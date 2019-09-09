«Страсти были нешуточные»: оппозиция прошла в Мосгордуму

8 сентября в России состоялся единый день голосования. В Москве выбирали депутатов Московской городской думы. По итогам обработки 100% протоколов 26 мест занимают самовыдвиженцы, кандидаты от партии КПРФ побеждают в 13 округах, от партии «Яблоко» попадают все трое зарегистрированных кандидата, еще три места займет «Справедливая Россия».

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Депутатов в Московскую городскую думу избирали по мажоритарной системе — мандат получают те, кто одержал победу в своем округе.

«Вчера прошли выборы в Мосгордуму. Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю. В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. Страсти были нешуточные», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в новом составе Мосгордумы будут представлены разные силы, что поможет работе парламента.

»Дума стала политически более разноплановой, что, в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту. Поздравляю всех избранных депутатов. Надеюсь на конструктивную работу на благо нашего любимого города и москвичей», — сказал Собянин.

Явку на этих выборах нельзя назвать высокой — всего 21,77%. Правда, такой показатель можно считать устоявшейся тенденцией: в 2014 году он был и того ниже — 21,04%.

В начале июля Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) проводил исследования, результаты которого показали, что большинство москвичей равнодушно относятся к выборам в Мосгордуму.

89% опрошенных отметили, что у них отсутствует интерес к этому политическому событию, а 77% заявили, что не обсуждают эту тему с окружающими.

Впрочем, несмотря на низкую явку, к выборам в Мосгордуму было приковано пристальное внимание. Массовые отказы в регистрации стали толчком к протестной волне, прокатившейся по столице этим летом.

В августе президент России Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что у россиян есть право на мирные демонстрации, оно должно быть реализовано. «Все это связано с электоральным циклом», — сказал он.

Президент также добавил, что до столкновения с властями или абсурда ситуацию доводить нельзя. Это будет нарушение закона, за которое будут привлекать к ответственности.

Так или иначе, интерес к выборам в Москве, судя по явке, пусть и немного, но вырос.

Ключевым стало поражение лидера московских «единороссов» Андрея Метельского. Метельский — вице-спикер Мосгордумы, секретарь московского отделения партии «Единая Россия». Он работает депутатом уже 18 лет, и это было его пятое выдвижение. Примечательно, что лидер столичных «единороссов» участвовал в выборах как самовыдвиженец в округе №15. Победу в этом районе одержал коммунист Сергей Севастьянов.

Не смогла выбиться в лидеры и проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара. Она также участвовала в выборах как самовыдвиженец, однако называла себя человеком из «команды Собянина». Проректор ВШЭ проиграла в 45-ом округе члену «Справедливой России» Магомету Яндиеву, его победу Касамара обосновала крепкой поддержкой чеченской диаспоры.

Стоит отметить, что 22 депутата, одержавших победу в своих округах, получили поддержку оппозиции — за них призывали голосовать несистемные оппозиционные политики.

Впрочем, однозначно оценить влияние такой поддержки сложно оценить, поскольку большинство кандидатов, за которых призывала голосовать оппозиция, — члены КПРФ. При этом не везде такая поддержка сыграла положительную роль. В частности, в 30-м округе большой основная борьба, казалось, разворачивалась между самовыдвиженцем Романом Юнеманом и представителем коммунистов Владиславом Жуковским. Однако в итоге они набрали примерно одинаковое количество голосов, а мандат — с незначительным отрывом — достался Марии Юсецкой.