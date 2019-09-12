Карта Зеленского: Минским соглашениям установят сроки

Киев составляет конкретный план выполнения Минских договоренностей по прекращению военного конфликта в Донбассе – об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидером Финляндии Саули Ниинистё в украинской столице.

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«Мы разрабатываем карту выполнения Минских договоренностей с четкими сроками. И для меня это самое главное. Поэтому я обещать ничего не хочу», — сказал украинский президент.

Он добавил, что в документе будет учитываться и программа президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

По словам Зеленского, весь этот пакет документов готовится к встрече «нормандской четверки» — лидеров Германии, России, Украины и Франции, которая должна состояться до конца нынешнего месяца.

«Формула Штайнмайера и все пункты Минских договоренностей будут рассматриваться и приниматься решения лидерами четырех стран. Мы должны обсудить все пункты Минских договоренностей», — подчеркнул президент Украины.

Он также выразил надежду на то, что на этой встрече будет решено «много сложных ключевых элементов Минских договоренностей».

Четыре дня назад

в телефонном разговоре президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном был подтвержден взаимный настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках «нормандского формата».

«Президент России отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня очередного саммита «нормандской четверки», а также проработки тех решений, которые могут быть одобрены лидерами по итогам такой встречи», — сообщала пресс-служба Кремля.

Российский лидер также акцентировал внимание на необходимости выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде «формулы Штайнмайера».

Глава МИД России Сергей Лавров поприветствовал приверженность украинского лидера решению вопроса о разведении сил и средств на линии соприкосновения через работу «нормандского формата», передает ФАН.

«Мы отметили с российской стороны весьма и весьма позитивные заявления президента Украины Владимира Зеленского», — подчеркнул министр, выразив надежду, что по итогам заседания начнется отвод военных из тех регионов, которые были согласованы еще три года назад, а затем и на всем протяжении линии соприкосновения.

На прошлой неделе пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы в контактной группе в Минске Дарья Олифер заявила, что представители России должны вернуться в Совместный центр по контролю и координации сторон. По ее словам, в последнее время в Донбассе происходит эскалация, при этом она обвинила в наращивании военной активности именно ополченцев.

Впрочем, российский делегат в минской группе Борис Грызлов, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что

именно украинские силовики по-прежнему продолжают нарушать режима прекращения огня.

При этом, по словам дипломата, последние полтора месяца оказались самыми спокойными в этом отношении, передает НСН.

Со своей стороны, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что действия новой команды украинского правительства направлены на восстановление связей с украинцами, которые оказались за линией соприкосновения.

Интересно, что глава ДНР Денис Пушилин на встрече с участием политологов, блогеров и журналистов в Москве сообщил: целью непризнанной республики является вхождение в состав России.

«Перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа», — сказал Пушилин.

При этом он отметил, что повышению оптимистичности жителей Донбасса поспособствовал указ Владимира Путина о выдаче по упрощенной схеме российских паспортов жителям самопровозглашенных республик.