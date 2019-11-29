Закон о границе: ДНР претендует на всю Донецкую область

Парламент Донецкой народной республики принял сегодня закон, который устанавливает границы ДНР по всей Донецкой области, — то есть внутри окажутся и территории, которые сейчас находятся под управлением украинской власти.

«В этом законе не забыты люди, проживающие на территории, временно подконтрольной Украине, граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года. Он предусматривает, что до тех пор, пока не урегулирован спор между Украиной и ДНР, граница будет проходить по линии соприкосновения»,

— цитирует главу донецкого парламента Владимира Бидевку РИА «Новости».

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Рассказывая о принятом законе, Владимир Бидевка также упомянул, что положения закона не нарушают регламент минских соглашений, поскольку граница в нем определена по линии соприкосновения. Это уточнение неслучайно — двумя днями ранее, 27 ноября, между ДНР и Киевом началось официальное обсуждение закона об особом статусе Донбасса.

Основной темой переговоров стало приведение в действие «формулы Штайнмайера». По ее условиям в регионе должны быть проведены выборы, а также установлен особый режим местного самоуправления.

Теперь, в случае успешной реализации этих условий, особый статус может покрыть всю территорию Донецкой области (в границах 2014 года) — в том числе и те ее части, которые сейчас контролируются Киевом.

Информация о том, что закон принят, была опубликована на сайте Народного совета ДНР — однопалатного парламента республики. В силу этот закон вступит после его подписания главой ДНР Денисом Пушилиным и появления его текста на упомянутом сайте. Это должно произойти в ближайшее время.

Отмечается также, что закон был единогласно принят сразу в двух чтениях, а его инициаторами стали комитет Народного совета по безопасности и обороне и донецкое Министерство государственной безопасности.

Итоговый текст закона еще не опубликован, однако в общих чертах его содержание уже описал глава комитета по безопасности, один из авторов законопроекта Виталий Кравец. Исходя из слово депутата, новый закон коснется как фундаментальных основ политики ДНР на границах, так и частных правовых нюансов.

«Законопроектом формируется нормативная правовая база ДНР, определяющая организационные и правовые основы государственной пограничной политики, полномочия органов государственной власти в данной сфере. Также проектом закона регулируются отношения, связанные с обозначением, а также охраной и защитой государственной границы республики», — передает его речь сайт Народного совета.

Ключевой фактор в этой ситуации — предстоящий саммит «нормандской четверки», который пройдет в Париже 9 декабря. Как ранее заявил украинский политик Виктор Медведчук, урегулирование ситуации в Донбассе и вопросы касательно статуса региона станут одними из ключевых тем саммита.

«Я думаю, что главными вопросами будут особый статус отдельных районов неконтролируемой [Киевом] территории Донецкой и Луганской областей», — цитирует Медведчука ТАСС.

Важно и то, что на предстоящих декабрьских переговорах впервые лично встретятся два лидера — президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. Как ранее заявил помощник Путина Юрий Ушаков, они могут провести на полях саммита «отдельную встречу».

Свое участие в парижских переговорах подтвердила и канцлер Германии Ангела Меркель, а информация о ее проведении впервые поступила от канцелярии французского президента Эммануэля Макрона.

Переговоры «нормандской четверки» в полном составе и на высшем уровне могут стать исключительно удачной возможностью не только «сверить показатели» по ситуации, но и добиться переломных решений — в том числе и в том, что касается статуса Донбасса. Вероятно, именно в этом свете закон о новых границах ДНР был принят именно в таком виде и именно сейчас — до 9 декабря у участников саммита будет достаточно времени, чтобы сформулировать свои позиции по этой теме.