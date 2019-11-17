«Нахрена нужен такой союз»: Лукашенко об интеграции с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с журналистами в Минске выразил свое недовольство тем, что Москва каждый год «подсовывает» Белоруссии новые условия организации процесса интеграции. Это, по его словам, ведет к экономическим потерям его государства.

«Извините, нахрена нужен тогда такой союз», — возмутился Лукашенко.

Он также заявил, что не подпишет документы, позволяющие провести интеграцию с российской стороной, если они будут угрожать суверенитету республики.

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«Ни один документ мною не будет утвержден и подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. Самый главный принцип — суверенитет и независимость», — цитирует слова Лукашенко ТАСС.

Москва в последнее время требует от Минска ускорить интеграцию в рамках союзного государства России и Белоруссии.

В начале сентября премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас достигли соглашения о подготовке дорожных карт по интеграции обеих стран в союз к началу декабря.

Сам Лукашенко обращался к президенту РФ Владимиру Путину с предложением решить все спорные вопросы до 8 декабря, когда страны отметят 20-летие союзного договора. Российский лидер поручил проработать вопрос синхронизации законодательства России и Белоруссии в различных отраслях до 1 января 2020 года.

Однако эксперты ранее выражали сомнение, что Минск будет соблюдать сроки, а сам Лукашенко долгие годы затягивает процесс интеграции, консолидируя элиту страны.

Президент Белоруссии также заявил, что не будет создавать военный союз с Россией. Он подчеркнул, что создание военного альянса против стран Запада никогда не планировалось.

Ранее Минск отверг возможность размещения базы ВВС России на территории Белоруссии, что в Москве подвергли критике. При этом на территории соседней республики есть два российских военных объекта, а сама Белоруссия входит в ведомый Москвой военно-политический блок ОДКБ.

Столь жесткие заявления белорусского лидера прозвучали в контексте парламентских выборов в стране. Как ожидается, они не принесут сюрпризов, и избранный парламент будет лоялен действующему президенту страны.

Летом 2020 года в стране должны пройти президентские выборы, и Лукашенко, который возглавляет Белоруссию с 1994 года, заявил, что будет вновь баллотироваться на этот пост. Для Лукашенко это будут уже шестые выборы.

Лукашенко, несмотря на свои планы, отметил, что не будет держаться за президентское кресло «синими пальцами». Он добавил, что жители Белоруссии должны сами решить судьбу его кандидатуры.

Политик также отметил, что не собирается менять конституцию страны до президентских выборов, однако напомнил, что обещал над ней работать и сдержит слово.

Белорусский лидер не исключал возможности внесения поправок в основной закон страны. По словам главы государства, новый этап развития нужен из-за того, что «жизнь идет бурно», а «конституция начинает немножко отставать». Речь идет о создании иного баланса между президентской и парламентской ветвями власти в стране.

В последнее время на фоне напряженных отношений с Россией Белоруссия все больше укрепляет связи с Западом и США. Недавно Вашингтон и Минск договорились о возобновлении полноценной деятельности посольства США. Лукашенко также совершил первый за долгое время визит в страну ЕС — Австрию, где был принят на высоком уровне.

В 2016 году Евросоюз снял с Минска санкции за несоблюдение прав человека, что облегчило многие двусторонние контакты. В ЕС дают понять, что готовы закрыть глаза на авторитарный характер белорусского государства, преследуя при этом собственные цели.

В свою очередь, для Лукашенко сближение с Западом тоже часть тактического маневра, рассказывал ранее «Газете.Ru» заместитель декана факультета мировой экономики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Лукашенко мечется, ищет варианты давления на Россию. Он полетел в Австрию, прежде всего за поддержкой против России. Он пытается продемонстрировать, что у него независимый курс, что Европа его принимает»,

— отметил эксперт.

При этом Минск серьезно нуждается в деньгах. Внешний долг страны, по оценкам минфина, на 1 октября составил $16,5 млрд. Основной кредитор — Россия, за ней следуют КНР, банки ЕС и США. В этом году Белоруссия обязана погасить не менее $2,7 млрд. Из них $1,24 млрд — выплатить Москве. Это большие деньги для белорусской экономики, и у Минска их попросту нет. В этой связи Белоруссия берет новые кредиты на обслуживание текущих. С января по сентябрь были привлечены внешние госзаймы на $857 млн, в том числе $559 млн от правительства и российских банков.