Опять виновата Россия? Дебаты кандидатов в президенты США

В ходе дебатов вспомнили и про президента России. «Я бы хотела услышать от президента Трампа ответ на вопрос о том, как подстраивание под интересы Владимира Путина делает Америку приоритетом в его, Трампа, внешней политике. Правда состоит в том, что это (действия Трампа. — «Газета.Ru») не делает Америку великой. Это делает Россию великой».
Пока сенатору Элизабет Уоррен было представлено заметно больше времени, чем всем другим кандидатам.
А теперь все атакуют планы по реформированию системы здравоохранения от сенатора Элизабет Уоррен. Особенно критично настроены сенатор от Миннесоты Эми Клобучар и мэр Саут-Бенда Пит Буттиджич. Они утверждают, что Уоррен темнит: избегает прямого ответа на вопрос, станет ли результатом реализации ее планов — увеличение налогов для рядовых американцев. Судя по отсутствию прямого ответа со стороны Уоррен, Клобучар и Буттиджич подозревают, что да: налоги увеличатся, и это может сыграть на руку Трампу.
«Мой сын не сделал ничего плохого. Я также не совершал ничего плохого», — так ответил Байден на вопрос о бизнесе его сына на Украине. После этого бывший вице-президент перешел к критике Трампа.
А вот и вопрос Джо Байдену касательно работы его сына Хантера на Украине: не была ли его деятельность в бывшей республике СССР проявлением конфликта интересов.
И сенатор от штата Массачуссетс Элизабет Уоррен, которая, по последним опросам, чуть ли не опережает прежнего лидера социологических исследований Джо Байдена, и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, и сам Байден объяснили, что действия Трампа (в том числе разговор с Зеленским) носят преступный характер просто не оставляют демократам выбора.
Первый вопрос касается расследования в палате представителей конгресса США, контролируемой демократами, касательно импичмента Трампа: нужна ли вся эта процедура всего лишь за год до выборов президента.
В штате Огайо проходят дебаты кандидатов в президенты США от Демократической партии, организованные телекомпанией CNN и газетой The New York Times.