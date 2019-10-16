Опять виновата Россия? Дебаты кандидатов в президенты США

А теперь все атакуют планы по реформированию системы здравоохранения от сенатора Элизабет Уоррен. Особенно критично настроены сенатор от Миннесоты Эми Клобучар и мэр Саут-Бенда Пит Буттиджич. Они утверждают, что Уоррен темнит: избегает прямого ответа на вопрос, станет ли результатом реализации ее планов — увеличение налогов для рядовых американцев. Судя по отсутствию прямого ответа со стороны Уоррен, Клобучар и Буттиджич подозревают, что да: налоги увеличатся, и это может сыграть на руку Трампу.