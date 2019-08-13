«Сотрясание воздуха»: в Крыму ответили США на критику Путина

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара считает, что заявление посольства США на Украине в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина на полуостров — «пустое сотрясание воздуха». Об этом сообщает RT.

«Нам абсолютно все равно, какое мнение относительно визитов высших должностных лиц РФ <...> выражается — что на Украине, что в посольстве США, что в любой точке земного шара», — подчеркнул крымский парламентарий.

Он добавил, что посещение Крыма российскими властями — внутреннее дело России. При этом США пытаются вновь спекулировать на «крымском вопросе» и называют такие визиты «незаконными». Ганжара подчеркнул, что Крым — полноправный субъект РФ и утверждения Вашингтона бессмысленны.

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Президент РФ Владимир Путин ранее посетил патриотическое байк-шоу «Тень Вавилона» мотоклуба «Ночные волки», проходившее в Крыму. Российский лидер приехaл к горе Гaсфортa нa мотоцикле «Урaл» с коляской. Его сопровождали глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, а также лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов, известный как «Хирург».

МИД Украины возмутился визитом Путина в Крым, назвав его «нарушением украинского суверенитета». Посольство США на Украине выразило солидарность с Киевом по поводу поездки российского президента в Тавриду. Заявление внешнеполитического ведомства опубликовано в твиттере, передает НСН.

«МИД Украины прав: недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крым являются неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России. Крым — это Украина», — заявили в американской дипмиссии.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что заявления посольства США на Украине «выглядят глупо». При этом такие заявления не являются удивительными, поскольку Вашингтон вмешивается во внутренние дела других стран, передает ФАН.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов, в свою очередь, заявил о провале попыток сдерживания России и изоляции Крыма.

По его словам, международное байк-шоу является знаковым событием, в том числе в области политической повестки. И именно участие в нем большого количества граждан европейских стран продемонстрировало провал в попытках сдержать Россию и изолировать Крым.

Крымский глава также отметил, что данное мероприятие способствует продвижению позитивного имиджа российского государства.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации на правах субъектов после всенародного референдума, состоявшегося в начале весны 2014 года. В нем приняли участие 80% избирателей Республики Крым. В поддержку воссоединения Крыма с Россией высказались более 96% избирателей Крыма и более 95% избирателей Севастополя. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт навсегда.

Украина и страны Запада результаты крымского референдума признавать отказываются. Кроме того, Киев обвиняет Россию в агрессии в Донбассе и участии российских Вооруженных сил в конфликте на стороне ДНР и ЛНР, но при этом в правительстве Украины неоднократно признавали, что юридически доказать это не могут. Москва же отвергает беспочвенные и бездоказательные обвинения в агрессии.

Двумя неделями ранее МИД Украины выразил очередной протест в связи с визитом в Крым премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Цель визита Медведева в Киеве назвали «циничной». МИД Украины считает, что российский премьер не должен был участвовать в параде «оккупационного» флота России на День ВМФ.

Кроме того, попытки объяснить такие поездки в Крым и Севастополь как «внутрироссийские» якобы говорят о грубом нарушении международных правовых норм, подчеркнули украинские дипломаты.

В марте 2019 года Министерство иностранных дел России вернуло аналогичную ноту украинской стороны, даже не ознакомившись с ее содержанием.