Опасное сближение: Польша не хочет дружбы ЕС с Россией

Стремление некоторых стран Европейского союза сблизиться с Россией вызывает опасения, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Кажется, некоторые европейские лидеры не понимают, что их действия выглядят как попытка «разморозки» отношений с Россией — а это весьма недальновидная политика», — заявил Пшидач.

По его словам, потепление отношений с РФ может продемонстрировать Кремлю готовность Европы «забыть аннексию Крыма», что создаст опасный прецедент и даст Москве «уйти от ответственности».

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Замглавы польского МИДа также выразил сожаление по поводу того, что Россию пытались сдержать и отговорить от «агрессии» в Восточной Европе, но Москва «ни на полшага не отступила».

В конце июля постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что для улучшения российско-европейских отношений должна накопиться «критическая масса политической воли у лидеров ЕС.

«Речь в этом плане идет о настрое той или иной страны-члена по поводу взаимодействия с Россией», — подчеркнул дипломат.

Сейчас же отношения сторон «далеки от нормальных», множество проектов заморожено, приостановлено также и взаимодействие по линии парламентов стран. Однако никто не знает точно, когда произойдет улучшение ситуации.

Он также напомнил, что Европа и Россия объединены множеством культурных и экономических связей.

Отношения между Россией и Евросоюзом испорчены не только вследствие обвинений в агрессии, но и из-за действующих санкций. 20 июня ЕС продлил ограничения, связанных с референдумом в Крыму. Федерика Могерини подчеркнула, что «ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией». Президент России Владимир Путин вскоре продлил контрсанкции.

Евросоюз начал вводить санкции в отношении России в связи с украинским кризисом и присоединением Крыма в марте 2014 года.

Крым вошел в состав Российской Федерации на правах субъекта после всенародного референдума, состоявшегося в начале весны 2014 года. В нем приняли участие 80% избирателей Республики Крым. В поддержку воссоединения Крыма с Россией высказались более 96% избирателей Крыма и более 95% избирателей Севастополя. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт навсегда.

Украина и страны Запада результаты крымского референдума признавать отказываются. Кроме того, Киев обвиняет Россию в агрессии в Донбассе и участии российских Вооруженных сил в конфликте на стороне ДНР и ЛНР, но при этом в правительстве Украины неоднократно признавали, что юридически доказать это не могут. Москва же отвергает беспочвенные и бездоказательные обвинения в агрессии.

12 мая 2014 года ЕС ввел первые «крымские» санкции. Европейским предпринимателям и госструктурам запретили вести совместный бизнес с рядом крупных крымских предприятий. Впоследствии санкции неоднократно продлевались и дополнялись.

Санкции вредят самому Евросоюзу, что неоднократно утверждали политики весьма высокого уровня. В конце июля премьер-министры федеральных земель Саксонии и Бранденбурга Михаэль Кречмер и Дитмар Войдке призвали ФРГ отменить антироссийские санкции.

«Как немецкий политик я думаю о многих компаниях именно в новых федеральных землях, которые особенно сильно затронули последствия санкций», — приводит слова Кречмера ФАН.

Отмену санкций допускает также и Франция. В конце июня премьер-министр страны Эдуар Филипп заявил, как передает НСН, что санкции являются временным явлением, и они могут быть отменены в любой момент. При этом французский премьер подчеркнул, что и Франция, и Россия знают, из-за чего были введены ограничения, и это должно послужить поводом для «диверсификации» отношений двух государств.

Выступали против антироссийских санкций премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, президент Чехии Милош Земан и глава греческого правительства Алексис Ципрас.

Специальный докладчик ООН Идрис Джазаири ранее заявлял, что Европа каждый месяц теряет от антироссийских санкций не менее $3,2 млрд.