Америке не выдадут: Белоруссия освободила россиянку

В Белоруссии отпустили из-под стражи задержанную по запросу Вашингтона россиянку Анну Богачеву. По данным источника РИА «Новости», задержание произошло в воскресенье, 13 октября. Спустя два дня ее освободили, поскольку не нашли оснований для применения к ней меры пресечения с целью выдачи. Кроме того, белорусская генпрокуратура рассмотрит вопрос о прекращении международного розыска Богачевой на территории республики.

«Да, эта гражданка задерживалась, сегодня освобождена. Заместитель прокурора Фрунзенского района Минска не усмотрел основания для применения к ней меры пресечения в виде содержания под стражей с целью выдачи»,

— заявил РИА «Новости» официальный представитель генпрокуратуры РБ Дмитрий Брылев 15 октября.

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Информацию об освобождении подтверждает и посольство России в Белоруссии. «Российская гражданка Анна Богачева, о «ситуации» с задержанием которой правоохранительными органами Беларуси проинформировал ряд СМИ, в разговоре с сотрудниками консульской службы Посольства России в республике Беларусь сообщила, что находится на свободе», — говорится в сообщении российской дипмиссии в твиттере.

Богачева в 2018 году попала в санкционный список США в связи с якобы вмешательством России в американские президентские выборы 2016 года.

16 февраля 2019 года министерство юстиции США предъявило обвинение 13 гражданам России, а также трем российским компаниям во «вмешательстве» в американские политические процессы и президентские выборы в 2016 году.

Все обвиняемые так или иначе связаны с российской компанией «Агентство интернет-исследований». В качестве ответчиков также указаны компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», принадлежащие бизнесмену Евгению Пригожину.

В списке фигурировала и Анна Богачева. Помимо нее обвинения были выдвинуты самому Пригожину, Михаилу Быстрову, Михаилу Бурчику, Александру Крылову, Сергею Полозову, Марии и Роберту Бовда, Джейхун Асланову, Вадиму Подкопаеву, Глебу Васильченко, Ирине Каверзиной и Владимиру Венкову.

По версии следствия, указанные лица занимались организацией протестных акций в США с июня 2016 года. Эти 13 россиян якобы хотели распространить «дискредитирующую информацию» о кандидатах в президенты США Хиллари Клинтон, Марко Рубио и Теде Крузе и поддержать кандидата от демократов Берни Сандерса и республиканца Дональда Трампа.

Как утверждает Роберт Мюллер, расследовавший «российское дело» в США, некоторые обвиняемые приезжали в Америку, чтобы собирать необходимую для «вмешательства в выборы» информацию. В минюсте также заявили, что российские граждане приобретали и использовали компьютерную инфраструктуру, чтобы скрыть свое происхождение и не привлекать внимания правоохранительных органов США.

Спецпрокурор Мюллер отметил, что обвиняемые якобы выдавали себя за американских активистов, создавали поддельные аккаунты в социальных сетях и с их помощью продвигали политические акции. «Некоторые из обвиняемых, притворяясь гражданами США, общались с ничего не подозревающими лицами, связанными с кампанией Трампа», — говорится в документе американского минюста.

В марте Вашингтон представил результаты расследования, которое продлилось почти два года. Спецпрокурор не нашел доказательств сговора Трампа и российских властей, однако, как заявил Мюллер, Москва все же предпринимала попытки вмешаться в выборы.

8 октября комитет сената США по разведке опубликовал вторую часть доклада, в которой приводится информация о вмешательстве РФ во внутренние дела США через соцсети.

Деятельность «Агентства интернет-исследований» в документе называется «широкой, сложной и продолжающейся по сей день кампанией информационной войны, направленной на то, чтобы посеять рознь в американской политике и обществе».

На сайте минюста США указывается, что Богачева работала в компании как минимум четыре месяца в 2014 году. Она занималась переводом, а также собирала информацию для агентства, не раскрывая настоящей цели своих поездок.