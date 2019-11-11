Газ для Украины: Путин и Меркель провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудил трехсторонние переговоры по условиям транзита российского газа через территорию Украины, в которых также участвуют представители Еврокомиссии.

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Тремя днями ранее Украина отказала России в мирном урегулировании судебных споров между «Нафтогазом» и «Газпромом». Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко заявил, что новый контракт по транзиту и поставкам газа необходимо заключать на фоне судебных тяжб.

«Наличие открытых споров между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также отсутствие между нами контракта на поставку газа с 2020 года являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа. Хотя бы потому, что новый контракт заключается не «Нафтогазом», а обособленным от «Нафтогаза» оператором газотранспортной системы», — написал он на своей странице в Facebook.

За день до этого стало известно, что, если Германия примет документ, который позволит обойти ограничения новой газовой директивы ЕС для экспортного российского газопровода «Северной поток — 2», он будет обжалован Киевом.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка. Чиновник рассказал о методах сдерживания, которые планируют использовать украинские власти.

«Это могут быть судебные процедуры между Европейской комиссией, правительством Германии, Польшей, Украиной. (. . .) Между многими», — сказал он на конференции «Топливо-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее» в Киеве.

По словам чиновника, этот шаг приведет к долгосрочным судебным процессам, которые заблокируют работу российского проекта.

О том, что переговоры по заключению нового договора между Москвой и Киевом необходимо начать с чистого листа, ранее говорил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Такой вариант разрешения разногласий он предложил еще в начале этого года.

«Мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны, и была бы подведена черта под всей этой историей», — объяснял Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в октябре 2019 года.

«Абсурдные споры» России и Украины необходимо прекратить, указывал и Владимир Путин. Он отметил, что это нужно для конструктивной работы по транзиту газа, передает НСН.

Вместе с тем российский лидер отметил, что Москва готова пойти навстречу и установить значительно более низкую цену на поставки газа на Украину. Путин напомнил, что «Газпром» «ничего не транзитирует», в то время как украинские власти пытаются с него взыскать $7 млрд «за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке».

Минэнерго Украины заверяет в готовности прекратить транзит газа из России.

«Если говорить о газе — а я являюсь непосредственным участником переговоров о подписании транзитного договора — мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории», — сказал глава ведомства Алексей Оржель.

По словам чиновника, в хранилищах Украины находится «рекордное количество газа» — 21,7 млрд куб. м. По этой причине Киев готов к прекращению транзита. Впрочем, заключение нового договора, по словам Оржеля, остается приоритетом, так как получение денег за транзит является важным для страны.

Иной позиции придерживаются в Москве – по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, газотранспортная система Украины просто перестанет существовать без прокачки российского энергоносителя, передает ФАН.

«Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится», — заявил представитель Кремля.

По его словам, пока трудно сказать, как будет развиваться данная ситуация, при этом Россия не может осуществлять транзит, если Украина против этого. Песков напомнил, что продолжается «вакханалия в арбитраже», имея в виду международные инстанции.

В Совете Федерации назвали шантажом заявление Оржеля. По словам первого заместителя председателя комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, Киев намеревается получить выгодные для себя цены по закупке и транзиту в Европу российского газа.

«Они понимают, что у России контракты со многими европейскими странами на поставку газа, который транспортируется через территорию Украины», — сказал сенатор.

Он также отметил, что в момент готовности российского «Северного потока — 2», европейцы будут уже не столь зависимы от транзитной системы Украины.