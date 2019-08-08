«Поддерживаем независимость Украины»: Эрдоган не признал Крым

Турция отказывается признавать легитимность воссоединения Крыма с Российской Федерацией, заявил президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган. Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

«Сегодня я вновь подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины. <...> Я надеюсь, что скоро конфликт на востоке страны закончится. Мы поддерживаем минский процесс и миссию ОБСЕ», — заявил Эрдоган.

Он также принес соболезнования Зеленскому и украинцам в связи с гибелью четырех военнослужащих ВС Украины в Донбассе.

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Кроме того, президент Турции заявил, что Анкара будет защищать права крымских татар, которые являются «важным элементом турецко-украинских связей». Эрдоган подчеркнул, что Турция намерена способствовать сохранению национальной идентичности крымских татар.

Зеленский в рамках официального визита в Анкару встретился с украинской и крымско-татарской общинами Турции. Он призвал эмигрантов и их потомков возвращаться на Украину, чтобы «вместе развивать родину».

По словам политика, опыт, знания и возможности каждого украинца и крымского татарина важны для Украины.

«Мы хотим построить такую страну, в которой наши люди с радостью возвращаться из заграничных заработков и поисков лучшей жизни. И я хотел бы, чтобы вы активно включились в создание этой новой Украины — нам нужна ваша помощь», — заявил украинский лидер.

Депутат парламента Республики Крым Владислав Ганжара отреагировал на заявление президента Турции по поводу принадлежности Крыма.

По его словам, такую позицию турецкого государства стоит считать политикой двойных стандартов. Он также заявил, что разочарован и назвал это заигрыванием с украинской стороной.

Летом 2018 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в ходе ужина с главой МИД Украины Павлом Климкиным, что Анкара «не будет признавать аннексию Крыма». Турецкий чиновник добавил, что страны Запада «начали забывать о Крыме», и если «что-то случится с Украиной», то ответственность будет лежать на них.

Турция последовательно поддерживает Украину в вопросе принадлежности Крыма, а крымских татар — в вопросе самоопределения. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган осенью 2017 года заявил о готовности Турции поддержать территориальную целостность Украины, но при этом воздержался от введения санкций против России.

Крым вошел в состав Российской Федерации на правах субъекта после всенародного референдума, состоявшегося в начале весны 2014 года. В нем приняли участие 80% избирателей Республики Крым. В поддержку воссоединения Крыма с Россией высказались более 96% избирателей Крыма и более 95% избирателей Севастополя. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт навсегда.

Украина и страны Запада результаты крымского референдума признавать отказываются. Кроме того, Киев обвиняет Россию в агрессии в Донбассе и участии российских Вооруженных сил в конфликте на стороне ДНР и ЛНР, но при этом в правительстве Украины неоднократно признавали, что юридически доказать это не могут. Москва же отвергает беспочвенные и бездоказательные обвинения в агрессии.

При этом Киев заявляет о «нарушениях прав» крымских татар в Крыму. На территории Крыма исторически проживает несколько десятков национальностей. Численность крымских татар начала сокращаться после вхождения полуострова в состав Российской Империи в 1783 году — в основном из-за эмиграции. Права и привилегии крымских татар уважались имперскими властями, поощрялось строительство мечетей, в Крыму не было крепостных крестьян.

Значительно омрачены отношения России и крымских татар были после депортации их Иосифом Сталиным в 1944 году из-за сотрудничества с гитлеровской Германией — были выселены более 40 тыс. человек.

В ноябре 1989 года Верховный Совет СССР признал депортацию крымских татар незаконной и преступной. Спустя несколько лет ее признало актом геноцида правительство РСФСР. 21 апреля 2014 года, после присоединения Крыма к России, президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму.