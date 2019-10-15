«Маска сверхдержавы»: почему США уходят с Ближнего Востока

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана контр-адмирал Али Шамхани считает, что США признали несостоятельность своей кампании на Ближнем Востоке. В своей статье для Mehr он привел ряд решений Белого дома, которые, на его взгляд, подтверждают данную точку зрения.

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Одним из доказательств неудачной политики, по мнению Шамхани, является решение о выводе войск США с севера Сирии. Американский лидер Дональд Трамп пошел на этот шаг в октябре, после чего Турция начала в этом районе операцию против курдов и террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Действия главы Белого дома вызвали большой резонанс в США, президент получил вал критики от представителей Демократической партии и даже некоторых республиканцев. В ответ Трамп заявил, что Вашингтон уже потратил $8 трлн на ведение военных действий и полицейскую деятельность на Ближнем Востоке, а также назвал вторжение США в регион «худшим решением».

Таким образом американский лидер открыто признал провал США на Ближнем Востоке, начиная с момента вторжения в Ирак в 2003 году, указывает Шамхани. По словам иранского контр-адмирала, теперь Вашингтон понимает всю глупость своих действий в регионе. Однако изменения в политике США начались раньше выступления Трамп, уверен военный.

Показательным примером, по его мнению, также стал инцидент с атакой беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии в середине сентября. Хотя ответственность за нападение взяли йеменские повстанцы-хуситы, Вашингтон и Эр-Рияд связали атаку с Ираном. Однако США не стали предпринимать никаких действий военного характера, несмотря на просьбы саудитов.

Официальные лица США четко подчеркнули, что не собираются помогать Эр-Рияду, отмечает Шамхани. Вашингтон отказался от силовых действий, потому что атакованы были только объекты Саудовской Аравии, считает контр-адмирал.

Подобные события подводят к тому, что в США осознали необходимость отказа от «маски сверхдержавы», уверен Шамхани. По мнению военного, Вашингтону придется придерживаться реалистичного подхода, чтобы освободится от огромных затрат на свои стратегические проекты на Ближнем Востоке.

Шамхани предполагает, что все эти события в конечном итоге приведут к уходу США с Ближнего Востока. При этом американские военные пока покинули только север Сирии, а всего в республике, по данным Пентагона, находятся более 1,7 тыс. солдат США. Кроме того, сам Трамп говорил, что американский контингент покинет Сирию, только когда убедится в окончательной победе над террористической организацией «Исламское государство»(запрещена в РФ).

«Трамп забрал пару десятков американских солдат из района, который контролировался курдами. У американцев нет никаких обязательств по отношению к курдам, они не являются их стратегическим союзником и не имеют никакого отношения к проблемам государственных интересов и безопасности США», — говорил военный эксперт Яков Кедми «Газете.Ru».

К тому же, если в Сирии американские военные находятся незаконно, так как против них выступает Дамаск, в Катаре и Бахрейне есть официальные военные базы в США. При этом на Ближнем Востоке Вашингтон пытается реализовать часть своих долгоиграющих идей, таких как разрешение израильско-палестинского конфликта и урегулирование ситуации в Афганистане — официально американские власти не отказывались от своих инициатив.

Тем не менее, выводы Шамхани в отношении изменении политики США на Ближнем Востоке частично верны. Трамп, если судить по его заявлениям, действительно настроен убрать большую часть военных США с Ближнего Востока. Так, начиная с прошлого года, он обещает вывести войска из Сирии, а также рассматривает возможность ухода американских солдат из Афганистана. Пока этого не произошло, но слова о «бессмысленных войнах» Трамп повторяет достаточно часто.

К слову, президент США действительно отличается от своих предшественников в данном вопросе и пока не начал ни одной войны. К примеру, бывший американский лидер Барак Обама за время своего президентства дважды увеличивал контингент США в Афганистане, дал старт американской кампании в Сирии и одобрил операцию в Ливии. Трамп же все еще не стал «военным преступником», отмечал в беседе с «Газетой.Ru» политолог-американист Александр Домрин. Такие методы для Трампа неприемлемы, добавил эксперт.

«Он делает жесткие заявления, посылает армаду к Северной Корее, но в конечном итоге пытается избежать военного конфликта. При Трампе США никого еще не разбомбили, там были какие-то мелкие события в Афганистане и Сирии, которые не принимались на уровне президента», — пояснял эксперт.

Эту линию в целом подтверждает признание Трампом ошибок США на Ближнем Востоке — до этого высокопоставленные американские чиновники не делали подобных заявлений. Однако, приведет ли это к уходу США из региона, пока неизвестно.