«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»

Российские дипломаты посетили Госдеп США и призвали прекратить начатую Вашингтоном «охоту на российских граждан», ведущую к деградации отношений.

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«Обратили внимание на то, что подобная порочная практика властей США по развязанной ими охоте на российских граждан по всему миру недопустима. Она идет вразрез с нормами международного права, а также ведет к дальнейшей деградации и непредсказуемости российско-американских отношений», — подчеркнули в дипмиссии.

Сотрудник ОДК Александр Коршунов был задержан ранее в Италии. Он обвиняется властями США в том, что якобы похищал американские коммерческие секреты.

Согласно представленной на сайте минюста США информации, Коршунов занимался кражей данных у компании GE Aviation для того, чтобы модернизировать российские двигатели ПД-14. Минюст подозревает, что при помощи итальянских партнеров, он нанимал сотрудников дочки американской компании в Италии, чтобы, проконсультировавшись с ними, подготовить отчет с предложениями более эффективной конструкции двигателей России. По утверждению ведомства, это продолжалось с 2013 по 2018 годы.

Согласно данным итальянских властей, Коршунов имел неформальные отношения с руководством итальянского оборонного холдинга Avio Aero, который принадлежит американской GE Aviation, входящей в концерн General Electric.

Задержанный в Италии Коршунов имеет два высших образования — Московский энергетический институт и Дипломатическая академия МИД СССР. Владеет несколькими языками. С начала 90-х годов работал в МИД России. Затем — в руководстве ряда военно-технических предприятий. Бизнесмен награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Недобросовестная конкуренция

Ситуацию вокруг Коршунова уже прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, задержание российских специалистов по запросу американских госорганов — очень плохая практика, которая осложняет межгосударственные отношения.

«Отчасти это связано и с конкурентной борьбой. Например, в сфере авиастроения. Я уже говорил, у нас очень хороший появляется самолет, очень хороший, конкурентоспособный, среднемагистральный МС-21. Он — явный конкурент «Боинга — 737». Но взяли и внесли в санкционный список изделия для производства крыла. Никакого отношения не имеет к обороне», — пояснил глава государства на Восточном экономическом форуме.

Он также подчеркнул, что ОДК сама сделала новый российский двигатель — первый подобный российский высокотехнологичный продукт за последние 28 лет.

«Да, мы заключили контракт с итальянской фирмой на консультации. Это абсолютно естественная мировая практика. Это открытая коммерческая работа с европейскими партнерами. Теперь якобы американские наши друзья утверждают, что какие-то американцы перешли на работу в эту фирму, чего-то там украли. Но если они украли, пускай с ними разбираются, но то, что они украли — нам ничего не нужно, потому что у нас все сделано своими руками и своей головой, головой наших специалистов. Поэтому, я считаю, что в этом случае точно мы имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции», — добавил Путин.

Стоит отметить что входящая в «Ростех» компания ВСМПО-АВИСМА — давний партнер американского «Боинга» и поставляет для него титан. У предприятий налажено многолетнее сотрудничество и подписаны многомиллионные контракты. США вывели эту компанию из санкционного режима, хотя против главы «Ростеха» Сергея Чемезова действуют санкционные меры.

В последние годы США нередко обращаются к третьим странам, где находятся российские граждане. Так, недавно Грузия экстрадировала в США россиянина Олега Тищенко. Ему предъявили обвинение по пяти пунктам, включая контрабанду, нарушение закона об экспорте вооружений и заговор против интересов США.

Дело против гражданина РФ американские власти возбудили еще в 2016 году, но его детали стали известны только после того, как в этом году Грузия выдала его Соединенным Штатам. Россиянин был задержан в Грузии в июне прошлого года, а 4 апреля текущего прошли досудебные слушания по вопросу его заключения под стражу в США.