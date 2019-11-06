«Нет дела Burisma»: Зеленский провалил поручение Трампа

Пока в США продвигается процесс импичмента против президента Дональда Трампа, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что уголовного дела в отношении газовой компании Burisma, о котором американский глава просил украинского лидера Владимира Зеленского, не ведется.

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«Нет дела Burisma. Оно существует в мозгу того, кто его придумал. Просто может быть какое-то производство, в котором может фигурировать слово Burisma. Может, таких производств есть несколько», — рассказал он в интервью LB.

Украинская сторона таким образом красноречиво отказывает Трампу в сотрудничестве по столь важному для него вопросу. Когда в сентябре в США разгорелся скандал из-за возможного давления главы Белого дома на украинское правительство, а демократы в связи с этим начали говорить о процедуре импичмента, от Киева ждали ответа по делу Burisma. Владимир Зеленский же оказался в ловушке, любые действия генпрокуратуры расценивались бы как политическое заявление — причем в преддверии президентских выборов в США — либо Киев поддерживает Трампа, либо сотрудничает с демократами.

Чтобы восстановить честность

Сейчас противники Трампа пытаются доказать, что глава Белого дома в ходе июльского телефонного разговора с Зеленским потребовал от него довести до конца дело Burisma, в котором фигурирует Хантер Байден — сын оппонента Трампа от Демпартии. По версии обвинения, от действий украинской стороны зависело предоставление военной помощи Киеву и встреча Трампа с Зеленским.

Стоит отметить, что когда Байден-старший курировал украинские вопросы Украины, его сын вошел в совет директоров газодобывающей компании Burisma. Согласно некоторым сообщениям, Хантер Байден получал зарплату в размере от $50 до 150 тыс. в месяц. Соратник бывшего политконсультанта Трампа Питер Швейцер заявлял, что за пять лет работы Байдена на Украине Burisma перечислила ему $3,1 млн.

«Когда сын Байдена покидает Украину с миллионами долларов, это коррупция», — утверждал Трамп.

В рамках расследования по запущенному демократами импичменту были допрошены несколько ключевых сотрудников Белого дома, которые имели отношение к Украине. Один из них — посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд — неожиданно изменил свои показания. Он подтвердил, что Трамп пообещал возобновить военную помощь Киеву в размере $391 млн, а также провести личную встречу с Зеленским в обмен на согласие украинского лидера начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына.

Гордон Сондленд — один из представителей США в переговорах с правительством Украины, его показания могут нанести тяжелый удар по Трампу.

Любопытную информацию о взаимосвязи дела Burisma и контактах Украины с США, рассказал и бывший спрецпредставитель по Украине Курт Волкер. Как стало известно из его показаний, американские чиновники согласовывали текст заявления Зеленского о начале расследования. В августе Волкер отправил Сондленду черновик заявления, которое должен был сделать украинский лидер.

«Мы намерены начать и завершить прозрачное и беспристрастное расследование всех фактов и эпизодов, в том числе касающихся Burisma и выборов 2016 в США, что, в свою очередь, сможет предотвратить появление этой проблемы в будущем», — говорилось в проекте заявления, которое, впрочем, так и не прозвучало.

Еще в июле в ходе телефонного разговора с Трампом Зеленский пообещал ему заняться расследованием по делу Burisma. Согласно опубликованной Белым домом стенограмме, украинский лидер сказал Трампу, что новый генпрокурор, который «будет на 100%» его человеком, начнет новое расследование в сентябре.

«Вопрос расследования этого дела в действительности заключается в том, чтобы восстановить честность, так что мы займемся этим делом. Кроме того, я хотел бы любезно попросить, если у вас есть любая дополнительная информация, которую бы вы могли нам предоставить, это было бы очень полезно для расследования. Чтобы убедиться, что мы вершим правосудие в нашей стране в отношении посла Соединенных Штатов Америки в Украине», — говорил Зеленский Трампу.

Американский лидер остался доволен беседой со своим украинским коллегой. В сентябре — перед публикацией стенограммы — он заявил журналистам, что разговор с Зеленским был «очень хорошим». И, судя по всему, обещания главы Украины произвели на Трампа благоприятное впечатление.

«Я не оказывал на них никакого давления. И знаете почему? Потому что они хотят делать правильные вещи. И они знают о коррупции. И они, наверное, знают, что Джо Байден и его сын коррумпированы. Они, видимо, это знают», — сказал глава Белого дома.

Плохие новости из Украины

Расследование по импичменту президента развернулось именно из-за летнего разговора Трампа с Зеленским. Конгресс слушал показания сотрудников администрации главы США, а американские СМИ ежедневно публиковали новые факты о тайных контактах Белого дома с украинским правительством. Новостей же о расследовании против Хантера Байдена и его отца из Киева не поступало.

10 октября в ходе своей пресс-конференции, на которой зарубежные журналисты снова и снова возвращали Зеленского к теме его взаимоотношений с Трампом, украинский лидер дал понять, что дело не сдвинулось с места.

«Совместного следственного комитета по поводу кейса Байдена пока нет… Мы открыты. Пожалуйста, пусть будет международный следственный комитет, мы не против. Продолжения этой темы сегодня нет», — заявил президент Украины.

Просьбу Трампа Зеленский, вопреки своим обещаниям, не выполнил. И, судя по заявлению Руслана Рябошапки, главе Белого дома не приходится рассчитывать на поддержку Киева в этом вопросе.

В предвыборной президентской кампании в США Трампу чрезвычайно помогло бы хоть начало расследования, в котором бы фигурировал сын Джо Байдена. Это могло стать ударом не только по личному рейтингу политика, но и по всей Демократической партии.

Владимир Зеленский же оказался в трудной ситуации.

После стенограммы его разговора с Трампом украинский политик на международной арене выглядел не лучшим образом. В беседе с американским лидером президент называл Трампа «большим учителем», и многие, как украинские, так и зарубежные СМИ писали, что Зеленский пытался угодить своему коллеге. Сам факт того, что глава Белого дома принял решение опубликовать разговор, не учитывая интересы президента Украины, также не говорит об уважении Трампа к Зеленскому.

Начало расследования, о котором просил Трамп, расценивалось бы как полное и безоговорочное соблюдение его условий. Репутация для Зеленского на международной арене, как для неопытного президента, крайне важна. Кроме того, ему стоит зарекомендовать себя как сильного лидера в условиях назревающего нового раунда переговоров по ситуации в Донбассе – Зеленский всеми силами пытается добиться встречи в «нормандском формате». При личных переговорах с Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, имидж сильного и независимого президента ему бы понадобился.

Возможно, что, опубликовав разговор с украинским лидером, Трамп сам лишил себя поддержки Зеленского, которая ему необходима в борьбе за кресло президента. Ведь в июле президент Украины был готов способствовать расследованию в отношении Байдена. Теперь же, когда на кону стоит репутация сильного политика, Зеленский расставил приоритеты не в пользу Трампу.

Существует также и другая версия, по которой украинский лидер не стал оказывать Трампу услугу. Украина стала одним из основных инструментов внутриполитической борьбы за власть в США. Расследование по импичменту и дело Burisma — далеко не последние темы в предвыборной президентской кампании. Впрочем, не факт, что Киев оказался втянут в гонку за кресло президента США.

Делайте ваши ставки

Вся история о взаимодействии администрации Трампа с правительством Украины продемонстрировала, что американская политика может запустить свои руки далеко за пределы страны. Стоит учитывать, что ту же игру могли вести и демократы.

В конце концов, в ходе выборов 2016-го демократы получили от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) ценный компромат на политтехнолога Трампа Пола Манафорта. Тогда выяснилось, что Манафорт получил от украинской Партии регионов $12,7 млн скрытых денежных выплат, из-за опубликованной информации советник Трампа подал в отставку в разгар предвыборной кампании.

Глава Белого дома, к слову, помимо дела Burisma пытается добиться от Киева расследования о вмешательстве Украины в предыдущие выборы президента США.

Стоит отметить, что во время президентства демократа Барака Обамы его партия и он сам оказывали весомую поддержку на тот момент новому правительству Украины. С высокой долей вероятности у демократов остались свои сферы влияния и близкие к партии люди на Украине. Своими связями оппоненты Трампа могли воспользоваться в преддверие президентских выборов.

Как сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники, близкие к офису президента Украины, «слил» информацию о давлении Трампа на Зеленского вовсе не анонимный сотрудник американской разведки, а украинское правительство.

«Информацию передали из окружения Зеленского. И это, судя по всему, и стало отправной точкой для скандала. Сделано ли это было с ведома президента Украины, либо он поделился с кем-то информацией из своих соратников, и они уже сами, по своей инициативе передали представителям Демпартии — неизвестно. Но очевидно, что в окружении президента очень много людей, связанных Демпартией США,

— цитирует издание слова источника. — В таких условиях малореально, чтоб Зеленский решился хоть как-то пойти навстречу пожеланиям Трампа. Наоборот — как видно из истории со «слитым» разговором, вместо выполнения просьбы Трампа дискредитировать Байдена, команда Зеленского решила помочь демократам дискредитировать Трампа».

Если это действительно так, то Владимир Зеленский оказался поставлен перед трудным выбором. Поддержка кандидата, который проиграет на выборах, может сильно навредить украинскому лидеру. Дело касается и вопросов финансовой помощи, и антироссийских санкций, и просто публичной поддержки Украины и осуждения России. В этом вопросе, стоит отметить, на демократов гораздо легче положиться — партия последовательно выступает против России сразу по нескольким направлениям, в отличие, от Дональда Трампа, который, например, призвал вернуть РФ в состав G8.

Новости с Украины по делу в отношении Байдена весь мир ждал как ставку Владимира Зеленского на президентских выборах в США. И в этом вопросе, стоит отметить, президенту Украины важно не промахнуться.