте, я никогда не сдам Украину», — подчеркнул украинский лидер. 1 октября Зеленский подтвердил согласование «формулы Штайнмайера» контактной группой по Украине. Документ подразумевает проведение выборов на востоке Донбасса и стал своеобразным прологом для встречи в нормандском формате с участием президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Порошенко же заявлял, что «формула Штайнмайера» является невыгодной для Украины. «Подписание такой «формулы» российского происхождения де-факто означает снятие санкций против России, легитимизирует оккупацию Крыма и референдум в Донбассе в 2014 году», — говорил бывший украинский президент.

Вскоре после этого Зеленский обвинил Порошенко в попытке подтолкнуть страну к новому «майдану», подогревая недовольство ряда сил в Киеве подписанием «формулы Штайнмайера» и решением о разведении войск с линии разграничения в Донбассе.

Он также подчеркнул, что лидером новой революции Порошенко мнит именно себя, и все это вызывает неприятное удивление Запада.

«Ошибка Порошенко только в одном: что ему кажется, что он может быть лидером нового «майдана», и он готов. Вы же видели заявление самого президента [ФРГ Франка Вальтера] Штайнмайера, и немецкой стороны, и французской стороны, и во многих европейских средствах массовой информации — они в шоке. Но единственное, что он забывает — что он уже не президент. Даже не то, что он забывает, я боюсь, что он в это не верит», — добавил Зеленский.

Саммит «нормандской четверки» — России, Украины, Франции и Германии — пройдет в Париже 9 декабря. Такой формат переговоров по ситуации в Донбассе существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии главы этих государств впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины.

«Я вам откровенно скажу, что этот документ не содержит каких-то суперпрорывных идей», — заявил по поводу проекта итогового коммюнике саммита вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

Проект решения саммита в нормандском формате фиксирует последние достижения по урегулированию в Донбассе, сказал глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Лидеры отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки разведения. Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею «всех на всех». Далее лидеры требуют определить следующие участки для разминирования», — сообщил министр.