20 лет ожидания: Путин выпил с ополченцами Дагестана

В четверг утром президент России Владимир Путин приехал в дагестанское село Ботлих, куда в 1999 году вторглись боевики. Отразить их нападение до прибытия федеральных сил местным жителям тогда удалось благодаря ополченцам. Спустя 20 лет глава страны вернулся в регион, чтобы встретиться с ними.

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Путин пообщался с жителями села и возложил цветы к мемориалу выходцам из Ботлихского района, которые погибли во время Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, боевых действий 1999 года, а также в других локальных конфликтах. Мемориал был торжественно открыт 11 сентября.

Российский лидер также выполнил обещание, данное ботлихским ополченцам 20 лет назад. Тогда он, будучи еще и.о. главы правительства, посетил Дагестан, где встретился с командирами местного ополчения, оборонявшего республику от вторжения террористов со стороны Чечни.

В то время боевые действия еще не закончились, и Путин, произнеся тост, отставил рюмку в сторону.

«Мы с вами не имеем права позволить себе ни секунды слабости. Потому что тогда те, кто погиб, получается, они сделали это напрасно. Поэтому сегодня я предлагаю эту рюмку поставить. Мы обязательно выпьем за них. Обязательно. Но пить будем потом», — произнес тогда Владимир Путин.

Спустя два десятка лет президент свое обещание сдержал. Встретившись с ополченцами, Путин поздравил их и наконец выпил «отложенную» рюмку.

Глава страны призвал не забывать о событиях 20-летней давности. По словам Путина, именно после встречи в Ботлихе в 1999 году, после разговора с добровольцами, он понял, что России удастся победить террористов. Президент назвал события тех годов принципиальными и чрезвычайно важными, отметил мужество и доброту ополченцев.

«При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства — это само собой разумеется, это по-другому невозможно», — цитирует его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что «силы и мужество главе государства дают люди».

«Спасибо, что не забываете. Есть вещи, которые нельзя забывать и нельзя переврать. Это касается и Великой Отечественной войны, и таких событий. Если мы забываем что-то, то это что-то забытое к нам может потом вернуться. А если помним, знаем, что нас где-то ждет какая-то опасность, то у нас есть все шансы это предотвратить», — сказал Путин.

После визита в Ботлих Владимир Путин заявил, что намерен далее посетить российского боец смешанного стиля, чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, недавно защитившего свой титул.

«Мне пора дальше, с Хабибом повидаюсь, поздравлю», — подытожил Путин свой разговор с ополченцами.

В августе российский лидер подписал указ, согласно которому дагестанские ополченцы получили официальный статус ветеранов боевых действий.

Бригады ополчения, в состав которых тогда входило более 4 тыс. человек, обороняли районы Дагестана от вторжения боевиков под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба. Тогда местное правительство поручило создать в республике отряд добровольцев, которым позволялось иметь оружие и вести оборонительные действия. Ополченцы помогли республике отразить атаки террористов, а позже, уже при поддержке федеральных войск, одержать над теми победу.

«Село Гагатли находится недалеко от того места в Ботлихском районе, куда вошли ваххабиты. Мы без раздумий объединились против террористов. Все понимали, что, если не остановим эту вакханалию у себя, она распространится на всю Россию», — цитирует РИА «Новости» главу одного из отрядов самообороны Хайбулу Хайбулаева.

После того, как террористы были выбиты с территории Дагестана, ополченцев наградили: 106 из них получили ордена Мужества, 42 — медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», 16 — медали «За отвагу», сотни получили республиканские награды. Восемь человек стали Героями России.