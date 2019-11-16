«Законность для США — это коврик»: Москва ответила Помпео по Крыму

Американские власти вряд ли имеют право рассуждать на тему международного признания спорных территорий ввиду своей деструктивной внешней политики — так депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек ответил на слова главы Госдепартамента Майка Помпео о том, что ситуации с Голанскими высотами и с Крымом имеют разные «фактические обстоятельства».

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По словам российского парламентария, непризнание Вашингтоном Крыма в качестве российского региона и одновременное признание Голанских высот израильской, а не палестинской территорией — далеко не первый субъективный шаг американской администрации на международной арене, передает РИА «Новости».

«Международное право для США — это коврик, о который вытирают ноги, но преподносят под девизом победы демократии, ведь так удобно. Если следовать этой логике, то захват чужих территорий, свержение законно избранной власти, разграбление чужих ресурсов — абсолютно легитимно», — напомнил Бальбек.

Он обратил внимание на то, что — на взгляд Вашингтона — чем более к аннексии территории причастны США, тем «легитимнее» выглядит захват. Особенно если при этом использовалось американское оружие. Вместе с тем депутат напомнил, что как раз Крым вошел в состав РФ ненасильственным путем, а по итогам всенародного референдума. При этом к плебисциту не были причастны США, поэтому они называют произошедшее «незаконным».

«Во время американской экспансии мы видим лишь попрание международных норм, разруху и ничем не оправданную жестокость»,

— добавил член нижней палаты российского парламента.

В своей искомой речи глава американского внешнеполитического ведомства указал на «разные обстоятельства», которые характеризуют ситуации с Крымом и с Голанами, передает НСН.

«Есть набор международных норм и понятий, есть фактические обстоятельства, которые им противоречат, и там, где эти нормы выстраиваются, мы должны признать их», — сказал госсекретарь США.

Тема принадлежности Крыма поднималась и президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе пресс-марафона в Киеве в прошлом месяце.

«Относительно Крыма... Я постоянно поднимал вопрос, а почему в Минске не обсуждается Крым? А почему в «нормандском формате» не обсуждается Крым? То есть для меня «нормандский формат» — это еще и возможность решения вопроса Крыма, просто возвращение его хотя бы к обсуждению», — сказал глава украинского государства.

Реагируя на это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что вопрос о принадлежности Крыма Кремль не будет обсуждать ни в рамках «нормандского формата», ни на любых других площадках.

Представитель Кремля отметил, что полуостров вошел в состав РФ в 2014 году на основании результатов всенародного референдума и последующего решения президента России Владимира Путина, и этот процесс обратной силы не имеет.

При этом чуть ранее

президент США Дональд Трамп заявил о том, что Крым «русский», потому что там живут носители русского языка

— об этом сообщал портал BuzzFeed со ссылкой на дипломатические источники.

В апреле нынешнего года директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами подрывает ситуацию на Ближнем Востоке.

«Под угрозой оказывается сам принцип урегулирования кризисов путем многосторонних переговоров», — сказал правоохранитель.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини при этом заявила, что ЕС «никогда» не признает израильский суверенитет над Голанскими высотами. По словам дипломата, в Европе не будут признавать никакие территории, оккупированные Израилем.

«Евросоюз не признает и никогда не признает никакие из оккупированных Израилем территорий, и это также относится к Голанским высотам», — уточнила европолитик.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами нарушает международное право. Об этом сообщалось по итогам встречи Макрона с королем Иордании Абдаллой.

«Президент республики подчеркнул, что признание суверенитета Израиля над Голанами, оккупированной территорией, противоречит нормам международного права и лишь способствует напряженности в регионе», — говорилось в заявлении Елисейского дворца.

Ранее Помпео на слушаниях подкомитета по государственным и иностранным операциям комитета по ассигнованиям сената США объяснил, что

Голаны стали израильскими после нападения, Израиль оборонялся от вторжения сирийского режима.

Армия обороны Израиля «была вынуждена» захватить Голанские высоты, отметил он. «Россия, присоединяя Крым, ни от кого не оборонялась и решила выбрать момент, чтобы захватить территорию у народа, который не представлял для нее никакой угрозы», — сказал госсекретарь США.

В ответ на это член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что у американского госсекретаря «в голове плюрализм».

«Одна его половина говорит о том, что присоединение Голанских высот к Израилю нормально, а вторая — о том, что воссоединение Крыма с Россией — ненормально», — возмутился российский сенатор.

Парламентарий добавил, что высказывание американского внешнеполитического деятеля — это яркий пример двойных стандартов. Цеков подчеркнул, что Россия имела прав на присоединение Крыма больше, чем Израиль на Голанские высоты.

Принятое американскими властями решение признать суверенитет Израиля над сирийскими Голанскими высотами нарушает резолюцию ООН, заявил президент России Владимир Путин 8 апреля.

«Это решение [президента США Дональда Трампа] противоречит соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН», — сказал российский лидер.