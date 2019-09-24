«Сидят сложа руки»: в ФРГ возмутились выдачей виз жителям Донбасса

Выдача шенгенских виз жителям Донбасса по российским паспортам является бездействием правительства Германии, уверена депутат бундестага Рената Альт.

Реклама

Депутат от немецкой «Свободной демократической партии» (СвДП) заявила в интервью немецкой газете Bild, что правительство Германии сидит «сложа руки».

«В своих парадных речах канцлер и министр иностранных дел ФРГ воспевают поддержку украинского правительства. Но одновременно с этим не составляет никаких проблем поставить визу в российский паспорт, который [президент России Владимир] Путин выдал в восточной Украине!» — возмутилась Альт.

По мнению депутата, такими действиями правительство ФРГ «подрывает все попытки» по снижению уровня напряженности и достижению мира на Украине.

Издание отмечает, что с апреля Германия выдала порядка 100 тыс. виз лицам с российским гражданством, при этом нет разделения на людей, которые получили паспорта в России, и на тех, кто оформил документы в Донбассе. В материале подчеркивается, что немецкие власти таким образом не делают различий между обычными российскими паспортами и теми, что были выданы в упрощенном порядке жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Альт выступила с резкой критикой властей ФРГ и направила запрос с просьбой разъяснить ситуацию. В ответе, несмотря на фактическое признание российского гражданства, полученного гражданами республик, говорится, что правительство считает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса нарушением суверенитета Украины и минских договоренностей.

Российский президент Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По его словам, это решение носит чисто гуманитарный характер. Глава государства подчеркнул, что Россия не хочет создавать проблемы Киеву, но ситуация в юго-восточной части Украины свидетельствует о том, что такой указ жителям республик был необходим.

Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. В эти центры уполномоченные лица ДНР и ЛНР привозили все пакеты документов своих граждан, после чего в ускоренном режиме предоставлялось гражданство. Позднее закон распространился на всех жителей Донецкой и Луганской областей.

В начале сентября власти ДНР сообщили о том, что за то время, что действует указ Путина, было выдано более 15 тыс. паспортов, передает РИА «Новости». «На текущий момент более 15 тыс. человек уже получили паспорта Российской Федерации, 35 тыс. граждан ДНР подали документы», — сообщили в пресс-службе МВД ДНР. Там обратили внимание, что прием документов от граждан республики начался в мае.

В то же время, как рассказали RT в МВД России, всего от жителей самопровозглашенных республик было подано порядка 90 тыс. заявлений на получение паспорта РФ в упрощенном порядке, из них более 35 тыс. желающих уже получили документы.

«С начала реализации указа президента принято более 87 тыс. заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, в отношении 49 тыс. человек принято решение о приеме в гражданство», — отметили в российском ведомстве.

В свою очередь украинские власти заявили о том, что указ Владимира Путина является нарушением минских договоренностей. В Киеве также угрожали введением национальных санкций для «прекращения или максимального усложнения» процесса получения российских паспортов.

Вместе с тем украинский глава Владимир Зеленский поручил правительству страны подготовить ответный законопроект об упрощенном порядке предоставления россиянам украинского гражданства. В документе, опубликованном на сайте президента страны, говорится, что в этом процессе могут участвовать люди, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям».

Кроме того, подать документы на получение паспорта Украины смогут иностранцы и лица без гражданства, участвовавшие в «обеспечении национальной безопасности и обороны Украины».

Однако российские политики в ответ на все угрозы Киева отвечали, что указ не будет отменен. Так, сенатор Олег Морозов отмечал, что российская сторона не станет останавливать паспортизацию. «Продолжим выдавать паспорта. Это суверенное право России и добровольное желание граждан ДНР и ЛНР. Никаких других промежуточных решений эта процедура не предполагает», — сказал он РИА «Новости».