«Большой сосед»: Украина придумала ответ России

Украину нужно «сделать снова великой страной», заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES). Таким образом он перефразировал предвыборный лозунг американского президента Дональда Трампа, передает издание «Гордон».

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«Его [Трампа] выражение я хочу немного перефразировать: «Let's make Ukraine great again» (Давайте сделаем Украину снова великой)», — призвал украинский премьер.

Кроме того, он пообещал, что следующий год станет для страны годом «больших системных реформ». В частности, Гончарук сообщил, что новое правительство планирует открыть рынок земли, либерализовать трудовые отношения, решить демографический кризис, а также провести инвентаризацию и перепись населения.

Кроме того, Гончарук также добавил, что украинские власти намерены выстраивать с Россией прагматичные отношения, передает ТАСС.

«Россия — это наш самый большой сосед. Тут нам нужно просто осознать, как сосуществовать с этой большой страной в дальнейшем. У нас есть намерение быть очень прагматичными», — указал Гончарук.

Украинский политик отметил, что считает соседнее государство «агрессором», и сделал вывод, что лучший ответ на любую агрессию — собственный успех Украины.

«Мы должны продемонстрировать, что мы успешные. Мы как правительство будем делать все, чтобы сделать нашу страну успешнее как можно быстрее, и это будет асимметричным ответом на любую агрессию», — подчеркнул новый глава кабинета министров Украины.

Он также признался, что ему импонирует прагматичный подход, который показывает в своей политике американский президент Дональд Трамп и его администрация. Вместе с тем политик напомнил, что взгляды киевских властей на отношения с Россией «со времен Майдана… никак не изменились», передает РИА «Новости».

Отношения России и Украины ухудшились после того, как в Донбассе начались боевые действия. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела страны, при этом российская сторона отрицает и называет неприемлемыми подобные обвинения.

Российские власти заявляли о том, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта и только заинтересована в том, чтобы Киев преодолела политический и экономический кризис.

В последнее время между двумя государствами налаживается переговорный процесс. В частности, недавно состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленский. В частности, они обсуждали взаимный обмен заключенными, который состоялся в субботу, 7 сентября.

Теперь украинский лидер надеется на личную встречу с Путиным. Ранее Зеленский заявил, что у него есть «очень много всего», что он хотел бы сказать Владимиру Путину при личной встрече, передает портал «Обозреватель». Кроме того, на вопрос, выстраивает ли он какую-либо стратегию в отношениях с Россией, Зеленский ответил утвердительно. Однако в конкретику вдаваться не стал.

Помимо этого, глава украинского государства настаивает на том, чтобы встреча «нормандской четверки» — России, Украины, Франции и Германии — состоялась уже в этом месяце.

«Скажу честно, даты нет. Мы настаиваем сейчас, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре. Для меня окончание войны и возврат всех наших пленных - это приоритетные задачи», — заявил несколькими днями ранее Владимир Зеленский. Он добавил, что на встрече планирует обсудить с мировыми коллегами «формулу Штайнмайера» и «все пункты минских договоренностей».

«Формула Штайнмайера» предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса вступит в силу на временной основе в день выборов и на постоянной — после проведения голосования.

Для решения конфликта на юго-востоке Украины была также создана контактная группа, которая в июле на встрече в Минске договорилась о том, что в Донбассе должно начать действовать бессрочное перемирие. Однако, несмотря на то, что оно было официально объявлено, перестрелки не прекращаются до сих пор.

Член контактной группы со стороны Украины Леонид Кучма предположил, что глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в «нормандском формате» могут подтолкнуть Владимира Зеленского к «неприемлемым» уступкам России. Об этом он заявил в интервью Associated Press.

Кучма указал, что президенту Украины на этих переговорах будет нелегко, поскольку «он будет один против трех человек». Представитель Киева в контактной группе считает, что лидеры России, Франции и Германии будут убеждать Владимира Зеленского согласиться на «все требования, которые предъявляет Москва». Среди этих «требований» Кучма, в частности, назвал предоставление широких полномочий представителям самопровозглашенных народных республик, а также проведение выборов на этих территориях.

В ответ на слова Кучмы в России заявили, что Киеву в любом случае придется пойти на некоторые уступки. «Кучма говорит о «сговоре» против Украины, но речь о другом — о стремлении трех членов «нормандской четверки» к реальным сдвигам», — написал сенатор Алексей Пушков в твиттере, добавив, что «теперь пришло время уступок для Украины».