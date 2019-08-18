«Сообщил Путин»: Чубайс рассказал о дне смерти Маневича

22 года назад, 18 августа 1997 года, в Санкт-Петербурге был убит председатель Комитета по управлению городским имуществом (КУГИ) и вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Маневич. Ему было 36 лет.

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В годовщину его смерти Анатолий Чубайс, который дружил с Маневичем еще с 70-х, опубликовал пост в фейсбуке с воспоминаниями о дне, когда политика не стало. Он подчеркнул, что это трагическое событие стало очень тяжелым для него — «самым драматичным в то и без того драматическое десятилетие».

Сообщил Путин

«Тем утром я был на совещании у председателя правительства Виктора Степановича Черномырдина. Не дожидаясь окончания, мне передали записку с просьбой срочно выйти. За дверями меня встретил Владимир Владимирович Путин, на тот момент — заместитель руководителя администрации президента, который сообщил мне об убийстве Миши», — написал он.

Чубайс отметил, что Маневич, активно занимавшийся процессом приватизации 90-х годов, был государственным деятелем федерального масштаба. «Если бы не подлое убийство, сегодня он бы точно работал в правительстве», — отметил он.

«В нашей команде тогдашних молодых экономистов он был не только одним из самых интеллектуальных, но и одним из самых интеллигентных. Всегда отличался взвешенностью, продуманностью своих действий, мягкостью и корректностью. Миша не был напористым и жестким», — вспомнил глава Роснано в беседе с изданием «Петербургский дневник».

«Очень важно, что город хранит память о Мише: на месте убийства на улице Рубинштейна висит мемориальная доска с подсветкой — приезжая в Питер, я сам регулярно проверяю, как она работает; есть сквер Маневича с памятником в Щербаковом переулке; 249-я школа, в которой учился Миша, носит его имя, и в ней уже 10 лет открыт его музей. На Мишиной могиле, где я постоянно бываю, замечательный памятник скульптора Михаила Шемякина», — добавил он.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин также вспомнил о Михаиле Маневиче в преддверии годовщины его смерти.

Как и Чубайс, он отметил, что Маневич много сделал для Петербурга. Он считает, что при Маневиче Северная столица первой провела приватизацию промышленности, а это очень хорошо отразилось на развитии города.

«Михаил был одним из идеологов приватизации. При нем Петербург первым из регионов провел приватизацию промышленности. И это имело большое значение для развития города», — отметил он.

По его словам, Маневич обладал острым умом и был человеком большого масштаба.

«Михаил был очень умным, образованным, системным человеком. Он вырос в нашем кружке, который возглавляли Чубайс и [Егор] Гайдар в Петербурге. Уверен, сейчас он занимал бы ведущие посты, ведь он был человек масштаба [президента Сбербанка Германа] Грефа. На таких людях страна и держится», — сказал он изданию «Петербургский дневник».

Нераскрытое дело

Маневича расстрелял снайпер, когда он ехал на служебном автомобиле вместе со своей женой. Обстрел велся из слухового окна чердака дома на противоположной стороне улицы. Он получил пять пуль в грудь и шею и скончался, не доехав до больницы. Супруга Маневича получила лишь легкое ранение — касательное.

Убийца бросил автомат Калашникова и скрылся. Как позже установило следствие, в преступлении принимали участие от пяти до десяти человек: киллер, наблюдатели с рацией, а также те, кто следил за вице-губернатором. При этом убийца был в галошах, а автомат был смазан маслом или кремом, что позволило не оставить следов.

В числе основных подозреваемых в причастности к убийству Маневича были киллеры из банды братьев Челышевых. В пользу этой версии следствия говорил найденный в одной из их квартир кусок медной трубы, идентичный тому, который преступники поставили в качестве запора на дверь чердака. Также на месте преступления удалось найти волосы, которые, согласно исследованию, с вероятностью до 99% показали, что волосы идентичны образцам, взятым у участника банды Николая Смирнова. По мнению следователей, Смирнов помогал снайперу готовить амбразуру.

По другой версии, исполнителями убийства Маневича были киллеры банды Айрата Гимранова из ОПГ, предположительно подконтрольную Юрию Шутову. Согласно этой версии, именно Шутов отдал приказ об убийстве Маневича.

При этом в ноябре 2009 года признательные показания об убийстве Михаила Маневича дал Алексей Гардоцкий. Он на тот момент уже находился под следствием по делу банды Сергея Зарипова, который был бригадиром ОПГ, предположительно возглавляемой Юрием Шутовым.

В годовщину смерти Маневича в 2005 году Анатолий Чубайс, бывший его другом и соратником, заявил, что во время похорон пообещал «достать каждого виновного».

«Они будут наказаны предельно жестоко, все до последнего… Основной же мотив убийства — личная ненависть, замешанная на неудачной попытке шантажа. Миша не прогнулся», — сказал он.

29 ноября 2006 года Чубайс заявил, что «все организаторы убийства сидят пожизненно, ни один из них не выйдет».

Чубайс, очевидно, говорил о Шутове и его банде, но судили их по другим делам, а признание одного из членов ОПГ в убийстве подтверждения не нашло. Официально убийство Михаила Маневича считается нераскрытым.