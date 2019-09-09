Два Бориса: Нетаньяху перепутал Джонсона с Ельциным

Премьер-министр Израиля допустил оговорку, назвав главу британского правительства Бориса Джонсона «Борисом Ельциным». Это произошло на заседании израильского кабмина.

«Я совершил краткий визит в Лондон, где встретился с премьером Борисом Ельциным», — заявил израильский премьер-министр.

Вскоре после этого Нетаньяху уточнил, что имел в виду Бориса Джонсона. Он улыбнулся и сказал, что хотел проверить собравшихся министров на бдительность. Пресс-служба израильского премьера вырезала оговорку, но запись с конфузом успели распространить в твиттере журналисты.

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Пресса активно следит за промахами израильского премьера, из-за чего Биньямин Нетаньяху не раз оказывался в центре политических скандалов. В 1990-х его правительство неоднократно резко критиковали за неудачные операции Моссада и ухудшения отношений с Иорданией и Канадой. Кроме того, недовольство вызывали решения Нетаньяху по строительству еврейских кварталов в мусульманской части Иерусалима.

Совсем недавно под пристальным вниманием СМИ оказалась жена Нетаньяху — Сара. Ее приговорили к штрафу в 55 тыс. шекелей за злоупотребление государственными средствами — на протяжении трех лет она заказывала еду из ресторанов в резиденцию главы правительства за казенный счет, несмотря на наличие штатного повара экстра-класса.

Изначально следствие подавало иск с обвинением в мошенничестве, но после того, как Сара Нетаньяху заявила о готовности к сотрудничеству с прокуратурой, формулировку изменили на «преднамеренное использование ошибки другого лица». В отличие от «мошенничества», в Израиле эта статья не предусматривает уголовную ответственность и регулируется как административное правонарушение.

Судья, оглашая приговор, заявил, что «ответчик злоупотреблял государственными средствами». Однако помимо этого суд отметил отсутствие каких-либо проблем с законом у Сары в прошлом и подчеркнул, что она «признала свою ответственность, чем сэкономила много драгоценного судебного времени». После оглашения вердикта Нетаньяху призналась суду, что она «пережила уже достаточно». Теперь запись о наличии судимости и злоупотреблении общественным доверием появится в ее личном деле.

Самому Нетаньяху тоже предъявили обвинения — в коррупции. Следствие по его делу подозревает, что он принимал роскошные подарки, брал взятки и предпринимал попытки договориться с главными редакторами и хозяевами крупных газет и телеканалов, чтобы те освещали действия политика позитивно.

На международной арене Нетаньяху известен как сторонник конструктивного диалога с Россией. Как сообщает ФАН, в конце августа израильский премьер позвонил президенту России Владимиру Путину, с которым обсудил совместную борьбу с терроризмом.

«Выражена обоюдная заинтересованность в поддержании российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении, в совместной борьбе с международным терроризмом», — заявили в Кремле по итогам двусторонних телефонных переговоров.

В начале лета Путин и Нетаньяху обсудили взаимодействие на сирийском направлении с учетом итогов встречи секретарей российского, израильского и американского совбезов. Стороны договорились о дальнейшей координации действий по военной линии.

За последние годы Израиль стал интенсивнее наносить авиаудары по территории Сирии. В Иерусалиме утверждают, что цели этих налетов — объекты вооруженных сил Ирана, находящиеся на территории Сирийской арабской республики, где находятся также и российские войска. Нетаньяху после январских авиаударов по Сирии заявил, что противодействие военному присутствию Ирана в Сирии является «постоянной политикой» страны.

«У нас есть постоянная политика — противодействовать попыткам Ирана закрепиться в Сирии и нанести урон тем, кто пытается навредить нам», — подчеркнул глава еврейского государства, выступая на пресс-конференции.