Прощание с Шираком: Путин едет в Париж

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии прощания с экс-лидером Франции Жаком Шираком в Париже, которая пройдет 30 сентября, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

Вместе с тем ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин запланировал поездку на церемонию в Париж.

Всего в мероприятии примут участие порядка 30 глав мировых держав. Так, помимо российского лидера во Францию приедет премьер Венгрии Виктор Орбан, президент Италии Серджо Маттарелла, премьер Ливана Саад Харири.

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Кроме того, для участия в службе, которая пройдет в столичной церкви Сен-Сюльпис, прибудут и. о. премьер-министра Бельгии Шарль Мишель, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Еврокомисии Жан-Клод Юнкер и другие.

Также на церемонии прощания будут присутствовать французский лидер Эммануэль Макрон, премьер-министр страны Эдуар Филипп, спикеры верхней и нижней палат французского парламента, лидеры ряда французских партий, родственники и близкие бывшего президента.

Ранее нынешний глава республики Эммануэль Макрон сообщил, что понедельник, 30 сентября, объявлен днем национального траура по умершему в возрасте 86 лет бывшему президенту Франции Жаку Шираку. Вместе с тем в воскресенье состоится церемония национального прощания с Шираком в Доме инвалидов.

Будут широко представлены политики эпохи Ширака, как французские, так и иностранные. Среди них — бывший канцлер Германии Герхард Шредер, бывший глава правительства Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро. Из бывших президентов Франции в Сен-Сюльпис прибудут Николя Саркози, Франсуа Олланд, Валери Жискар д`Эстен.

Ранее глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский рассказал в интервью НСН, что у Владимира Путина и Жака Шикара был больше личный характер взаимодействия, нежели официальный.

«Язык общения Путина и Ширака был, мне так кажется, наиболее личным, чем с предшественниками и преемниками Ширака в Елисейском дворце. Оба лидера это признавали.

У них был доверительный контакт, они друг друга понимали и уважали, основываясь в построении отношений между нашими странами на лучших, а не худших примерах из истории. А было и то, и другое», — обратил внимание собеседник агентства.

Жак Ширак скончался в четверг, 26 сентября, на 87-м году жизни в окружении родных. С 1995 по 2007 годы он был президентом Франции. До этого он работал министром сельского хозяйства, премьер-министром и мэром Парижа. В 2005 году у него было диагностировано заболевание сердечно-сосудистой системы. В последние три года бывший французский глава не участвовал в официальных церемониях.

Ширак, как передает РИА «Новости», будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей старшей дочерью Лоранс. При этом любой желающий до 29 сентября может прийти в Елисейский дворец и оставить свои соболезнования в траурной книге.

В день смерти Ширака Эммануэль Макрон отметил, насколько смело он защищал страну во время своего нахождения у власти. «Ширак воплощал определенную идею Франции, смело защищал страну от экстремизма и ненависти», — написал Макрон в своем твиттере.

С грустью новость о смерти Жак Ширака восприняли и в России. В частности, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман сказал в разговоре с телеканалом «360», что скончавшийся бывший президент республики был политической фигурой гигантского масштаба.

«Это печальная новость не только для Франции, но, на мой взгляд, и для всего мира. Жак Ширак был действительно очень большим политиком и большой личностью», — отметил журналист, который брал у Ширака два интервью: одно для программы «Формула власти», второе — для ТАСС.

«Он произвел на меня глубочайшее впечатление. Он был человек потрясающей эрудиции, он прекрасно понимал ткань политических процессов. Он вел разговор как человек, который глубоко заинтересован в развитии дружественных и добрососедских связей между Францией и Россией», — добавил Гусман.