Опередить Трампа: Макрону посоветовали дружить с Россией

Бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин поприветствовал инициативу французского лидера Эммануэля Макрона по налаживанию отношений с Москвой – политик встретится в легендарном форте Брегансон с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 19 августа, перед саммитом G7.

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По словам экс-дипломата, грядущая встреча знаменует собой как никогда актуальную попытку вывести отношения России и Франции на высокий уровень из создавшейся тупиковой ситуации.

Ведрин указал, что сейчас отношения Москвы и Парижа хуже, чем у Франции и СССР в последние три десятилетия существования Советского союза, и назвал это положение «стратегическим абсурдом».

«Мы должны заново создать наши отношения с Россией, не дожидаясь [восстановления связей с Москвой со стороны главы Белого дома Дональда] Трампа, который в случае своего переизбрания возродит дружбу между Соединенными Штатами и Россией, но уже без учета интересов Европы», — пояснил бывший глава французского внешнеполитического ведомства.

Ведрин уверен: «несоответствующая» политика Запада последних лет «толкнула Россию в сторону Китая». Бывший министр призвал исправить это положение дел и напомнил, что «самая правильная цель, неоднократно озвученная Макроном, состоит в том, чтобы подтолкнуть Россию к Европе».

«России и Франции нужны новые направления сотрудничества, а именно борьба с исламистским терроризмом, а также большая экологическая ориентированность наших экономик.

Актуальны также вопросы безопасности: мы должны с нуля построить политику контроля над вооружениями и сбалансированного разоружения», — подытожил французский политик.

Французские СМИ также отмечают, что выбор места встречи для рабочей встречи Макрона с Путиным — летняя резиденция главы французского государства, расположенная в Средиземном море – имеет своей целью еще придать беседе более личный характер.

Президент Франции хочет подчеркнуть важность консультаций по основным международным вопросам с Россией, не восстанавливая ее в G7, из которого она была исключена в 2014 году после ситуации с Крымом и Донбассом, пишет газета Le Monde.

Путин и Макрон в ходе двусторонней встречи обсудят международную проблематику, поддержание безопасности в Европе и дальнейшее сотрудничество с Евросоюзом. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, наиболее интересным для российского лидера является вопрос о развитии дальнейшего сотрудничества Москвы с Евросоюзом, в том числе, в связи с новым составом европейских руководящих органов.

Кроме того, будут затронуты перспективы участия России в мероприятиях по линии Совета Европы. Помимо официальной встречи запланированы переговоры тет-а-тет и пресс-конференция Путина и Макрона, передает ФАН.

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития российско-французских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах,

провести углубленный обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам», — говорится в сообщении Кремля.

В составе российской делегации будут присутствовать глава МИДа Сергей Лавров, пресс-секретарь Путина — Дмитрий Песков, Юрий Ушаков и посол России в Париже Алексей Мешков.

Глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский считает, что у Путина и Макрона есть две основные политические темы для обсуждения, передает НСН.

«Первая касается смены власти на Украине — и персональной, на уровне президента, и политической, то есть смены большинства в Верховной раде. Президент Зеленский неоднократно озвучивал желание возобновить диалог в нормандском формате по поводу Донбасса. Естественно, и Париж, и Москва хотели бы посмотреть, что можно сдвинуть с места», — пояснил эксперт.

Аналитик также напомнил, что встреча президентов Франции и России происходит за несколько дней до G7.

«Хозяином встречи в Биаррице будет Макрон. Вопросы, которые будут обсуждаться G7, очевидны. Скандальная обстановка в Персидском заливе. По сути, конфронтация США с Ираном получила не только экономическое, но и военное измерение. Включение в конфликт Британии вызывает серьезные опасения. А через Ормузский пролив проходит 20% мировой торговли нефти», — добавил политолог.