«Изгонят и разгонят»: Зеленского обвинили в невыполнении обещаний

Лидер платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания. Слова Спивака передает телеканал NewsOne.

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Он подчеркнул, что Зеленский не начал сажать коррупционеров, не сделал закон единым для всех и не вернул украинцев из эмиграции.

«Это правительство будет изгнано из страны в феврале месяце! И уже летом этот парламент будет разогнан», — добавил Спивак.

Политик также предположил, что «очередные внеочередные» выборы пройдут на Украине либо осенью 2020, либо весной 2021 года.

Спивак уже не в первый раз критикует Зеленского. В июне он заявил, что рабочая поездка в Европу президента Украины оказалась «полностью провальной». На встрече с французским и немецким лидерами Зеленскому дали понять, добавил Спивак, что Европа «будет сотрудничать с Россией <...> несмотря на то, хорошая она или плохая».

Политик отметил, что сейчас и в Париже, и в Берлине понимают «ключевую роль России на международной арене». Сотрудничество между РФ и Западом становится более интенсивным, а число инфраструктурных проектов растет, добавил Спивак.

Он выразил также мнение, что Зеленский неопытен и ему придется приложить очень много усилий, чтобы попытаться изменить хоть что-то в мировой политике.

В октябре глава правительства Украины Алексей Гончарук не смог назвать точные сроки исполнения Зеленским предвыборных обещаний. Сейчас, по словам премьер-министра, кабмин считает бюджетные средства, после чего будет распределять их на социальные нужды.

Процесс инвентаризации будет завершен не ранее конца ноября, когда Верховная рада утвердит бюджетный проект на 2020 год.

Гончарук добавил, что тогда же стоит ждать «ясности» по поводу освобождения пенсионеров старше 70 лет от коммунальных платежей. Такое обещание ранее также дал Владимир Зеленский.

Одно из ключевых предвыборных обещаний Зеленского, за счет которого он, по сути, и победил на выборах президента с 70% голосов, — закончить военный конфликт в Донбассе.

Президент России Владимир Путин, комментируя возможность личных переговоров с украинским лидером заявил: «Да, возможно [переговоры пройдут], если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, в том числе вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и перестанет называть их сепаратистами. Если украинские власти будут выполнять минские соглашения, а не игнорировать их».

На Украине политики также регулярно заявляют об «ошибках» нового президента. В конце сентября бывший депутат Верховной рады трех созывов Анна Герман в эфире канала «112 Украина» заявила, что Зеленскому не стоило назначать на пост министра иностранных дел Вадима Пристайко.

«Пристайко не та фигура, при всем уважении к этому человеку. Он слишком пронатовский и работал с НАТО слишком близко», — подчеркнула экс-нардеп. По мнению Герман, Москва не будет разговаривать с Пристайко — для этого нужен человек, с которым «говорили бы и Запад, и Восток».

Герман добавила, что у команды Зеленского нет «ясной и четкой» стратегии. Единомышленники нового главы государства «не понимают, куда вести страну».

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Зеленский до сих пор не сделал никаких действий на посту главы государства. По мнению Путина, это совершенно нормально, поскольку Зеленский адаптируется к новой должности и ответственности. Президент РФ отмечал, что ждет встречи с Зеленским и желает поскорее познакомиться с новым украинским лидером — но пока что Кремль занимает «выжидательную позицию». Это связано с тем, что от Киева не исходит однозначных сигналов.

Тем не менее, в последнее время — после нескольких успешных телефонных переговоров украинского и российского президентов — встретиться они могут. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести переговоры в его стране.

Он сказал, что виделся с Зеленским и разговаривал с Путиным. Исходя из этого общения, он сделал вывод, что лидерам необходима отдельная личная встреча.

Назарбаев подчеркнул, что украинский президент уже одобрил переговоры на нейтральной территории. Он добавил, что сейчас для этого хороший момент, поскольку Зеленский получил поддержку народа, а значит теперь может проявить волю и разрешить конфликт.