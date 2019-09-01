Проблемы регионов: что обещают кандидаты в губернаторы

Астраханская область

Основные проблемы региона

В Астраханской области жалуются на проблемы водо- и газоснабжения в отдельных населенных пунктах, пишут региональные СМИ. Проблемной является и ситуация с дорогами, качество которых не позволяет получить доступ ко всем селам. Кроме того, жители региона обсуждают нехватку медперсонала в сельской местности.

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Кандидаты

Николай Арефьев — кандидат от КПРФ, 1949 года рождения, более 20 лет является депутатом Госдумы. В своей предвыборной программе отмечает проблемы в сфере здравоохранения, выступает за возвращение советской системы, которая была полностью бесплатной для населения. Кандидат также пообещал установить порядок бесперебойного водоснабжения сел Астраханской области и поднять зарплату рядовых учителей и врачей до уровня средней по области.

Игорь Бабушкин — самовыдвиженец, 1970 года рождения, в настоящее время исполняет обязанности губернатора Астраханской области, до своего назначения более 10 лет был замглавы Росимущества, а также заместителем полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, кандидат входит в партию «Единая Россия». Предвыборная программа предполагает повышение качества жизни, развитие социальной сферы и перезагрузку экономики региона. Кандидат, в частности, намерен построить 400 км сельских водопроводов, чтобы решить проблему с питьевой водой в области.

Сергей Сычев — кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», 1950 года рождения, был депутатом думы Астраханской области IV созыва, а также занимал пост зампредседателя комитета регионального парламента по здравоохранению и социальному развитию. Кандидат в своей предвыборной программе настаивает на повышении зарплат и пенсий, улучшении качества медицины и образования.

Тимофей Щербаков — кандидат от ЛДПР, 1982 года рождения, депутат думы Астраханской области VI созыва, лидер фракции ЛДПР в областном парламенте, в начале своей политической карьеры работал помощником депутата Госдумы Владимира Жириновского. В предвыборной программе делает упор на сферу здравоохранения и поддержку предприятий в регионе. По его словам, основными проблемами области являются плохая вода, дороги и высокий уровень безработицы.

В ходе предвыборной кампании кандидаты провели ряд теледебатов,

во время прений они, в частности, сосредоточились на обсуждении экономических проблем региона.

Арефьев делает акцент на развитии сельского хозяйства и создании рабочих мест, Бабушкин выступает за развитие судостроения и модернизацию заводов, Сычев предлагал пересмотреть источники поступлений в бюджет региона, а Щербаков настаивал на необходимости введения новых параметров для оценки состояния экономики региона.

Сахалинская область

Основные проблемы региона

В регионе существует кадровая проблема, в частности, недостаточно врачей в населенных пунктах. Также в области не хватает больниц и новых домов, которые могли бы заменить ветхое жилье. Кроме того, состояние дорог или их отсутствие не дает получить доступ к некоторым частям региона.

Важным является вопрос принадлежности Курильских островов, жители области с беспокойствам следят за переговорами России и Японии.

Кандидаты

Дмитрий Зенкин — кандидат от партии «Коммунисты России», 1981 года рождения, депутат собрания муниципального образования городской округ «Долинский» Сахалинской области VI созыва, возглавляет комитет областного отделения своей партии. В предвыборной программе обещает организовать строительство новых домов для жителей Сахалина. Кандидат предлагает вернуть советскую систему здравоохранения и выступает против возможной передачи Курильских островов Японии.

Алексей Корниенко — кандидат от КПРФ, 1976 года рождения, депутат Госдумы V, VI и VII созывов. Кандидат обещает решить проблемы с ветхим жильем с помощью стимулирования строительства. Корниенко также предлагает задействовать мобильные медицинские бригады для решения проблемы с нехваткой врачей в области. В его предвыборную программу входит и развитие дорожной сети.

Дмитрий Кочергин — кандидат от «Коммунистической партии социальной справедливости», 1970 года рождения, глава регионального управления партии, за свою политическую карьеру принимал участие в 34-х выборных кампаниях. Детали его предвыборной программы неизвестны, он даже не приехал в избирательную комиссию Сахалинской области за своим удостоверением кандидата.

Дмитрий Флеер — кандидат от ЛДПР, 1973 года рождения, депутат Сахалинской областной думы VII созыва, а также зампред комитета по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению.

В своей предвыборной программе он предлагает остановить отток населения из региона с помощью отмены ЕГЭ.

Кандидат также называет Курильские острова исконно русской территорией и предлагает развивать на них туризм. Флеер обещает решить транспортный вопрос в регионе за счет строительства моста на материк.

Валерий Лимаренко — самовыдвиженец, 1960 года рождения, исполняет обязанности главы Сахалинской области, до этого длительное время работал в правительстве Нижегородской области, в частности, был заместителем губернатора региона, а также в течение 10 лет работал в Росатоме. Предвыборная программа Лимаренко включается в себя работу по четырем направлениям: газификация, дорожное строительство, усиление мер по переселению из ветхого и аварийного жилья и здравоохранение.

В теледебатах на кандидатов в губернаторы Сахалинской области участвовали Корниенко, Флеер и Лимаренко. В ходе дискуссии какого-либо противостояния между кандидатами не было. Во время выступления они рассказали о себе и обсудили проблемы ЖКХ.

Курганская область

Основные проблемы региона

Жители области недовольны плохим состояние дорог и перебоями с водоснабжением, в селах региона присутствуют проблемы с инфраструктурой. К тому же на повестке — низкий уровень зарплат и их урезание, в частности, в сфере здравоохранения.

Кандидаты

Татьяна Майборода — кандидат от «Справедливой России», 1976 года рождения, работает в «Курганском государственном университете», занимает пост директора института экономики и права. Кандидат обещает поддержку правительства для подготовки врачей в селах.

Яков Сидоров — кандидат от КПРФ, 1968 года рождения, депутат Курганской городской думы V и VI созывов. В своей предвыборной кампании выступил против захоронения и переработки ядерных отходов в области, а также пообещал решить проблемы с низкими зарплатами и сферой здравоохранения.

Вадим Шумков — самовыдвиженец, 1971 года рождения, занимает пост врио главы региона, до этого был вице-губернатором Тюменской области. Кандидат настаивает на перезапуске экономики Курганского области, среди проблем региона отмечает низкий уровень зарплат, плохое состояние дорог и соцобъектов.

Юрий Ярушин — кандидат от ЛДПР, 1973 года рождения, депутат Курганской областной думы IV-V созыва, помощник депутата Госдумы Виталия Павшина. В своей предвыборной программе пообещал вывести регион из упадка и решить проблемы с низкими зарплатами. Также кандидат намерен поднять пенсии.

В ходе предвыборной кампании в Курганской области прошло несколько теледебатов между кандидатами, но от них отказался Шумков.

На всех прениях кандидаты обсуждали разные вопросы, одним из них стала экономическая ситуация в регионе.

Липецкая область

Основные проблемы региона

В регионе существует проблема, связанная с мусорными шахтами. Также время от времени появляются обманутые дольщики, дороги требуют ремонта, а уровень заработной платы находится на невысоком уровне. При этом один из главных бичей региона — отсутствие водоснабжения и водоотведения в ряде населенных пунктов.

Кандидаты

Игорь Артамонов — кандидат от «Единой России», 1967 года рождения, врио губернатора региона. В числе главных приоритетов называет зарплаты бюджетникам, медицину, дошкольное и школьное образование. Он также рассчитывает решить проблему с мусором и сточными водами с помощью модернизации существующих предприятий.

Андрей Григорьев — кандидат от «Патриотов России», 1977 года рождения, председатель Липецкого регионального отделения партии. В своей предвыборной программе обещает добиваться переселения из ветхого и аварийного жилья, ремонта и строительства дорог, благоустройства, помощи малоимущим.

Лариса Ксенофонтова — кандидат от «Справедливой России», 1969 года рождения, депутат облсовета Липецкой области VI созыва, зампред комитета совета депутатов по социальным вопросам на профессиональной постоянной основе. Делает ставку на социальную справедливость и построение «справедливого общества» во главе со «справедливой властью».

Андрей Плотников — кандидат от партии «Коммунисты России», 1966 года рождения, гендиректор коммерческой организации.

Свою предвыборную кампанию строит на трех тезисах — социально-ответственное предпринимательство, православие и коммунизм.

Плотников выступает за повышение зарплат, уменьшение тарифов ЖКХ и переход к системе бесплатного здравоохранения.

Сергей Токарев — кандидат от КПРФ, 1977 года рождения, депутат Липецкого областного совета депутатов VI созыва, второй секретарь областного комитета Липецкого областного отделения КПРФ. В своей программе кандидат обещает решить проблемы региона, в частности повысить зарплаты, с помощью перераспределения бюджета.

Кандидаты на пост губернатора Липецкой области провели несколько теледебатов. Однако на них не присутствовал Артемьев. Одной из главных тем прений стала экономическая ситуация в регионе, но кандидаты не смогли предложить однозначного решения проблемы.

Санкт-Петербург

Основные проблемы региона

Жители города, в частности, обеспокоены рядом незаконных свалок, которые постепенно закрывают власти. К тому же петербуржцев волнует вопрос пробок в городе и отсутствие парковок. При этом основной проблемой для жителей региона является возможное изменения исторического облика города, люди против перемен и отмечают необходимость реставрации исторических зданий.

Кандидаты

Михаил Амосов — кандидат от «Гражданской обороны», 1959 года рождения, депутат законодательного собрания Санкт- Петербурга VI созыва, член постоянной комиссии по экологии и природопользованию, в 2003 году также баллотировался на пост губернатора, но не был избран. Амосов выступает за проведение городских референдумов по таким вопросам, как зона городской парковки, создание мусоросжигательных заводов, намыв акватории Финского залива.

Александр Беглов — самовыдвиженец, 1956 года рождения, врио губернатора Санкт-Петербурга, работал в администрации президента, в частности, был полномочным представителем главы государства в Северо-Западном федеральном округе и Центральном федеральном округе, входил в партию «Единая Россия». В числе своих главных целей он назвал расширение взаимодействия с гражданами, обеспечение общественной безопасности, увеличение доступности госуслуг для населения.

Надежда Тихонова — кандидат от «Справедливой России», 1973 года рождения, депутат заксобрания Санкт-Петербурга VI созыва, замруководителя фракции «Справедливая Россия». Кандидат настаивает на бесплатном образовании и здравоохранении, обещает решить проблему пробок с помощью общественного транспорта.

Во время теледебатов кандидаты обсудили ряд тем, одной из которых стало формирование бюджета города. Беглов предложил увеличить бюджет Санкт-Петербурга до 1 трлн рублей, с ним не согласились остальные претенденты на пост главы города.

Тихонова призывала тратить бюджет в интересах людей, а не монополий, а Амосов указал на непрозрачность соглашений, заключаемых городом с инвесторами.

Забайкальский край

Основные проблемы региона

Жителей региона волнуют масштабы лесных пожаров. В то же время проблемой являются подтопления в селах. Одним из важных вопросов остается низкий уровень заработных плат.

Кандидаты

Елена Краузе — кандидат от «Российской партии пенсионеров за справедливость», 1968 года рождения, председатель общества инвалидов Центрального района Читы. Кандидат обещает снизить тарифы на электроэнергию и тепло.

Александр Осипов — самовыдвиженец, 1969 года рождения, врио губернатора Забайкалького края, ранее занимал пост замминистра по развитию Дальнего Востока, беспартийный. Намерен выполнить план, согласно которому экономический рост края составит 72% к 2025 году.

Вячеслав Ушаков — кандидат от партии «Патриотов России», 1971 года рождения, был депутатом городской думы Читы, а затем заксобрания. Выступает за развитие региональной экономики и муниципальную реформу. Он также назвал отсутствие кадров главной проблемой региона.

Яна Шпак — кандидат от «Партии Роста», 1983 года рождения, директор по развитию бизнеса в коммерческой компании. В своей предвыборной программе придерживается принципа выхода экономики из теневого сектора, что позволит создать рабочие места и повысить зарплаты.

Кандидаты во время предвыборной кампании провели ряд теледебатов, в которых не смог принять участие Осипов.

Основным вопросом прений стали экономические проблемы региона. В ходе дебатов Краузе настаивала на переработке ископаемых, Ушаков подчеркивал необходимость решения проблем газификации, а Шпак предлагала развивать сельское хозяйство.

Курская область

Основные проблемы региона

В местных СМИ часто появляется информация о Сахарном заводе, который якобы загрязняет атмосферу. Также жители области переживают о подтоплениях в некоторых селах. Одними из главных вопросов являются газификация и водоснабжение населенных пунктов области.

Кандидаты

Николай Карцев — кандидат от «Справедливой России», 1953 года рождения, депутат Железногорской городской думы трех созывов.

Кандидат предлагает убрать из больниц все платные услуги, настаивает на повышении пенсий, а для решения проблем газификации хочет перевести многоквартирные дома на газовые мини-котельные.

Роман Старовойт — кандидат от «Единой России», 1972 года рождения, врио губернатора Курской области, ранее занимал пост руководителя Росавтодора и был замминистра транспорта России. Среди приоритетов кандидата — вывод региона на лидирующие позиции в стране, а также строительство безопасных и качественных дорог.

Владимир Федоров — кандидат от ЛДПР, 1982 года рождения, депутат областной думы V и VI созывов, зампред постоянного комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии. Выступает за региональные надбавки к пенсиям, увеличение финансирования здравоохранения, решение проблем экологии.

Владимир Фирсов — кандидат от КПРФ, 1959 года рождения, уполномоченный по правам человека в Курской области. Предвыборная программа состоит из 10 шагов, в числе которых — отмена пенсионной реформы, борьба с коррупцией и поддержка сел.

Татьяна Черникова — кандидат от «Российской экологической партии «Зеленые», 1981 года рождения, директор турагентства. Основные позиции ее программы сосредоточены вокруг экологических проблем.

В теледебатах кандидатов в губернаторы региона участвовали только Карцев, Федоров и Фирсов. В ходе дискуссии в особенности обсуждался вопрос низких зарплат в области.

Республика Башкортостан

Основные проблемы региона

Жители республики недовольны отсутствием сообщения между некоторыми населенными пунктами. Главные вопросы — дороги, обманутые дольщики и загрязнение воздуха. В то же время одними из ключевых являются проблемы с водоснабжением сел.

Кандидаты

Владимир Барабаш — кандидат от партии «Гражданская Сила», 1980 года рождения, директор и основатель Фонда развития городских проектов, ранее работал в команде вице-мэра Уфы по строительству Александра Филиппова. В своей программе кандидат выступает за решение проблем с загрязнением воздуха, возвращение выборности глав местного самоуправления и перезагрузку системы управления регионом.

Зульфия Гайсина — кандидат от партии «Яблоко», 1980 года рождения, юрист, в основном занимается защитой прав обманутых дольщиков. Намерена продолжить свою деятельность в случае избрания, создать эффективное управление и бороться с коррупцией.

Юрий Игнатьев — кандидат от «Справедливой России», 1976 года рождения, депутат государственного собрания — Курултай Республики Башкортостан VI созыва, зампред комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам. В своей программе выступает в защиту прав обманутых дольщиков, обещает решать социальные и экономические проблемы региона.

Рафис Кадыров — кандидат от партии «Патриоты России», 1955 года рождения, предприниматель, в 1993 году баллотировался в президенты республики, а в 2018 году — в госсобрание, оба раза проиграл. Хочет провести экономическую реформу и реформу судебной системы, чтобы суды были прозрачными и независимыми.

Владимир Кобзев — кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», 1969 года рождения, известный в Башкирии блогер. В частности, пообещал уменьшить сбор за мусор и поднять пенсии.

Юнир Кутлугужин — кандидат от КПРФ, 1958 года рождения, работал ведущим специалистом-экспертом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания минэкологии Башкирии, в 2014 году участвовал в выборах главы Республики Башкортостан — занял второе место. В своей предвыборной программе призвал вернуться к пятилетним планам развития экономики республики, обратить особое внимание на социальную инфраструктуру села, направив в сельскую местность 80% инвестиций на дорожное строительство.

Иван Сухарев — кандидат от ЛДПР, 1978 года рождения, депутат Госдумы VI и VII созывов, первый зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Обещает сократить аппарат чиновников на треть, поднять пенсии и зарплаты.

Радий Хабиров — кандидат от «Единой России», 1964 года рождения, врио главы Башкортостана, ранее семь лет занимал пост заместителя начальника управления президента России по внутренней политике. Обещает завершить строительство дорог до ряда населенных пунктов, также отметил важность газификации и водоснабжения.

В настоящее время в теледебатах с различной периодичностью поучаствовали почти все кандидаты. Главным предметом споров стали не проблемы региона, а формат выступлений.

Кандидаты настаивают, что им недостаточно трех минут для изложения своей позиции.

Челябинская область

Основные проблемы региона

В области сложилась относительно спокойная обстановка, не считая жалоб местных жителей на низкие доходы и плохие дороги. В то же время в Челябинске идут споры вокруг развития города — жители настаивают на сохранении «зеленых зон». И не зря, потому что одной из главных проблем региона является загрязнение воды и воздуха химикатами.

Кандидаты

Константин Нациевский — кандидат от КПРФ, 1967 года рождения, депутат заксобрания Челябинской области, лидер фракции, ранее состоял в избирательной комиссии региона. Кандидат выступает за восстановление зеленых зон в населенных пунктах, повышение зарплат и защиту лесных и водных ресурсов.

Виталий Пашин — кандидат от ЛДПР, 1981 года рождения, депутат Госдумы VII созыва, входит в комитеты по безопасности и противодействию коррупции и по аграрным вопросам. В свое программе обещает решить проблемы с дорогами, поднять уровень жизни в селах и обеспечить прозрачность действий бюджетных учреждений.

Алексей Севастьянов — кандидат от «Гражданской силы», 1977 года рождения, бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области. Намерен уделить внимание экологии области, а также добиться повышения зарплат для жителей сельской местности.

Сергей Смышляев — кандидат от партии «Родина», 1982 года рождения, руководитель регионально отделения своей партии. В предвыборной программе обещает завершить долгострои и заменить маршрутки удобным транспортом. Кроме того, предлагает перевести предприятия на современные экологические стандарты.

Алексей Текслер — самовыдвиженец, 1973 года рождения, врио губернатора Челябинской области, ранее занимал пост первого замминистра энергетики России. Кандидат пообещал, что новые производства будут работать только при полном соблюдении всех экологических требований.

Одним из главных вопросов региона является экологическая ситуация. Кандидаты, в целом, согласны друг с другом в необходимости изменений, однако по-разному подходят к решению ситуации.

Нациевский считает, что необходимо построить новые предприятия. Севастьянов предлагает разгрузить города путем постройки кольцевых автодорог. А Смышляев настаивает на модернизации заводов в области.

Республика Алтай

Основные проблемы региона

Жители региона жалуются на низкие доходы, плохие дороги и завышенную цену за услуги ЖКХ. Наиболее важным для региона является национальный вопрос, так как в республике проживают представители семи разных этнических групп.

Кандидаты

Виктор Ромашкин — кандидат от КПРФ, 1959 года рождения, депутат госсобрания — Эл Курултай Республики Алтай I, IV и V созывов, несколько раз баллотировался на выборах главы региона. Утверждает, что сельское хозяйство должно быть основной отраслью экономики региона. Он также пообещал установить контроль над тарифами ЖКХ и уделить внимание развитию национальных культур народов республики.

Дмитрий Софронов — кандидат от ЛДПР, 1987 года рождения, депутат горно-алтайского горсовета, координатор регионального отделения партии. Обещает рост зарплат и пенсий, бесплатную медицину и новые дороги.

Олег Хорохордин — кандидат от «Единой России», 1972 года рождения, врио главы Республики Алтай, ранее работал в администрации президента России и совете федерального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности НП «ГЛОНАСС». Выступает за социально-экономическое развитие региона и повышение благосостояние его жителей.

С момента старта предвыборной кампании кандидатам так и не удалось собраться вместе для дебатов.

Республика Калмыкия

Основные проблемы региона

Для региона характерен ряд проблем — плохое состояние дорог, низкий уровень зарплат и высокие тарифы ЖКХ. Однако главными являются перебои с водоснабжением и загрязнение воды.

Кандидаты

Петр Вышкварок — кандидат от ЛДПР, 1965 года рождения, координатор республиканского отделения партии и помощник депутата Госдумы Дмитрия Свищева, в 2014 году баллотировался на пост главы республики, занял третье место. В своей программе пообещал установить контроль за качеством услуг ЖКХ, решить проблемы с загрязнением воды и заняться восстановлением дорог.

Наталья Манжикова — кандидат от «Справедливой России», 1955 года рождения, дважды избиралась депутатом горсобрания Элисты. Настаивает на реформе образования в регионе, а также на бесплатной медицине и повышении зарплат.

Батыр Мучаев — кандидат от партии «Патриоты России», 1963 года рождения, занимал должность зампреда избирательной комиссии Калмыкии. Обещает решить проблемы с водоснабжением, создать региональную систему энергетики и поднять уровень жизни.

Бату Хасиков — кандидат от «Единой России», 1980 года рождения, врио главы Республики Калмыкия, несколько раз становился депутатом парламента региона, советник руководителя Росмолодежи Александра Бугаева. Называет проблему с питьевой водой ключевой. Для решения вопроса обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой увеличить финансирование республики в рамках программы «Чистая вода».

В ходе предвыборной кампании кандидаты поучаствовали во множестве теледебатов, но Хасиков пока не дискутировал со своими соперниками. Одной из главных тем прений стали экономические и экологические проблемы региона.

Оренбургская область

Основные проблемы региона

В СМИ часто обсуждаются проблемы с электроснабжением в селах, ситуация вокруг аварийного жилья и плохие дороги. Также жителей региона волнует малое количество школ и больниц. Одна из главных проблем — загрязнение воздуха рядом промышленных предприятий.

Кандидаты

Максим Амелин — кандидат от КПРФ, 1974 года рождения, депутат оренбургского горсовета и заксобрания, первый секретарь обкома КПРФ. Планирует разработать меры по предотвращению загрязнения и рациональному использования подземных вод, снизить ставку налога на землю и жилье по кадастровой стоимости, а также решить проблему дефицита больниц в регионе.

Константин Горячев — кандидат от «Демократической партии России», 1977 года рождения. Призвал к всеобщим выборам мэра Оренбурга, повышению заработных плат и пообещал поднять уровень жизни в регионе.

Анатолий Кобзев — кандидат от «Коммунистической партии социальной справедливость», 1949 года рождения, возглавляет региональное отделение своей партии. Выступает за повышение зарплат и пенсий, а также ремонт дорог в области.

Денис Паслер — кандидат от «Единой России», 1978 года рождения, врио губернатора Оренбургской области, ранее был председателем правительства Свердловской области. Одним из приоритетов является развитие агропромышленного комплекса в регионе. Он также пообещал закрыть заводы, которые загрязняют воздух и не отвечают экологическим нормам.

Сергей Яцына — кандидат от «Справедливой России», 1976 года рождения, депутат горсовета Гая, член совета регионального отделения партии. Собирается решить вопрос с тарифами на вывоз мусора, а также сделать прозрачными и понятными тарифы в сфере ЖКХ.

В дебатах участвовали Амелин, Горячев, Кобзев и Яцына. Прения проходили в формате одиночных выступлений, каждый кандидат отметил необходимость увеличения доходов населения.

Мурманская область

Основные проблемы региона

В области сложилась неоднозначная ситуация вокруг медицинской помощи, врачи не успевают доехать до больных в населенных пунктах. При этом также присутствуют проблемы с качеством дороги в ряде сел. В то же время жителей области не устраивают низкие зарплаты, поэтому, в частности, молодежь покидает регион.

Кандидаты

Михаил Антропов — кандидат от КПРФ, 1954 года рождения, депутат Мурманской областной думы VI созыва, председатель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации. В своей предвыборной программе обещает поднять зарплату и вернуть надбавки к пенсии, понизить тарифы ЖКХ и расселить жителей аварийных домов.

Максим Белов — кандидат от ЛДПР, 1981 года рождения, депутат Мурманской областной думы VI созыва, председатель комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ. Кандидат намерен обеспечить доступность услуг здравоохранения по всей области, поднять зарплаты, построить новые дороги.

Василий Буров — кандидат от «Справедливой России», 1965 года рождения, глава межрегиональной общественной организации «Союз десантников», экс-депутат совета депутатов города Кола. Выступает за повышение пенсий, решение проблем здравоохранения и снижение тарифов ЖКХ.

Виталий Измайлов — кандидат от партии «Гражданская платформа», 1970 года рождения, замдиректора мурманского филиала АО «Управление отходами», экс-телеведущий канала ТВ-21, баллотировался на пост главы области в 2014 году. В своей предвыборной программе обещает решить экономические проблемы региона, а также рост зарплат и пенсий.

Геннадий Тупикин — кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», 1953 года рождения, работал заместителем руководителя управления по взаимодействию с политическими партиями, движениями и Госдумы. Намерен установить справедливые тарифы ЖКХ, ввести бесплатное здравоохранение и повысить пенсии.

Андрей Чибис — кандидат от «Единой России», 1979 года рождения, врио губернатора Мурманской области, ранее более пяти лет занимал должность замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Кандидат назвал одной из главных проблем региона растущий отток населения.

Он пообещал поддержать кадры антикризисным планом, а также решить проблемы сферы здравоохранения.

Одним из главных вопросов в регионе является экономическая ситуация, в ходе дебатов и выступлений депутаты по-разному походят к решению проблемы. Чибис придерживается своего антикризисного плана и нацпроектов, Тупикин настаивает на поддержке молодого поколения, а Белов предлагает привлечь инвестиции в технологический сектор экономики.

Ставропольский край

Основные проблемы региона

Жители края недовольны мусорными полигонами, которые продолжают частично функционировать. Также в регионе присутствует проблема с обманутыми дольщиками и повторными платежами за электричество. Кроме того, систематически отключают воду в Минераловодском районе из-за замены водопровода.

Кандидаты

Владимир Владимиров — кандидат от «Единой России», 1975 года рождения, действующий губернатор Ставропольского края. Выступает за развитие региона Кавказских Минеральных Вод, улучшение качества водоснабжения, ремонт муниципальных дорог.

Геннадий Ефимов — кандидат от ЛДПР, 1973 года рождения, экс-депутат Ставропольской городской думы. Призвал к сокращению расходов населения, уменьшению тарифов, а также распределению доходов от природных ресурсов на нужды жителей региона.

Николай Кряжев — кандидат от «Коммунистической партии социальной справедливости», 1962 года рождения, в 2017 году он участвовал в выборах губернатора Севастополя. Выступил за повышение пенсий и зарплат, а также пообещал заняться проблемами агропромышленного комплекса.

Александр Кузьмин — кандидат от «Справедливой России», 1961 года рождения, вице-спикер Ставропольской областной думы, участвовал в выборах губернатора Ставропольского края в 2014 году. Обещает достойный уровень жизни, сделать медицину бесплатной и повысить зарплаты.

Виктор Соболев — кандидат от КПРФ, 1950 года рождения, генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й армией. Выступает за бесплатную медицинскую помощь, повышение заработных плат врачам, поиск решения проблем Кавказский Минеральных Вод.

Во время теледебатов кандидаты обсуждали проблемы агропромышленного комплекса. Соболев настаивал на необходимости инвентаризации земли сельскохозяйственного назначения. Кряжев призывал не продавать урожай по заниженным ценам и привлекать новых специалистов в сферу. Владимиров же в общих дебатах не участвовал.

Волгоградская область

Основные проблемы региона

Чаще всего жители области обсуждают высокий уровень цен на продукты и несоразмерные зарплатам тарифы на услуги ЖКХ. К тому же в регионе жалуются на гибель садов из-за загрязненной воды. В ряде сел существует проблема с плохим питанием в детских садах. В числе важных проблем региона — мусорный полигон в Гумраке, который может повлиять на работу аэропорта Волгограда. Дело в том, что свалка стала кормовой базой для птиц, которые создают опасность для самолетов.

Кандидаты

Андрей Бочаров — кандидат от «Единой России», 1969 года рождения, действующий губернатор Волгоградской области, ранее был депутатом Госдумы, а также руководил исполкомом федерального штаба ОНФ. Обещает заняться реализацией приоритетных проектов развития на территории региона, а также решить проблемы с водой.

Алексей Буров — кандидат от КПРФ, 1951 года рождения, депутат Волгоградской областной думы, руководитель фракции своей партии. В числе главных целей называет повышение уровня жизни населения, ликвидацию бедности, рост зарплаты и снижение тарифов ЖКХ.

Сергей Полещук — кандидат от «Справедливой России», 1957 года рождения, председатель Волгоградской областной организации горно-металлургического профсоюза России. Выступает против оптимизации здравоохранения и за повышение пенсий.

Владимир Рублев — кандидат от ЛДПР, 1960 года рождения, депутат Котовской районной думы. Кандидат предлагает вернуть льготы семьям с детьми и ветеранам, отрегулировать тарифы ЖКХ и завершить газификацию Волгоградской области.

При этом в теледебатах пока участвуют только Буров и Рублев.

Вологодская область

Основные проблемы региона

В местной прессе чаще всего обсуждаются плохое состояние дорог, низкие зарплаты врачей, высокие тарифы на вывоз мусора, а также отсутствие необходимой инфраструктуры в селах региона.

Одной из важный тем также является аварийное жилье в городах, только в Вологде переселения ждут почти 2 тыс. человек.

Кандидаты

Олег Кувшинников — кандидат от «Единой России», 1965 года рождения, действующий губернатор Вологодской области. В своей программе он выступает за реконструкцию аэропорта в Великом Устюге и Вологде, обещает отремонтировать дороги, выплатить надбавки к зарплате врачам.

Вадим Петриенко — кандидат от партии «Народный альянс», 1978 года рождения, председатель центрального комитета партии, участвовал во множестве избирательных кампаний, но безуспешно. Детали его предвыборной программы неизвестны.

Алексей Рылеев — кандидат от партии «Родина», 1978 года рождения, депутат Госдумы. Кандидат, в частности, выступает за прогрессивное налогообложение, дополнительные полномочия силовиков и против строительства домов около аэродромов.

Маргарита Савоськина — кандидат от «Справедливой России», 1948 года рождения, экс-депутат заксобрания Вологодской области, бывший зампред комитета по социальной политике. Обещает ввести бесплатное здравоохранение, расселить жителей из аварийных домов и уменьшить ставку налога на имущество физических лиц.

Ольга Ширикова — кандидат от ЛДПР, 1961 года рождения, депутат заксобрания области, заместитель лидера фракции. Планирует вернуть бесплатное здравоохранение, поднять зарплаты и построить современные дороги.