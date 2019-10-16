Опять виновата Россия? Дебаты кандидатов в президенты США

Россия, Зеленский, импичмент: дебаты кандидатов в президенты США — онлайн

В штате Огайо проходят дебаты кандидатов в президенты США от Демократической партии, организованные телекомпанией CNN и газетой The New York Times. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Трансляция
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03:55

В ходе дебатов вспомнили и про президента России. «Я бы хотела услышать от президента Трампа ответ на вопрос о том, как подстраивание под интересы Владимира Путина делает Америку приоритетом в его, Трампа, внешней политике. Правда состоит в том, что это (действия Трампа. — «Газета.Ru») не делает Америку великой. Это делает Россию великой».

03:42

Пока сенатору Элизабет Уоррен было представлено заметно больше времени, чем всем другим кандидатам.

03:34

А теперь все атакуют планы по реформированию системы здравоохранения от сенатора Элизабет Уоррен. Особенно критично настроены сенатор от Миннесоты Эми Клобучар и мэр Саут-Бенда Пит Буттиджич. Они утверждают, что Уоррен темнит: избегает прямого ответа на вопрос, станет ли результатом реализации ее планов — увеличение налогов для рядовых американцев. Судя по отсутствию прямого ответа со стороны Уоррен, Клобучар и Буттиджич подозревают, что да: налоги увеличатся, и это может сыграть на руку Трампу.

03:25

«Мой сын не сделал ничего плохого. Я также не совершал ничего плохого», — так ответил Байден на вопрос о бизнесе его сына на Украине. После этого бывший вице-президент перешел к критике Трампа.

03:17

А вот и вопрос Джо Байдену касательно работы его сына Хантера на Украине: не была ли его деятельность в бывшей республике СССР проявлением конфликта интересов.

03:10

И сенатор от штата Массачуссетс Элизабет Уоррен, которая, по последним опросам, чуть ли не опережает прежнего лидера социологических исследований Джо Байдена, и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, и сам Байден объяснили, что действия Трампа (в том числе разговор с Зеленским) носят преступный характер просто не оставляют демократам выбора.

03:05

Первый вопрос касается расследования в палате представителей конгресса США, контролируемой демократами, касательно импичмента Трампа: нужна ли вся эта процедура всего лишь за год до выборов президента.

03:00

В штате Огайо проходят дебаты кандидатов в президенты США от Демократической партии, организованные телекомпанией CNN и газетой The New York Times.