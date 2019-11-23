«Накопившиеся проблемы»: Лавров встретился с будущим послом США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с заместителем руководителя Госдепартамента США и кандидатом на пост американского посла в Москве Джоном Салливаном проблемы в двусторонних отношениях.

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Встреча дипломатов прошла в рамках министерских мероприятий на полях саммита G20 в японском городе Нагоя, передает ТАСС.

«Мы обсуждали, как решать накопившиеся проблемы в наших отношениях. Подтвердили поддержку этой структуры (G20 – «Газета.Ru»), она отвечает интересам всех и создает хорошую площадку для достижения общеприемлемых договоренностей», — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Тремя днями ранее комитет сената США по иностранным делам поддержал кандидатуру 60-летнего Салливана на должность посла в Москве. По словам председателя комитета Джеймса Риша, теперь его кандидатуру должен утвердить сенат в полном составе, передает ФАН.

Как рассказал «Газете.Ru» экс-посол США в России и бывший спецпомощник Барака Обамы по нацбезопасности Майкл Макфол, Салливану следует сосредоточиться на продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«Я бы сосредоточился на конкретных вещах, и на первом месте в моем списке — продление договора СНВ-3. Он скоро прекращает действие и без всяких проблем может быть продлен. Это будет хорошая победа и для США, и для России. Для [президентов России и США Владимира] Путина и [Дональда] Трампа», — отметил Макфол.

Экс-посол добавил, что России и США на данном этапе не следует подключать китайскую сторону к дискуссии в вопросе о ядерных силах, поскольку порог СНВ-3 предусматривает 1550 ядерных боезарядов, а Китай имеет не более 200-300 зарядов.

По его мнению, период президентства Трампа также обозначил время низкого уровня сотрудничества США и России в целом. Макфол подчеркнул, что за последние годы не было сделано ничего для фокусирования на одной «реально осязаемой вещи — продление СНВ».

При этом он добавил, что в свете президентских выборов в США в следующем году Россия вновь будет в центре внимания американского общества, потому что у Трампа есть понимание путей для сближения с Путиным, и этот вопрос стал весьма противоречивым для американского электората.

Макфол выразил предположение, что все кандидаты орт Демократической партии будут говорить о мягкости Трампа в отношениях с Путиным, при этом, позиция американского лидера сильно отличается от взглядов его администрации на должные отношения с Москвой. Поводом для дискурса послужил факт вхождения Крыма в состав России, а также начало внутриукраинского военного конфликта в Донбассе.

«Было выработано такое решение: наложить санкции на российские компании и частные лица, усилить блок НАТО, что включало в себя размещение военных альянса ближе к границам России, и поддерживать Украину экономически, политически и по военной линии. Администрация Трампа не отказалась от этих трех главных пунктов, а в том, что касается предоставления Украине летального оружия, пошла на шаг, на который был не готов пойти президент Обама», — указал Макфол.

Что же касается Трампа, то он лично возражает против санкций, а также не выказал заинтересованности в усилении НАТО. Кроме того глава Белого дома показал не слишком много энтузиазма по защите территориальной целостности Украины.

Также Макфол раскритиковал заявление Трампа о его намерении совершить визит в Россию на празднование Дня Победы в 2020 году.

«Чтобы президент Трамп приехал, нужно, чтобы были сделаны конкретные шаги по окончанию войны на Украине. И если этого не будет сделано, будет ошибкой, если он приедет. Нельзя нормализовать отношения без изменения поведения, которое стало причиной разногласий», — заявил экс-посол.

Вместе с тем, он отметил важность праздника для мировой истории и добавил, что считал честью иметь возможность дважды присутствовать от США в Москве на Дне Победы.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков выражал надежду на то, что в случае назначения Джона Салливана послом США в России, дипломат поможет вывести отношения двух стран из крайнего тяжелого состояния.

«Мы все видели, что посол Салливан уже выступал на слушаниях в сенатской комиссии. Надо будет посмотреть, что произойдет при голосовании по кандидатуре Салливана в сенате полного состава. Салливан — опытный, знающий, глубокий человек и талантливый политик», — добавил Рябков.

Салливан начинал делать первые шаги в политике на посту заместителя главного юрисконсульта избирательной кампании президента Джорджа Буша в 1992 году. С 2010 по 2016 годы был председателем специального правительственного комитета по налаживанию экономических отношений США и Ирака.

В октябре нынешнего года – после отставки с поста посла США в России Джона Хантсмана — кандидатура Салливана на эту должность была выдвинута Дональдом Трампом, передает ФАН.