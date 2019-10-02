«Януковичу и не снилось»: что несет «формула Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские представители во время встречи контактной группы в Минске подписали так называемую «формулу Штайнмайера».

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«Формула Штайнмайера» — это план, разработанный экс-главой МИД Германии а сегодня президентом страны Франком Вальтером Штайнмайером. Документ определяет особый статус Донбасса в составе Украины и предполагает проведение выборов в регионе по украинским законам.

Как сообщил президент Украины, в связи с подписанием документа вскоре будет подготовлен закон об особом статусе отдельных районов Донбасса, который должен содержать положения из «формулы Штайнмайера».

«Формула Штайнмайера» должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе [Донбасса], которого еще нет», — сказал Зеленский.

Подпись под документом поставил глава контактной группы с украинской стороны экс-президент Украины Леонид Кучма.

По словам главы Украины, после выборов в неподконтрольных Киеву районах Донбасса в силу вступает закон об особом статусе регионе, если наблюдатели ОБСЕ подтвердят, что выборы прошли согласно европейским стандартам. После этого закон о местном самоуправлении должен будет действовать на постоянной основе.

На предыдущей встрече контактной группы украинские представители вначале заявили, что подпишут «формулу» однако затем отказались. Не возражая в принципе, они сообщили, что у них есть ряд условий.

Главным камнем преткновения стало разное понимание периодичности процессов, закрепленных минскими соглашениями. Украинская сторона заявляет, что изменения в конституцию будут сделаны, когда ополченцы самопровозглашенных ЛНР и ДНР сложат оружие. Москва считает, что вначале должны быть приняты конституционные изменения, которые гарантируют Донбассу особый статус.

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках с осторожным оптимизмом отреагировали на согласование «формулы Штайнмайера».

Как отметила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, украинские власти должны начать конституционную реформу в стране и провести серьезную работу над внесением правок в текст закона об особом статусе Донбасса.

«Подписание формулы — это первый шаг на пути политического урегулирования. Отправная точка, с которой мы начинаем процесс создания условий для политического урегулирования»,

— цитирует ТАСС слова главы МИД ЛНР Владислава Дейнего.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков называет подписание «продвижением процедурного характера», которое «увеличивает доверие сторон друг к другу». При этом эксперт в беседа с «Газетой.ru» отметил, что для того, чтобы формула начала действовать, необходимы «законодательные гарантии» — внесение поправок о статусе Донбасса в конституцию Украины.

Однако само по себе подписание документа, говорит Чеснаков, «открывает возможность для полноценного подключения обсуждения минских соглашений со стороны глав государств в рамках нормандского формата, которое произойдет в ближайшие недели».

Минские соглашения были заключены в 2014 году, когда власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Эти республики заявили о своей независимости после госпереворота в феврале 2014 года. Пакет документов был подписан главами нескольких стран, которые представляют собой «нормандскую четверку».

Стоит отметить, что подписание формулы состоялось на следующий день после разговора, который произошел между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном на панихиде по покойному президенту Франции Жаку Шираку. Франция — член нормандского формата, в котором также участвуют Россия Германия и Украина. Общение было коротким, однако президенты вполне могли «сверить часы» в отношении ситуации на Украине.

Несмотря на то, что различные политические силы положительно оценили подписание документа, не все с этим согласны. Экс-депутат Рады от Партии регионов Владимир Олейник считает, что говорить о каких-то успехах можно будет только тогда, когда в конституцию Украины будут внесены изменения. «В воздух подбрасывают чепчики, а я бы хотел чтобы подбрасывали каски», — сказал Олейник.

Несмотря на то, что партия президента Украины «Слуга народа» имеет большинство в Раде, для принятия закона об особом статусе нужно конституционное большинство в 300 депутатов, что требует поддержки со стороны других политсил, и получить ее будет непросто. Помочь могли бы представители партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», однако для Зеленского союз с объединением, которое на Украине считают пророссийским, будет выглядеть негативно.

Зеленскому грозят Майданом

Глава фракции «Батьковщина» экс-премьер Украины Юлия Тимошенко назвала «формулу Штайнмайера» угрозой для суверенитета страны.

Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде Ирина Геращенко заявила, что принятие формулы — «ловушка Кремля», в которую Россия хочет «затянуть Украину».

В свою очередь, бывший президент Порошенко написал на своей странице в фейсбуке, что подписание документа — это перспектива снятия санкции в отношении России.

«Мы подчеркиваем, что никогда не пойдем на это, мы солидаризируемся с теми акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов, мы не дадим разрушить украинское государство», — пишет экс-президент.

Заявления Порошенко популярны у части националистического электората, хотя опросы свидетельствуют, что антагонизм украинцев по отношению к россиянам снижается. Согласно данным недавнего опроса Киевского международного института социологии, 77% украинцев положительно относятся к гражданам России. Недавно политические комментаторы увидели определенный символизм в объятиях российской и украинской легкоатлеток Марии Ласицкене и Ярославы Могучих.

Однако, несмотря на очевидную усталость украинского общества от военных действий, внесение конституционных изменений может быть воспринято частью радикально настроенных украинцев как акт предательства со стороны власти. Это может спровоцировать их на радикальные действия, намекнул в своем фейсбуке украинский военный обозреватель Денис Попович.

«Да, Владимир Александрович, быстро Вы Майдан собрали. Януковичу и не снилось», — написал Попович.

Критически относится к подписанию формулы и директор украинского аналитического центра Bendukidze Free Market Center Владимир Федорин, который отметил в дискуссии в фейсбуке, что «непонятно», что «получает Украина кроме неподконтрольной пророссийской территории и фактически примирения с Путиным на условиях Путина».

Согласие Зеленского на перемены, которые могут положить конец войне, ставят его в уязвимое положение перед радикальной частью общества. При этом сам президент страны сегодня не в лучшей политической форме. Удар по нему нанесла публикация стенограммы его разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме разговора, касающегося возможного расследования деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США и главного соперника Трампа Хантера Байдена, Зеленский и американский глава затрагивали и европейскую тематику. Украинский президент соглашается с Трампом, что президент Франции Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель мало делают для Украины в вопросе санкций.