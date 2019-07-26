Brexit и Россия: министры Джонсона настроены по-боевому

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, занявший свой пост 24 июля, представил состав своего кабинета министров.

Одну из важнейших должностей — пост министра иностранных дел — займет Доминик Рааб. Он же будет исполнять функции заместителя председателя правительства.

Для Рааба должность главы МИД будет возвращением в правительство — ранее из-за разногласий с Терезой Мэй он покинул место министра по делам Brexit. «<…> Я ухожу с поста министра по делам Brexit. Я не могу с чистой совестью поддерживать условия, предложенные для нашей сделки с ЕС», — так в твиттере политик объяснил свое решение.

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До прихода на работу в правительство Рааб многие годы был депутатом парламента страны. С присущим ему сарказмом Рааб обыгрывал предложение лидера лейбористов Джереми Корбина дать возможность России определить, является ли химический агент «Новичок», которым предположительно был отравлен экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль российским по происхождению. По его словам, это то же самое, что «попросить банковского грабителя определить, его ли пули».

Он также активно выступал за наказание виновных по делу российского юриста Сергея Магнитского, умершего, как считают британские правозащитники, в результате отказа в медицинской помощи в тюрьме «Матросская тишина» 2009 году.

Рааб написал статью о Магнитском для журнала Times в 2012 году, когда был членом парламента Великобритании. Поводом для ее написания стала внезапная смерть живущего в Лондоне финансиста Александра Перепеличного, который считался информатором европейских властей по делу Магнитского. Это произошло внезапно во время пробежки в парке. В ней британские власти подозревали российские спецслужбы, однако впоследствии было заявлено, что Перепеличный умер по естественным причинам.

В статье Рааб требовал найти виновных, связанных со смертью Перепеличного. В то же время, несмотря на критику России и ее руководства, в статье Рааб писал: «Мы не должны отвечать изоляцией России. Мы должны поддерживать ее вступление в ВТО, а также общаться с ее правительством».

Министр обороны — друг премьер-министра

Новым министром обороны назначен Бен Уоллес — ближайший друг и конфидент Джонсона.

Вместе с тем Уоллес выступал против «жесткого» Brexit, на который готов пойти новый премьер-министр.

Ранее он занимал пост министра безопасности в кабинете Терезы Мэй — это ведомство, курирующее британские спецслужбы. На его руководство пришлась история с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. В инциденте он обвинил президента России Владимира Путина, сказав, что российский лидер «в конечном счете» виновен в этом инциденте.

При этом именно Уоллес отверг возможность сотрудничество расследования инцидента совместно с Москвой. Он заявил, что это будет то же самое, что «попросить Аль Капоне (американский мафиози. — «Газета.Ru») показать свои налоговые декларации».

Владимир Путин недавно заявил, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль не представлял интереса для Москвы, так как получил свое наказание до отравления в Солсбери.

«Этот господин, Скрипаль, и так был наказан. Он в принципе не представлял никакого интереса. Его наказали: он был задержан, арестован, осужден и отсидел в тюрьме пять лет»,

— отметил Путин.

В феврале 2018 года Уоллеса самого подвергли критике его коллеги за то, что он обвинил лидера лейбористов Джереми Корбина в шпионаже. Сделал он это в присущей ему гротескной манере, написав в твиттере: «Джереми всегда интересовался внешней политикой, как и Ким Филби». Речь шла о британском дипломате и разведчике Филби, который впоследствии стал советскими агентом. Сам Уоллес заявил, что это была лишь «дружеская подколка».

Уоллес встанет во главе одной из сильнейших в военном отношении европейских держав, которая обладает подлодками, способными нести ядерное оружие.

В 2019 году Лондон увеличит расходы на оборонные нужды на 1 млрд фунтов стерлингов. Великобритания также одна из немногих стран НАТО, которая вносит в оборонный бюджет 2% от ВВП. В декабре эта страна примет у себя саммит НАТО, посвященный 70-летию альянса.

Наличие достаточно жестких фигур в кабинете Джонсона говорит, что конфронтационная линия в отношении Москвы будет продолжена. Однако правительство страны может пойти и на прагматичное сотрудничество в случае необходимости. Стоит отметить, что, несмотря на огромные политические различия, именно с консерваторов времен Маргарет Тэтчер, достаточно жестко настроенной к Москве, началось улучшение отношений Великобритании и СССР.