Законы до ночи: что приняла Рада на первом заседании

Депутаты Верховной рады девятого созыва на своем первом заседании в четверг, 29 августа, приняли рекордное количество законов. Главный из них — о снятии с депутатов неприкосновенности — был поддержан большинством народных избранников. Депутаты также утвердили в должности премьера и ключевых министров нового правительства.

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Cамый молодой премьер

За лишение депутатов неприкосновенности проголосовали 283 депутата из 363, один воздержался. За данную инициативу проголосовал даже экс-президент страны Петр Порошенко, при власти которого принятие подобного закона много раз откладывалось. В этот раз Порошенко заявил, что его фракция «Европейская солидарность» поддержит законопроект, потому что это будет «движением в Европейский союз».

На заседании также был утвержден в должности новый глава правительства Украины Алексей Гончарук. Его поддержали 290 депутатов парламента.

Самый молодой глава правительства — 35-летний Гончарук ранее занимал должности председателя третейского суда в «Союзе инвесторов Украины», а также заместителя генерального директора ООО «Первая украинская индустриально-инвестиционная компания».

«Спасибо всем за поздравления, друзья. Не подведу. Страна меняется. Все будет хорошо», — пообещал новый руководитель правительства.

Правда, представитель «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко заявил, что его партия разочарована выступлением Алексея Гончарука. Он также добавил, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» не поддерживала его назначение.

«Есть основательный анализ, есть блестящие планы, но неправильно расставлены приоритеты. Никакие инвестиции — ни внешние, ни внутренние — не придут в Украину, если будет продолжаться война», — подчеркнул Бойко.

Негативное отношение к кандидатуре премьера проявили и представители «Европейской солидарности» и «Голоса». Они отказались голосовать за кандидата главы страны Владимира Зеленского.

В партии Порошенко, например, заявили, что Гончарук совершенно не подходит на данную должность, и спросили Зеленского, «каким образом он его выбрал».

Рада проголосовала и по представленным Гончаруком кандидатам на посты в правительстве.

«Европейская солидарность» при этом раскритиковала предложение Гончарука по кабмину. В партии отметили, что не видели данных предложений до начала заседания.

«Испытательный срок

Всего в состав правительства Гончарука вошли 15 министров и два вице-премьера. На посту главы МВД предложено сохранить бывшего министра Арсена Авакова. Все остальные члены кабинета — новые люди.

Глава партии президента Украины «Слуга народа» Дмитрий Разумков занял пост спикера украинского парламента. За его избрание проголосовали 282 депутата при необходимых 226.

Новым главой МИД был назначен Вадим Пристайко, карьерный дипломат, который занимал высокие должности в МИД, а также работал послом Украины в Канаде. В дела войти ему будет несложно, так как до назначения он занимал должность заместителя министра. Кандидатуру нового главы внешнеполитического ведомства поддержали 310 депутатов.

Пристайко в своем выступлении заявил, что при подвижках по урегулированию в Донбассе Киев готов подумать над выборами в регионе, амнистией, снятием торговых ограничений. Он отметил, что ставит своей задачей за полгода продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.

«Киев не может и не будет вести бесконечные переговоры в разных форматах», — подчеркнул Пристайко.

Новым главой оборонного ведомства был утвержден Андрей Загороднюк, который до своего назначение не имел отношения к армии. У него западное образование, он занимался бизнесом в сфере перевозок а также горнодобывающей отрасли. В своем заявлении перед парламентариями Загороднюк заявил, что главными задачами считает борьбу с коррупцией и приведение армии к стандартам НАТО и Европы.

Большинство парламентариев также проголосовали за снятие с должности генерального прокурора Юрия Луценко. Некогда звезда украинской политики и бывший соратник Юлии Тимошенко, Луценко прославился громкими заявлениями. Незадолго до выборов на Украине он заявил, что на него давило посольство США, показав ему списки «неприкасаемых» политиков, которых нельзя подвергать преследованию.

Обращаясь к народным избранникам, президент Украины Владимир Зеленский предупредил их об «испытательном сроке».

«Не дай бог, вы войдете в историю как парламент, который просуществовал меньше всего — один год. Фактически это ваш, наш испытательный срок», — обратил внимание Зеленский на первом заседании нового состава Верховной рады.

Также он подчеркнул, что депутаты должны укрепить оборону Украины, сделать все для завершения войны в юго-восточной части страны. Кроме того, по словам главы государства, перед Радой стоит задача «возвращения Крыма».