Зеленский и Трамп: до встречи в Варшаве

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время своего визита в Киев сообщил, что 1 сентября в Варшаве состоится встреча американского лидера Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского. В столицу Польши оба лидера отправятся по случаю 70-летней годовщины Второй мировой войны.

Визит Болтона на Украину — первый после избрания Зеленского — свидетельствует о том, что США собираются активизировать работу на украинском направлении. При этом пока каких-то конкретных шагов Вашингтон не предлагает, если не считать заявления спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о желании американской стороны «обменять» Крым на место России в «большой восьмерке».

Специальный представитель США заявил журналистам в среду, 28 августа, что такое действие со стороны российского государства позволило бы создать «прекрасные возможности для возобновления сотрудничества».

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G8 распалась после госпереворота на Украине, который произошел в 2014 году. Отношения между Москвой и другими участниками ухудшились на фоне присоединения Крыма к России в марте того же года. Несмотря на то, что полуостров вошел в состав РФ после референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами, тогдашний президент США Барак Обама и другие участники приняли решение вернуться к формату G7.

Болтон же заявил, что Зеленскому в случае с Донбассом следует действовать спокойно и не пытаться «ускорить» ситуацию теми или иными действиями.

«Я думаю, что для нового правительства на Украине переосмысление этого в течение определенного периода времени имеет смысл», — сказал Болтон в интервью радиостанции «Свобода».

Дипломат рассказал и о подготовке к приезду Зеленского в Вашингтон. Однако о точной дате стороны пока не договорились.

Перед визитом в Киев американский чиновник также заявил, что США и Великобритания могут присоединиться к переговорам в нормандском формате, нацеленным на урегулирование конфликта в Донбассе. Однако, по его словам, все будет зависеть от того, хочет ли этого сам Зеленский.

Стоит отметить, что, когда подобная идея была высказана Зеленским, США заявили об отсутствии интереса в присоединении к нормандскому формату. Ранее президент России Владимир Путин говорил, что в Москве «никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского».

Кроме подготовки первой встречи Зеленского и Трампа Болтон должен выполнить достаточно деликатную миссию. Его цель — отговорить руководство Украины продавать КНР контрольный пакет предприятия «Мотор Сич» — единственного в стране производителя авиационных двигателей. Несмотря на сложные отношения между Украиной и Россией, предприятие сотрудничает с Москвой и участвует в российско-китайском проекте тяжелого вертолета Advanced Heavy Lifter (AHL).

Сделка «Мотор Сич» с КНР уже находится в финальной стадии. Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода и ждут, когда она будет одобрена Антимонопольным комитет Украины.

Однако, как ранее писало издание The Wall Street Journal, Болтон хочет не дать Skyrizon Aircraft приобрести украинский завод «Мотор Сич». За этим стоит президент США, который стремится лишить КНР возможности приобрести предприятие, так как это усилит перспективы китайских военных производителей.

Ранее Болтон заявил, что Китай украл у США технологии F-35 для создания собственного истребителя пятого поколения. По его словам, принадлежащий КНР истребитель пятого поколения очень похож на американский самолет.

Ко всему прочему, США в настоящее время ведут торговую войну с КНР и администрация Белого дома опасается роста военной силы КНР в регионе.

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» украинский военный обозреватель Денис Попович, подобная сделка выгодна Китаю, «который вступил в торговую войну с США и ему нужны такие технологии». По его словам, если для Украины сделка с КНР в сиюминутном плане — тактически верное решение, стратегически это невыгодно для страны». Попович объясняет, что в случае приобретения КНР предприятия Украина фактически потеряет над ним контроль.

При этом, по мнению обозревателя, чтобы отговорить Украину от сделки, США должны предложить что-то существенное: «Я думаю, единственный вариант для США — это «перебить рублем».

Стоит отметить, что Болтон не стал отвечать на вопрос, что могут США предложить Украине в ответ на отказ китайской стороне.

Глава Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает, что Зеленский, скорее всего, откажется от сделки с КНР, чтобы удовлетворить ожидания США.

«Несмотря на то, что Зеленский провозглашает себя политиком нового типа, он идет в фарватере прежних отношений Украины с США», — сказал «Газете.Ru» эксперт.

США и в прошлом пытались срывать различные оборонные сделки Украины с недружественными Вашингтону странами. При президентстве Леонида Кучмы Вашингтон ввел санкции, против Украины, заподозрив эту страну в продаже Ираку радиолокационных систем «Кольчуга». В 2003 году санкции были сняты, так как в Ираке после вторжения в эту страну США комплексы обнаружены не были.

Кроме Украины Болтон также планирует посетить и Белоруссию. Это будет первым за многие годы визитом высокопоставленного чиновника США в Минск. Издание The Foreign Policy пишет о том, что визит станет последним признаком размораживания отношений между Вашингтоном и Минском. В то же время, он может вызвать недовольство в Кремле.